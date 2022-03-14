Мы понятия не имеем, что происходит в нашем желудке, пока не появляются первые тревожные сигналы — болевые ощущения, тяжесть, сбои с пищеварением. Тогда мы идем к гастроэнтерологу и весьма часто с сожалением узнаем, что с годами «заработали» проблемы со здоровьем, избавиться от которых поможет строгая диета, долгое лечение или даже серьезная операция.
Но если задуматься — во многих случаях развития болезни можно было бы избежать — всего лишь не поддаваясь влиянию неполезных привычек. Какие из них разрушают наш желудок день за днем? Рассказала врач-гастроэнтеролог.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-Петербургеwww.instagram.com/smclinicspb/
Злоупотребление алкоголем
- О вреде алкоголя известно всем. Спиртное «бьет» и по печени, и по организму в целом, — напоминает врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева. — И все-таки люди продолжают верить, что в небольших количествах алкоголь навредить не способен. Между тем, по мнению мирового сообщества гастроэнтерологов, относительно безопасной нормой употребления считается очень небольшое количество сухого вина. Не более 200 мл и не чаще двух-трех раз в неделю. Согласитесь, это отличается от общепризнанного представления о «полезной дозе» спиртного.
Увлечение минералкой
- Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни, — говорит гастроэнтеролог. — Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой. Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что же касается лечебных минеральных вод — то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом.
Ежедневное употребление газировки и соков
- Главный бич газированных лимонадов и пакетированных соков — огромное количество сахара или подсластителей, — предупреждает эксперт. — Не несут никакой пользы и красители с ароматизаторами, добавляемые в эти продукты. Кстати, к употреблению свежевыжатых соков также стоит подходить с осторожностью. В частности, их не стоит пить натощак. Свежевыжатые соки становятся источником витаминов только в связке с полноценным приемом пищи.
Перебор с кофе
- В разумных дозах кофе действительно оказывает тонизирующий эффект, а также положительно влияет на печень, — отмечает Александра Яковлева. — Но вместе с тем, кофе способен нарушить кислотность желудочного сока и привести к сбою в работе желчевыводящих путей. Поэтому злоупотреблять кофе не рекомендуется. И в особенности натощак. Лучшее время для чашки этого напитка — после полноценного завтрака или обеда.
Переедание сладкого и фруктов
- Злоупотребление сахаром негативно влияет на обмен веществ, приводит к проблемам с лишним весом и уровнем сахара в крови, — рассказывает гастроэнтеролог. — Зная о вреде сладостей, некоторые ищут полезную замену: мед, цукаты, сухофрукты. Увы, это не панацея. Особенно для людей с ожирением печени. Содержащаяся в меде, сухофруктах и сладких фруктах фруктоза подстегивает накопление жира в печени. А также повышает риски развития сахарного диабета и атеросклероза.
Слишком много сырых овощей в рационе
- Овощи — основной источник клетчатки для нашего организма. Их употребление нормализует микробный баланс и поддерживает регулярную работу кишечника, — говорит врач. — Но не вся клетчатка одинаково полезна. Например, при ряде хронических болезней желудочно-кишечного тракта не стоит есть грубую клетчатку с нерастворимыми волокнами. Она содержится в бобовых, некоторых крупах, корнеплодах, листьях и стеблях овощей. Альтернативой становятся овощи, подвергшиеся термической обработке.
Еда на бегу
- Перекусы на бегу — популярная пищевая привычка, — признает врач-гастроэнтеролог. — Времени часто не хватает не только на то, чтобы подогреть еду, но и на то, чтобы ее нормально пережевывать. Между тем, механическая обработка пищи крайне важна для нормального пищеварения.
«Заглатывание» еды — прямой путь к вздутию живота и дискомфорту в желудке, а в перспективе — и к более серьезным проблемам.
Слишком горячая еда
- Чрезмерно горячая пища обжигает ротовую полость и пищевод, а также повышает риски развития рака пищевода, — предупреждает Александра Яковлева. — Причем, определить ожог пищевода «на глаз» бывает сложно, так как в этом органе меньше рецепторов, чем на коже. Оптимальную температуру пищи или напитка поможет определить «принцип пиалы». Например, перед тем, как пить чай, возьмите чашку в руки. Если рукам слишком горячо, напиток лучше немного остудить.
Голодание
- По поводу лечебного голодания и жестких диет бытуют разные точки зрения. И все-таки большинство врачей сходится на том, что полный отказ от пищи возможен только при острых хирургических заболеваниях, — говорит гастроэнтеролог. — Более физиологичный и мягкий вариант — интервальное голодание. В этом случае человек проводит без еды 12-13 часов в сутки, преимущественно в вечернее и ночное время. Это приемлемая схема питания, но лишь при условии, что в остальные часы организм успевает набрать необходимое количество питательных веществ.
Привычка нервничать по любому поводу
- Стрессы — это мощный триггер обострения большинства хронических заболеваний. Болезни ЖКТ — не исключение, — предупреждает врач. — Работа нашей пищеварительной системы регулируется вегетативной нервной системой, которая крайне чувствительна к общему эмоциональному фону человека. Поэтому стресс действительно провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом, а продолжительный стресс и вовсе грозит развитием хронических болезней.