Ученые Королевского ветеринарного колледжа в Британии и Лиссабонского университета призвали владельцев собак перестать позволять своим своим питомцам лизать их — и мыть руки, если погладили пса или убрали их экскременты.
Исследователи в течение четырех месяцев брали образцы стула у 114 здоровых людей и 85 собак. Выяснилось, что 14 домашних животных и 15 человек — переносчики опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. О своих выводах ученые рассказали на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Лиссабоне, пишет издание
Проблема в том, отмечают исследователи, что опасные бактерии могут «выделяться» в окружающую среду в течение нескольких месяцев и угрожать здоровью более уязвимых людей — пожилых, беременных, пациентов с хроническими заболеваниями.
- Даже до пандемии коронавируса устойчивость бактерий к антибиотикам была одной из самых больших угроз для общественного здравоохранения, поскольку ее последствия крайне опасны. Резистентность к антибиотикам может вызвать такие серьезные заболевания, как пневмония, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, — заявила доктор Джулиана Менезес, ведущий автор исследования из Лиссабонского университета.
В предыдущих аналогичных исследованиях ученые уже доказали, что обмен бактериями чаще всего происходит из-за тесного контакта человека со своим питомцем — когда хозяин позволяет собаке облизывать лицо, есть пищу из своей тарелки.
- Изученные нами бактерии колонизируют желудочно-кишечный тракт, их передача происходит фекально-оральным путем, поэтому поможет минимизировать риски тщательное соблюдение правил гигиены — например, руки надо мыть даже после того, как гладил собаку.
О смерти жителя Германии после поцелуя своей собаки ранее сообщал журнал
В 2018 году два разных жителя Висконсина заразились инфекцией через слюну своих домашних собак — в результате одному потребовалась ампутация конечностей, а другой умер.
Ранее уже не раз ученые и медики делали заявления по поводу появления супербактерий, которые эволюционируют, чтобы противостоять самым сильным лекарствам.
Одна из самых известных в мире супербактерий — это Acinetobacter baumannii. Она вызывает ряд внутрибольничных инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологической сферы.
Устойчивость к противомикробным препаратам — одна из десяти угроз жизни человечества, по мнению Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно из-за антибиотикорезистентности гибнут около 700 тыс. человек, а к 2050 году мировая смертность, по расчетам британского исследования Review on Antimicrobial Resistance, достигнет 10 млн.