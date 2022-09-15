Кардиолог Шталь назвал 6 проверенных способов снизить уровень холестерина

Снизить количество алкоголя

Речь не о тех, кто злоупотребляет спиртным, но даже бокал качественного сухого вина могут нанести вред нашим сосудам.

- Употребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридом и холестерина, — предупреждает врач. — Необходимо ограничиваться одной дозой спиртного в день — 250 мл пива, 150 мл вина, 30 мл крепких напитков.

Если вы уверены в своей силе воли, то можете и вовсе исключить алкоголь из своего рациона. Так будет гораздо лучше для здоровья — безопасной дозы спиртного не существует.

Похудеть

Да, это не так просто, но вполне реально. Даже 2-4 потерянных килограмма смогут заметно снизить уровень холестерина.

- Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.