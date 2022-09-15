Кардиолог Шталь назвал 6 проверенных способов снизить уровень холестерина
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Его невозможно почувствовать, но можно обнаружить и обезвредить, пока он не привел к необратимым последствиям в сердечно-сосудистой системе. Речь о холестерине. Проблема касается не только пожилых людей, но и молодежи. Например, в США уже у 20-летних общий уровень холестерина достигает «максимально допустимого» — 6,2 ммоль/л. А у некоторых и превышает эти показатели.

Нормы холестерина

  • Менее 4,8-5,2 ммоль/л — норма;

  • 5,2-6,2 ммоль/л — повышенный;

  • Выше 6,2 ммоль/л — критически высокий уровень.

Повышенный холестерин в крови никак себя не проявляет, но может разрушить ваш организм, стать причиной тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту. Поэтому важно контролировать уровень холестерина и делать все, чтобы держать его в норме. Для этого не обязательно совершать что-то невозможное, достаточно скорректировать свой образ жизни.

Эрик Шталь
Эрик Шталь
Медицина

Доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда.

- Повышенный холестерин приводит к атеросклерозу, то есть процессу, при котором на стенках артерий образуются бляшки, — говорит доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда Эрик Шталь. — По мере того, как образуются атеросклеротические бляшки, артерии становятся твердыми и узкими. Это ухудшает ток крови и доставку кислорода к органам.

И так, что же надо сделать, чтобы вернуть холестерин в норму?

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Больше двигаться, делать зарядку

Казалось бы, совет очень простой, но очень часто мы не можем заставить себя отказаться от привычного образа жизни: 8 часов в офисе, в машине или транспорте до дома и дома на диване. А между тем, если каждый день уделять хотя бы 20-25 минут физической активности, уровень холестерина пойдет вниз.

- Занятия спортом — хороший способ повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и снизить плохой холестерин (ЛПНП), — рекомендует кардиолог Эрик Шталь. — Необходимо минимум 150 минут в неделю уделять упражнениям средней интенсивности.

В «среднюю интенсивность» как раз и входит утренняя зарядка или 30 минут ходьбы в быстром темпе.

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Снизить количество алкоголя

Речь не о тех, кто злоупотребляет спиртным, но даже бокал качественного сухого вина могут нанести вред нашим сосудам.

- Употребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридом и холестерина, — предупреждает врач. — Необходимо ограничиваться одной дозой спиртного в день — 250 мл пива, 150 мл вина, 30 мл крепких напитков.

Если вы уверены в своей силе воли, то можете и вовсе исключить алкоголь из своего рациона. Так будет гораздо лучше для здоровья — безопасной дозы спиртного не существует.

Похудеть

Да, это не так просто, но вполне реально. Даже 2-4 потерянных килограмма смогут заметно снизить уровень холестерина.

- Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.

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Питаться правильно

В этом случае не ради похудения, а ради здоровья сердца. Надо есть поменьше красного мяса, жареного, жирного и молочного. И добавить в рацион фрукты, овощи, птицу, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты.

- Средиземноморская диета — хорошая модель, которую надо использовать в питании, — говорит кардиолог EatThis.

Не курить

С этим пунктом все довольно просто. Врачи не устают повторять, курение может приводить к целому букету болезней. Проблемы могут возникнуть не только с сердцем, сосудами, но и с органами дыхания. Повышается риск онкологии.

- Курение увеличивает уровень «плохого» холестерина, вызывает атеросклероз, — напоминает Эрик Шталь.

Выполнять рекомендации врача

Если изменений в образе жизни будет недостаточно, стоит обратиться к врачу за дополнительной терапией.

- Такие лекарства, как статины, очень эффективны для снижения уровня холестерина и риска сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, — рекомендует кардиолог.

Алена Безменова