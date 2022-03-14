Ежедневное употребление газировки и соков

- Главный бич газированных лимонадов и пакетированных соков — огромное количество сахара или подсластителей, — предупреждает эксперт. — Не несут никакой пользы и красители с ароматизаторами, добавляемые в эти продукты. Кстати, к употреблению свежевыжатых соков также стоит подходить с осторожностью. В частности, их не стоит пить натощак. Свежевыжатые соки становятся источником витаминов только в связке с полноценным приемом пищи.

Перебор с кофе

- В разумных дозах кофе действительно оказывает тонизирующий эффект, а также положительно влияет на печень, — отмечает Александра Яковлева. — Но вместе с тем, кофе способен нарушить кислотность желудочного сока и привести к сбою в работе желчевыводящих путей. Поэтому злоупотреблять кофе не рекомендуется. И в особенности натощак. Лучшее время для чашки этого напитка — после полноценного завтрака или обеда.

Переедание сладкого и фруктов

- Злоупотребление сахаром негативно влияет на обмен веществ, приводит к проблемам с лишним весом и уровнем сахара в крови, — рассказывает гастроэнтеролог. — Зная о вреде сладостей, некоторые ищут полезную замену: мед, цукаты, сухофрукты. Увы, это не панацея. Особенно для людей с ожирением печени. Содержащаяся в меде, сухофруктах и сладких фруктах фруктоза подстегивает накопление жира в печени. А также повышает риски развития сахарного диабета и атеросклероза.

Слишком много сырых овощей в рационе

- Овощи — основной источник клетчатки для нашего организма. Их употребление нормализует микробный баланс и поддерживает регулярную работу кишечника, — говорит врач. — Но не вся клетчатка одинаково полезна. Например, при ряде хронических болезней желудочно-кишечного тракта не стоит есть грубую клетчатку с нерастворимыми волокнами. Она содержится в бобовых, некоторых крупах, корнеплодах, листьях и стеблях овощей. Альтернативой становятся овощи, подвергшиеся термической обработке.

Еда на бегу

- Перекусы на бегу — популярная пищевая привычка, — признает врач-гастроэнтеролог. — Времени часто не хватает не только на то, чтобы подогреть еду, но и на то, чтобы ее нормально пережевывать. Между тем, механическая обработка пищи крайне важна для нормального пищеварения.