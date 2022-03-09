Представьте, что вы пришли на прием к терапевту. Первое, что сделает врач — измерит ваше артериальное давление. Но тем показателям, которые он получит, не стоит безоговорочно доверять.

Это выяснили ученые Вашингтонского научно-исследовательского института здоровья Kaiser Permanente в Сиэтле. Они изучили, в каких условиях и где именно измерять давление корректнее всего для получения наиболее точных результатов — в поликлинике у врача, в домашних условиях или, может, в аптеке?