Реакции на сперму — проблема отношений

В мужской семенной жидкости достаточно много белка. Именно на него и может реагировать женский организм. Хотя проблему принято считать редкой, есть данные отдельных исследований, что такая аллергия типична почти для 10-12% женщин. Однако негативные реакции возможны не на всех партнеров.

Проблема возникает не сразу, после первого акта без презерватива реакций не будет, необходимо 1-2 недели, чтобы иммунная система «восстала». Спустя время любой секс без предохранения приведет к зуду, сильному отеку и болезненности. Подобные реакции могут ошибочно принимать за признаки ИППП, что может вести к серьезным проблемам отношений. А лучший способ вылечиться — это найти «не аллергенного» нового мужчину.

Ни помыться, ни поплакать

Самая редкая и крайне тяжелая субъективно форма аллергии — на воду. В мире описано не более двух десятков случаев, но они настолько тяжелые, что делают жизнь людей невыносимой. При попадании любого количества воды на кожу возникает крапивница — выраженный отек кожи, сыпь и мучительный зуд, волдыри.

Причем даже точно неизвестно, на что именно реагирует организм — ведь сама вода, молекулы Н 2 О всегда присутствуют в организме и не провоцируют реакции. Но попадание любого вида воды — морской, пресной, из озера или бутылки, и даже слез, пота, провоцирует реакцию.

Только представьте — вас может убить собственный пот или слезы!

Это одна из уникальных реакций, ее изучают, о пациентов очень мало, поэтому пока данные спорные.