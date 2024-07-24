Какой пульс считается редким: кардиолог Валеев назвал 3 признака брадикардии

На самом деле редкий пульс не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Для некоторых это вполне обычное явление — так называемая физиологическая брадикардия. По словам Марата Валеева, у таких людей в течение жизни пульс замедленный — 50-60 ударов в минуту, а у профессиональных спортсменов он может падать даже до 40 ударов. Снижается пульс и во сне — по словам врачей, примерно до 30 ударов, и это тоже нормально.