Представьте, что вы пришли на прием к терапевту. Первое, что сделает врач — измерит ваше артериальное давление. Но тем показателям, которые он получит, не стоит безоговорочно доверять.
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В рандомизированном исследовании приняли участие более 500 человек с высоким риском гипертонии. Их разделили на группы — одни измеряли давление дома, другие — у врача, третьи — приборами в помещениях аптек.
Также давление всех участников измеряли аппаратным методом диагностики — пациенты прошли суточный мониторинг артериального давления (СМАД), когда фиксация показателей ведется специально закрепленным прибором в течение 24 часов. Его называют золотым стандартом в диагностике артериальной гипертензии.
Исследователи обнаружили, что показания артериального давления, которое пациенты измеряли дома, соответствовали данным суточного мониторинга, а вот при измерении у врача давление в момент сокращения сердца (систолическое) оказалось значительно ниже корректных данных. Что касается показателей артериального давления, которое проверяли приборами в аптеках, то цифры были значительно выше, чем показания СМАД.
- Мониторинг артериального давления в домашних условиях — это самый правильный вариант, потому что он более точный, чем показания артериального давления, измеряемые у врача, — делают выводы авторы исследования. — Кроме того, как показывают другие исследования, пациенты на самом деле предпочитают измерять давление дома.
Измерение артериального давления только в кабинете у врача может привести к тому, что у пациента вовремя не диагностируют гипертонию, а это опасно развитием опасных сердечно-сосудистых заболеваний.
- Исследование показывает, что измерение давления дома даст более правильную картину — есть ли у пациента гипертония, — поясняют ученые.
Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала, что многие врачи не любят измерять давление пациентов во время приема в медицинском кабинете.
- Потому что всегда оно — неадекватное, — говорит врач. — Бывают разные реакции на медиков, и они сбивают врачей с толку.
По словам эксперта, самые точные данные получатся при измерении давления в домашних условиях, в состоянии покоя, 2-3 раза в день (не чаще). Причем, важно оценивать именно среднеарифметические показатели.