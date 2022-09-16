При частом сердцебиении, если оно вас мучает уже не первый раз, специалисты советуют проверить здоровье сердца и щитовидной железы.
Если нарушений не обнаружено или вы в общем здоровы и молоды, восстановить нормальное сердцебиение помогут несложные действия. О них на своей странице ВКонтакте рассказал профессор Аркадий Верткин.
Профессор, доктор медицинских наук, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимов, руководитель общества «Амбулаторный врач»vk.com/arkadyyvertkin
Если у молодого парня или девушки сердцебиение зачастило, а на электрокардиограмме никаких нарушений нет, тогда могут помочь вагусные пробы:
Взять стакан воды и пить ее мелкими глотками;
Вызвать натуживание — например, зажать нос пальцами и попробовать выдохнуть;
Вызвать искусственно чихание, кашель, рвоту или какой-то испуг — это поможет снизить частоту сердцебиений.
Но прежде всего профессор советует исключить серьезные заболевания — болезни щитовидной железы и сердца. Для этого нужно обратиться к врачу, который назначит обследование: ЭКГ, ЭХО, УЗИ.
Пульс показывает частоту сердечных сокращений (ЧСС). Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту.
Другие способы замедлить пульс
Как ранее говорила врач-кардиолог Анна Кореневич, при высоком пульсе — в покое больше 120-140 ударов в минуту — важно сразу измерить артериальное давление. Если оно при таком пульсе в норме, повышенное или немного пониженное — угрозы для жизни нет, поэтому не стоит впадать в панику. Повод для беспокойства есть, если пульс высокий, а давление упало ниже 90/60, тем более, если появились головокружение и слабость — в этом случае надо немедленно вызывать скорую.
Во всех остальных случаях, если пульс зашкаливает, Анна Кореневич советовала такие 5 способов прийти в норму:
Положить два пальца на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Этот способ относится к так называемым вагусным пробам — это действия, направленные на рефлекторное раздражение блуждающего нерва.
Сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота и тазового дна — так надо сидеть не дыша столько, сколько сможете. Этот способ также относится к вагусным пробам и считается действенным.
Успокоиться. Помочь в этом могут мятные конфетки, леденцы и даже жвачка.
Лечь, подняв ноги повыше.
Расслабиться. В этом поможет дыхательная гимнастика, медитация или расслабление по Джекобсону (прогрессивная мышечная релаксация — она предполагает напряжение и расслабление разных групп мышц в определенной последовательности — Прим. ред.).
Еще несколько вариантов вагусных проб — простых способов снять тахикардию (учащенный пульс), при которой нет серьезного ухудшения общего состояния, называл врач-кардиолог Виталий Баклаков:
надавливание на глазные яблоки в течение 5 секунд (проба Ашнера), глаза при этом должны быть закрыты и опущены;
надувание воздушного шарика;
присаживание на корточки;
резкое опускание лица в холодную воду на 10-30 секунд (рефлекс ныряющей собаки);
глотание холодной воды или сухой корочки.
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