Ученые Королевского ветеринарного колледжа в Британии и Лиссабонского университета призвали владельцев собак перестать позволять своим своим питомцам лизать их — и мыть руки, если погладили пса или убрали их экскременты.

Исследователи в течение четырех месяцев брали образцы стула у 114 здоровых людей и 85 собак. Выяснилось, что 14 домашних животных и 15 человек — переносчики опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. О своих выводах ученые рассказали на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Лиссабоне, пишет издание The Telegraph.

Проблема в том, отмечают исследователи, что опасные бактерии могут «выделяться» в окружающую среду в течение нескольких месяцев и угрожать здоровью более уязвимых людей — пожилых, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями.