Именно поэтому, по словам Анны Кореневич, бессмысленно и даже опасно спрашивать в соцсетях о том, можно ли тренироваться и какая активность подойдет вам или вашим близким. Тем более, после инфаркта миокарда. Доктор привела в пример вопрос, который задают ей подписчики: «У моей мамы был инфаркт, и ей поставили три стента. Какие нагрузки ей можно?»

- Не знаю, можно ли написать вопрос мастеру автосервиса: «У меня есть машина и что-то стучит под капотом, можно мне и дальше ездить на ней? А с какой скоростью?». Мне бы такое в голову не пришло. Откуда мастер знает, что с моей машиной, если он даже не знает, какая она и сколько ей лет, а уж тем более, что там стучит? Понятно, что проблема есть, но как конкретно ее решать — непонятно. Для этого надо приехать в автосервис, потратить время и заплатить деньги. Возможно, тогда проблема будет решена, но и это не точно, — поясняет специалист.

Похожая ситуация и с вопросом про возможность тренировок после инфаркта. По мнению кардиолога, невозможно ответить на него без дополнительных вводных. Для этого врачу важно знать подробности — например, о сегодняшнем самочувствии мамы, истории ее болезни, списке принимаемых лекарств, а также возрасте, физических параметрах и пожеланиях.

- После того, как врач будет иметь всю информацию целиком, только тогда можно будет полноценно ответить на этот важный для пациента и его здоровья вопрос. Иначе никак, — заключила Анна Кореневич.