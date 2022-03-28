3. Лечить гипертонию только таблетками

Помимо терапии, важно не забывать о физической активности, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, следить за питанием и весом, а также уделять внимание своему эмоциональному состоянию.

- Гипертония и инсульт — это психосоматические болезни, в основе которых лежит хронический стресс и подавленные негативные эмоции, неудовлетворенные потребности. Лишний вес, курение и алкоголь, вторичны по отношению к эмоциональным проблемам. Это всего лишь способы вернуть себе эмоциональный комфорт, но, к сожалению, это способы очень вредные для здоровья, — предупреждает кардиолог, посоветовав возвращать свое душевное спокойствие более полезными способами. К примеру, с помощью психотерапевта.

Симптомы микроинсульта

Диагноза «микроинсульт» официально не существует. Но, как рассказывал Денис Захаров, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, то что принято называть микроинсультом, по-медицински звучит как транзиторная ишемическая атака. Ее симптомы похожи на обычный инсульт, только они менее выраженные и проходят в течение 24 часов.

Симптомы транзиторной ишемической атаки, которые легко упустить:

головные боли;

головокружение;

тошнота;

онемение и слабость в ноге или руке.

Есть и более очевидные признаки:

дезориентация;

затруднения в речи;

потеря памяти.

При этом, если транзиторная ишемическая атака по какой-то причине не переросла в настоящий инсульт и человек может двигаться и говорить, вовсе не значит, что мозг не пострадал. К примеру, на МРТ головного мозга это может выглядеть в виде множества мелких очагов поражения. По словам Дениса Захарова, множественные очаги в веществе головного мозга говорят о том, что за свою жизнь человек перенес один или несколько эпизодов ухудшения мозгового кровообращения, просто мозг чудом с ними справился.