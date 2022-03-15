Что будет, если пить слишком много корвалола

- При бесконтрольном приеме корвалола и других подобных лекарств может развиться зависимость, так как в состав, например, того же корвалола и валосердина входит фенобарбитал — лекарственное средство из группы барбитуратов, — поясняет врач. — Так как со временем организм адаптируется к получаемой дозировке препарата, человек постепенно начнет увеличивать дозировку, чтобы добиться желаемого эффекта расслабления.

Более того, после прекращения приема седативных средств в большинстве случаев наступает так называемый синдром отмены, предупреждает эксперт.

- Пациентов начинает беспокоить повышенная тревожность, тахикардия, головные боли, тошнота, рвота, тремор в руках, депрессивные состояния, в некоторых случаях появляются галлюцинации. Такое состояние может наблюдаться в течение 3-5 недель, — говорит врач-психотерапевт. — Систематический прием корвалола в дозах , значительно превышающих дневную норму, может привести к интоксикации организма, которая на начальных стадиях проявляется:

расстройством пищеварения,

апатией,

сильной слабостью,

общим недомоганием,

упадком сил,

замедлением речи и нарушением восприятия.

При тяжелых отравлениях организма наблюдается патологический сон (более 24 часов подряд), замедление дыхания, снижение артериального давления, возможно повышение температуры тела.

- При критическом истощении пациент впадает в барбитуратную кому, фиксируется отек легких и сердечная недостаточность, — говорит Ольга Дизендорф.

Также при длительном приеме безрецептурных седативных средств на основе фенобарбитала в больших дозах развивается хроническое отравление бромом.

- Основные симптомы бромной интоксикации — депрессия, апатия, ринит и конъюнктивит, кожные высыпания, нарушение координации движений. Важно понимать, что самостоятельное лечение к хорошему не приводит. Лучше во время обратиться к специалисту, — рекомендует эксперт.