Мы его часто не ощущаем, в итоге, высокие показатели артериального давления становятся для многих неожиданностью. К сожалению, гипертония на начальной стадии практически никак себя не проявляет, а когда появляются симптомы — заболевание зашло уже далеко. Потребуется ежедневно принимать препараты, контролирующие давление.

Но есть вероятность, что они вам не помогут, так как чаще всего гипертонию считают сердечно-сосудистым заболеванием, но у повышенного артериального давления могут быть другие причины, например, сбой в работе эндокринной системы . Это выяснили ученые из Хадсоновского медицинского исследовательского института .

- Эндокринная гипертензия относится к высокому артериальному давлению, которое вызвано аномальной выработкой гормонов, — объяснил один из авторов исследования доктор Джимми Шен. — Наиболее распространенной формой эндокринной гипертензии является первичный альдостеронизм, также он известен как синдром Конна.