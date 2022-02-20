Аллергия — это индивидуальная, слишком бурная и опасная для здоровья реакция иммунной системы. Хотя аллергологи-иммунологи выделяют наиболее распространенные и частые аллергены, ваш организм может негативно среагировать на что угодно — от воды до электрического тока. Заранее узнать, на что возможна аллергия — нельзя, не существует таких тестов.
Зато уже доподлинно известно о том, что реакции возможны на достаточно необычные аллергены — солнечный свет, сперму, воду из-под крана или вибрации. «Доктор Питер» расспросил патофизиолога, иммунолога Елену Парецкую, какие самые необычные реакции были зарегистрированы в мире.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Реакции на сперму — проблема отношений
В мужской семенной жидкости достаточно много белка. Именно на него и может реагировать женский организм. Хотя проблему принято считать редкой, есть данные отдельных исследований, что такая аллергия типична почти для 10-12% женщин. Однако негативные реакции возможны не на всех партнеров.
Проблема возникает не сразу, после первого акта без презерватива реакций не будет, необходимо 1-2 недели, чтобы иммунная система «восстала». Спустя время любой секс без предохранения приведет к зуду, сильному отеку и болезненности. Подобные реакции могут ошибочно принимать за признаки ИППП, что может вести к серьезным проблемам отношений. А лучший способ вылечиться — это найти «не аллергенного» нового мужчину.
Ни помыться, ни поплакать
Самая редкая и крайне тяжелая субъективно форма аллергии — на воду. В мире описано не более двух десятков случаев, но они настолько тяжелые, что делают жизнь людей невыносимой. При попадании любого количества воды на кожу возникает крапивница — выраженный отек кожи, сыпь и мучительный зуд, волдыри.
Причем даже точно неизвестно, на что именно реагирует организм — ведь сама вода, молекулы Н2О всегда присутствуют в организме и не провоцируют реакции. Но попадание любого вида воды — морской, пресной, из озера или бутылки, и даже слез, пота, провоцирует реакцию.
Только представьте — вас может убить собственный пот или слезы!
Это одна из уникальных реакций, ее изучают, о пациентов очень мало, поэтому пока данные спорные.
Сказки о вампирах имеют научные корни
Рассказы о вампирах, которые на солнечном свету гибнут, имеют под собой вполне себе медицинскую основу. Конечно, речь идет не о гибели, а об аллергической реакции на солнечные лучи. Это редкая форма реакций, но при ней человек вынужден вести ночной образ жизни, избегая выхода на солнце.
Конечно, дело тут не в самом солнечном свете, а тех реакциях, которые запускают УФ-лучи в коже.
При попадании их на кожу стимулируется образование особых белков, на которые тело и реагирует сильным зудом, жжением, появлением волдырей и пузырей. Но не путайте с ожогами: реакции аллергии возникают круглогодично и быстро, буквально за несколько минут.
Растрясло и высыпало
Еще один экзотический вид аллергии — это реакции на разные варианты вибрации в форме крапивницы. По данным исследователей, изучавших проблему, реакции кожи возникают в ответ на вибрации, происходит выброс в тканях медиаторов аллергии — гистамина и его аналогов, что и провоцирует красные волдыри, зуд и жжение, отеки.
Среди факторов, которые способы запустить такие реакции, выделяют поездку на авто, использование приборов, создающих вибрации (например, дрель), массаж аппаратами или бег. Такие реакции обычно кратковременные, но очень неприятные.
Аллергия на деньги
А если быть точнее — монеты. В составе сплавов, из которых во многих странах мира делают монеты, содержится никель. Кожа чувствительных к нему людей при соприкосновении с монетами мгновенно покрывается сыпью и зудит, также могут отреагировать и дыхательные пути — возникает приступ удушья.
Кстати, никель содержится не только в монетках, но и во многих других металлических предметах, контактирующих с телом.
Это молнии на брюках, пуговицы на джинсах, различные виды бижутерии, ключи от дверных замков. Аллергикам в этом случае стоит использовать деньги и ключи, только надевая перчатки, и отказаться от украшений и одежды, в составе которых есть опасный металл.
Аллергия на фитнес
Крайне редко, но мучительно и неприятно может проявлять себя аллергия на физические упражнения. Этим людям закрыт путь в качалку, фитнес-клуб и даже в бассейн. Даже гимнастика и активные игры на улице — футбол, хоккей или катание на велосипеде — под большим вопросом. При активной нагрузке на мышцы возникают реакции со стороны пищеварения — понос, тошнота, рвота, спазмы в животе, со стороны дыхания — приступы удушья, и кожи — сыпи и зуд, краснота и отек.
На ногах — синтетика
Людям с аллергией на обувь придется обойтись без качественных ботинок или туфель из кожи бычка или крокодила. Все дело в том, что у них при соприкосновении с телом кожаная обувь провоцирует реакции с опуханием ног, зудом, отеком и сыпью. Реакции возникают на те средства, которые применяют при выделке кожи, ее обработке. Чтобы избежать аллергии, нужно носить такую обувь на два плотных носка или отказаться от кожи в пользу других материалов.
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