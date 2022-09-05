Регулярные физические нагрузки полезны не только для профилактики болезней сердца и сосудов. По словам врачей, они нужны также людям, у которых уже есть сердечные проблемы, включая перенесенный инфаркт миокарда и установленные стенты.
По словам кардиолога Анны Кореневич, тренировки для пациентов кардиологов жизненно необходимы. Они помогают
быстрее поправляться,
улучшить настроение и общий жизненный тонус,
нормализовать уровень холестерина,
привести в норму уровень сахара в крови,
снизить давление.
Кроме того, по словам специалиста, от регулярной и правильной физической активности такие люди получат еще один бонус.
- Самый невероятный и фантастический бонус от регулярных и правильных нагрузок у людей с больным сердцем — появление и рост новых сосудов в сердце, вместо поврежденных. Эти сосуды называются коллатералями, — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.
Для некоторых спорт под запретом
Не всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями подойдут одинаковый уровень или регулярность нагрузок — они должны подбираться индивидуально и с учетом рекомендаций лечащего врача. А некоторым спорт и вовсе может быть противопоказан.
- Инфаркт — очень непростое заболевание. У разных людей протекает совершенно по-разному и с разными последствиями. Чаще всего нагрузки после инфаркта необходимы, но иногда после инфаркта нагрузки противопоказаны. К сожалению, есть и такие варианты развития болезни. Поэтому, если врачу в поликлинике некогда разбираться в ваших проблемах, то он запрещает вообще все и говорит, что больше двух килограммов поднимать нельзя. Это обычная практика, когда на пациента отведено очень мало времени, — объясняет врач.
Именно поэтому, по словам Анны Кореневич, бессмысленно и даже опасно спрашивать в соцсетях о том, можно ли тренироваться и какая активность подойдет вам или вашим близким. Тем более, после инфаркта миокарда. Доктор привела в пример вопрос, который задают ей подписчики: «У моей мамы был инфаркт, и ей поставили три стента. Какие нагрузки ей можно?»
- Не знаю, можно ли написать вопрос мастеру автосервиса: «У меня есть машина и что-то стучит под капотом, можно мне и дальше ездить на ней? А с какой скоростью?». Мне бы такое в голову не пришло. Откуда мастер знает, что с моей машиной, если он даже не знает, какая она и сколько ей лет, а уж тем более, что там стучит? Понятно, что проблема есть, но как конкретно ее решать — непонятно. Для этого надо приехать в автосервис, потратить время и заплатить деньги. Возможно, тогда проблема будет решена, но и это не точно, — поясняет специалист.
Похожая ситуация и с вопросом про возможность тренировок после инфаркта. По мнению кардиолога, невозможно ответить на него без дополнительных вводных. Для этого врачу важно знать подробности — например, о сегодняшнем самочувствии мамы, истории ее болезни, списке принимаемых лекарств, а также возрасте, физических параметрах и пожеланиях.
- После того, как врач будет иметь всю информацию целиком, только тогда можно будет полноценно ответить на этот важный для пациента и его здоровья вопрос. Иначе никак, — заключила Анна Кореневич.