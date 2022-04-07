Как по пульсу оценить состояние сердца и сосудов: простой домашний тест

Все мы знаем, как важно для крепкого здоровья заниматься спортом. Все мы знаем, как это полезно для нашей фигуры. Однако, если говорить честно, ровно также все мы все равно нередко ленимся и забываем о физических нагрузках.
Впрочем, иногда наступает момент, когда пора вернуть спорт в свою жизнь. Как его уловить? О простом тесте рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов.
Как отмечает врач, наша сердечно-сосудистая система реагирует на любые физические нагрузки предсказуемо: стоит немного позаниматься, как подскочат одновременно пульс и артериальное давление. Однако у здорового человека эти показатели должны расти не экстремально сильно и быстро возвращаться в норму. А вот у тех, кто никогда спортом особенно не занимался, пульс и давление вырастут резко — и останутся на уровне выше нормы продолжительное время.
Для того чтобы понять, к какой именно группе вы относитесь, можно пройти пробы на тренированность. В Сети можно увидеть много разных вариантов, однако одним из самых простых из них является ортостатическая проба. Ее может выполнить в домашних условиях любой человек, говорит Фаррахов в своей
Как проводить пробу
Сначала нужно 5 минут полежать на спине и отдохнуть. Потом, не вставая, подсчитайте пульс в течение минуты. Сделать это можно с помощью специального фитнес-трекера, пульсоксиметра или вручную. Потом нужно встать, постоять еще минуту и снова подсчитать пульс — но уже стоя. Затем необходимо провести расчеты: из большего вычитаем меньший и сравниваем с предполагаемой нормой.
Если разницы нет или она меньше 12 — значит, вы достаточно хорошо натренированы;
Разница в 13-18 ударов — это показатель промежуточной нормы: так бывает у тех, кто здоров, но не особо много тренировался;
Разница в 18-25 ударов означает, что ваша сердечно-сосудистая система совсем не готова к нагрузкам, ее нужно тренировать и укреплять;
Если разница составила более 25, нужно бить тревогу: налицо или переутомление, или болезнь. Необходимо обратиться за помощью к врачу.
Кстати
После коронавируса к вопросу физических упражнений нужно подходить особенно аккуратно. О том, когда именно можно возвращать в свою жизнь спорт и как правильно распределить нагрузку, можно читать ЗДЕСЬ.