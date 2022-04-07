Как по пульсу оценить состояние сердца и сосудов: простой домашний тест

Как отмечает врач, наша сердечно-сосудистая система реагирует на любые физические нагрузки предсказуемо: стоит немного позаниматься, как подскочат одновременно пульс и артериальное давление. Однако у здорового человека эти показатели должны расти не экстремально сильно и быстро возвращаться в норму. А вот у тех, кто никогда спортом особенно не занимался, пульс и давление вырастут резко — и останутся на уровне выше нормы продолжительное время.

Для того чтобы понять, к какой именно группе вы относитесь, можно пройти пробы на тренированность. В Сети можно увидеть много разных вариантов, однако одним из самых простых из них является ортостатическая проба. Ее может выполнить в домашних условиях любой человек, говорит Фаррахов в своей группе в соцсети.

Как проводить пробу

Сначала нужно 5 минут полежать на спине и отдохнуть. Потом, не вставая, подсчитайте пульс в течение минуты. Сделать это можно с помощью специального фитнес-трекера, пульсоксиметра или вручную. Потом нужно встать, постоять еще минуту и снова подсчитать пульс — но уже стоя. Затем необходимо провести расчеты: из большего вычитаем меньший и сравниваем с предполагаемой нормой.