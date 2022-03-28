Гипертоническая болезнь — стойкое повышение артериального давления в покое выше 140/90 мм рт. ст. По словам кардиолога Анны Кореневич, из-за нее со временем разрушается внутренняя оболочка сосудов, появляются трещины (эндотелиальная дисфункция) и накапливается холестерин. Все это может привести к ишемическому инсульту (отмирание участка головного мозга в результате спазма и тромбоза артерий), который занимает второе место среди причин смерти и тяжелой инвалидности.
Что может ускорить наступление сосудистой катастрофы? Анна Кореневич в своем телеграм-канале назвала 3 ошибки, которые грозят печальным финалом.
1. Не обращать внимания на повышенное давление
Основное направление в профилактике инсульта — снижение артериального давления в покое ниже 140/90, оптимально 120/80. Часто пациенты с давлением хорошо себя чувствуют и не видят смысла что-то делать, чтобы снизить давление. Но это опасное для здоровья заблуждение.
2. Лечить гипертонию от случая к случаю
Некоторые пьют таблетки не постоянно, а только когда давление зашкаливает. Залог успеха — в постоянности. Надо принимать лекарства независимо от уровня давления ежедневно и в одно и то же время. Скачки давления еще более опасны, чем стойкое повышение.
Также опасно резко снижать давление при гипертоническом кризе. Не нужно принимать активных действий при кризе, основная причина которого — сильные эмоциональные переживания. В первую очередь, надо успокоиться, принять базовые таблетки от давления, успокоительные препараты и лечь поспать.
3. Лечить гипертонию только таблетками
Помимо терапии, важно не забывать о физической активности, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, следить за питанием и весом, а также уделять внимание своему эмоциональному состоянию.
- Гипертония и инсульт — это психосоматические болезни, в основе которых лежит хронический стресс и подавленные негативные эмоции, неудовлетворенные потребности. Лишний вес, курение и алкоголь, вторичны по отношению к эмоциональным проблемам. Это всего лишь способы вернуть себе эмоциональный комфорт, но, к сожалению, это способы очень вредные для здоровья, — предупреждает кардиолог, посоветовав возвращать свое душевное спокойствие более полезными способами. К примеру, с помощью психотерапевта.
Симптомы микроинсульта
Диагноза «микроинсульт» официально не существует. Но, как рассказывал Денис Захаров, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, то что принято называть микроинсультом, по-медицински звучит как транзиторная ишемическая атака. Ее симптомы похожи на обычный инсульт, только они менее выраженные и проходят в течение 24 часов.
Симптомы транзиторной ишемической атаки, которые легко упустить:
головные боли;
головокружение;
тошнота;
онемение и слабость в ноге или руке.
Есть и более очевидные признаки:
дезориентация;
затруднения в речи;
потеря памяти.
При этом, если транзиторная ишемическая атака по какой-то причине не переросла в настоящий инсульт и человек может двигаться и говорить, вовсе не значит, что мозг не пострадал. К примеру, на МРТ головного мозга это может выглядеть в виде множества мелких очагов поражения. По словам Дениса Захарова, множественные очаги в веществе головного мозга говорят о том, что за свою жизнь человек перенес один или несколько эпизодов ухудшения мозгового кровообращения, просто мозг чудом с ними справился.