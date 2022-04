О смерти жителя Германии после поцелуя своей собаки ранее сообщал журнал European Journal of Case Reports in Internal Medicine. 63-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие после того, как его лизнул домашний пес. Оказалось, что пенсионер заразился бактериальной инфекцией Capnocytophaga canimorsus. Она обычно передается через укус животного. У мужчины развился тяжелый сепсис и появилась сыпь, пятна и кровоподтеки. Несмотря на интенсивную терапию, у пациента началась печеночная недостаточность, кожа стала гнить, кровь сворачиваться и в конце концов остановилось сердце. Спасти несчастного не удалось, пишет New York Post.

В 2018 году два разных жителя Висконсина заразились инфекцией через слюну своих домашних собак — в результате одному потребовалась ампутация конечностей, а другой умер.