Какой пульс считается редким: кардиолог Валеев назвал 3 признака брадикардии

Нормальной частотой пульса считается 60-90 ударов минуту. Конечно, если вы сильно взволнованы или только что закончили тренировку, он может выходить за рамки нормы. Но это вряд ли будет нарушением — наоборот, это естественная реакция организма на физические и эмоциональные нагрузки. Однако, если частота сердечных сокращений периодически растет или падает без видимых причин, стоит обратить на это внимание.
Состояние, при котором сердце бьется слишком медленно, врачи называют брадикардией. В этом случае пульс составляет менее 60 ударов в минуту.
Терапевт, кардиолог
Как
потемнение в глазах,
слабость,
потеря сознания.
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В чем причина
На самом деле редкий пульс не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Для некоторых это вполне обычное явление — так называемая физиологическая брадикардия. По словам Марата Валеева, у таких людей в течение жизни пульс замедленный — 50-60 ударов в минуту, а у профессиональных спортсменов он может падать даже до 40 ударов. Снижается пульс и во сне — по словам врачей, примерно до 30 ударов, и это тоже нормально.
Снижаться ниже нормы пульс может также на фоне приема некоторых лекарств. Среди них
бета-адреноблокаторы,
антагонисты кальция,
сердечные гликозиды,
антиаритмические препараты.
За редким пульсом могут стоять и другие причины. Кардиолог назвал самые частые:
врожденные и приобретенные заболевания сердца,
образование рубца после перенесенного инфаркта,
естественное старение сердца,
нарушения электролитного баланса — когда в организме есть избыток или дефицит калия,
гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы,
синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).
Когда пульс ниже 60 — повод бежать к врачу
Как ранее рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, редкий пульс нельзя игнорировать, если он сопровождается следующими симптомами:
низкое артериальное давление,
слабость,
головокружение,
предобморочное состояние или потеря сознания.
В этих случаях кардиолог советовала как можно скорее обратиться к врачу и обследоваться. А в экстренных случаях лучше не ждать приема и вызывать скорую.
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