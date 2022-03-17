Если зашкаливает пульс: кардиолог Кореневич рассказала, как помочь себе без лекарств

В остальных случаях можно оказать себе помощь самостоятельно, причем достаточно просто. На своем ютуб-канале Анна Кореневич перечислила несколько работающих способов.

Сделать вагусные пробы

Так называют действия, направленные на рефлекторное раздражение блуждающего нерва. Вагусные пробы широко используют даже врачи реанимационных отделений, потому что при приступе аритмии они действуют относительно быстро и почти в 50% работают без лекарств. Самый простой способ — положить два пальца на корень языка и вызвать у себя рвотный рефлекс. Действие можно повторить несколько раз — это должно прервать аритмию и замедлить пульс.

Другой способ — сделать глубокий вдох, зажать нос и рот рукой и напрячь мышцы живота и тазового дна. Сидеть не дыша надо как можно дольше — насколько хватит терпения. Опять же действие можно повторить несколько раз.

Успокоиться

Если нет с собой успокоительных таблеток, можно взять мятные конфетки, леденцы и даже жвачку — это тоже помогает.

Если есть возможность, лягте, подняв ноги повыше.