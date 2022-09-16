При частом сердцебиении, если оно вас мучает уже не первый раз, специалисты советуют проверить здоровье сердца и щитовидной железы.

Если нарушений не обнаружено или вы в общем здоровы и молоды, восстановить нормальное сердцебиение помогут несложные действия. О них на своей странице ВКонтакте рассказал профессор Аркадий Верткин.