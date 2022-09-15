Кардиолог Шталь назвал 6 проверенных способов снизить уровень холестерина

Его невозможно почувствовать, но можно обнаружить и обезвредить, пока он не привел к необратимым последствиям в сердечно-сосудистой системе. Речь о холестерине. Проблема касается не только пожилых людей, но и молодежи. Например, в США уже у 20-летних общий уровень холестерина достигает «максимально допустимого» — 6,2 ммоль/л. А у некоторых и превышает эти показатели.
Нормы холестерина
Менее 4,8-5,2 ммоль/л — норма;
5,2-6,2 ммоль/л — повышенный;
Выше 6,2 ммоль/л — критически высокий уровень.
Повышенный холестерин в крови никак себя не проявляет, но может разрушить ваш организм, стать причиной тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Поэтому важно контролировать уровень холестерина и делать все, чтобы держать его в норме. Для этого не обязательно совершать что-то невозможное, достаточно скорректировать свой образ жизни.
Доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда.
- Повышенный холестерин приводит к атеросклерозу, то есть процессу, при котором на стенках артерий образуются бляшки, — говорит доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда Эрик Шталь. — По мере того, как образуются атеросклеротические бляшки, артерии становятся твердыми и узкими. Это ухудшает ток крови и доставку кислорода к органам.
И так, что же надо сделать, чтобы вернуть холестерин в норму?
Больше двигаться, делать зарядку
Казалось бы, совет очень простой, но очень часто мы не можем заставить себя отказаться от привычного образа жизни: 8 часов в офисе, в машине или транспорте до дома и дома на диване. А между тем, если каждый день уделять хотя бы 20-25 минут физической активности, уровень холестерина пойдет вниз.
- Занятия спортом — хороший способ повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и снизить плохой холестерин (ЛПНП), — рекомендует кардиолог Эрик Шталь. — Необходимо минимум 150 минут в неделю уделять упражнениям средней интенсивности.
В «среднюю интенсивность» как раз и входит утренняя зарядка или 30 минут ходьбы в быстром темпе.
Снизить количество алкоголя
Речь не о тех, кто злоупотребляет спиртным, но даже бокал качественного сухого вина могут нанести вред нашим сосудам.
- Употребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридом и холестерина, — предупреждает врач. — Необходимо ограничиваться одной дозой спиртного в день — 250 мл пива, 150 мл вина, 30 мл крепких напитков.
Если вы уверены в своей силе воли, то можете и вовсе исключить алкоголь из своего рациона. Так будет гораздо лучше для здоровья — безопасной дозы спиртного не существует.
Похудеть
Да, это не так просто, но вполне реально. Даже 2-4 потерянных килограмма смогут заметно снизить уровень холестерина.
- Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.
Питаться правильно
В этом случае не ради похудения, а ради здоровья сердца. Надо есть поменьше красного мяса, жареного, жирного и молочного. И добавить в рацион фрукты, овощи, птицу, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты.
- Средиземноморская диета — хорошая модель, которую надо использовать в питании, — говорит кардиолог
Не курить
С этим пунктом все довольно просто. Врачи не устают повторять, курение может приводить к целому букету болезней. Проблемы могут возникнуть не только с сердцем, сосудами, но и с органами дыхания. Повышается риск онкологии.
- Курение увеличивает уровень «плохого» холестерина, вызывает атеросклероз, — напоминает Эрик Шталь.
Выполнять рекомендации врача
Если изменений в образе жизни будет недостаточно, стоит обратиться к врачу за дополнительной терапией.
- Такие лекарства, как статины, очень эффективны для снижения уровня холестерина и риска сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, — рекомендует кардиолог.