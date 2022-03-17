Если зашкаливает пульс: кардиолог Кореневич рассказала, как помочь себе без лекарств

По словам кардиолога Анны Кореневич, при высоком пульсе — в покое больше 120-140 ударов в минуту — важно измерить артериальное давление. Если оно в норме, повышенное или, слегка пониженное — в пределах 90/60, никакой угрозы для жизни нет.
- Это уже должно вас успокаивать. Если давление падает ниже 90/60, здесь надо вызывать скорую помощь, — уточнила доктор.
Пульс показывает частоту сердечных сокращений (ЧСС). Нормальная частота пульса в покое составляет 60-80 ударов в минуту.
В остальных случаях можно оказать себе помощь самостоятельно, причем достаточно просто. На своем ютуб-канале Анна Кореневич
Сделать вагусные пробы
Так называют действия, направленные на рефлекторное раздражение блуждающего нерва. Вагусные пробы широко используют даже врачи реанимационных отделений, потому что при приступе аритмии они действуют относительно быстро и почти в 50% работают без лекарств. Самый простой способ — положить два пальца на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Действие можно повторить несколько раз — это должно прервать аритмию и замедлить пульс.
Другой способ — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота и тазового дна. Сидеть не дыша надо как можно дольше — насколько хватит терпения. Опять же действие можно повторить несколько раз.
Успокоиться
Если нет с собой успокоительных таблеток, можно взять мятные конфетки, леденцы и даже жвачку — это тоже помогает.
Если есть возможность, лягте, подняв ноги повыше.
Расслабиться
Например, можно попробовать дыхательную гимнастику, медитацию, расслабление по Джекобсону. В целом расслабление помогает при любом виде аритмии. Врачи об этом знают, поэтому при приступе аритмии пациентам также вводят седативные препараты.
- И неизвестно, что быстрее срабатывает — антиаритмические препараты или седативные. Поэтому помните, что спокойствие, как говорил Карлсон, — самое главное в лечение любых сердечно-сосудистых проблем. А нервное напряжение — главная причина любых сердечно-сосудистых проблем, — добавила кардиолог.
Какой пульс может быть предвестником инфаркта
Ранее врач-кардиолог Наталья Хорькова рассказывала, что учащенный пульс более 80-90 ударов в минуту называют тахикардия. Бывает она разных видов. Самая распространенная — синусовая, которая встречается даже у здоровых людей. У молодых женщин учащенный пульс может наблюдаться даже в течение нескольких лет без каких-либо клинических проявлений, и это тоже вариант нормы. В то же время тахикардия может быть симптомом различных заболеваний (например, щитовидной железы и внутренних органов), а также быть отдельным заболеванием из-за врожденных патологий сердца.
По словам Натальи Хорьковой, самый опасный вид тахикардии — желудочковый. Он развивается на фоне заболеваний сердца — инфаркта миокарда, клапанных пороков сердца, сердечной недостаточности. В этом случае для исключения жизнеугрожающих состояний надо сразу же вызывать скорую. У пациентов с органической патологией сердца такая тахикардия может сопровождаться:
болью в грудной клетке,
головокружением,
обмороком,
выраженной одышкой,
резкой слабостью.