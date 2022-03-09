Неправильное питание запросто может вызвать или усугубить головную боль. Но какие именно привычки повышают вероятность, что у вас начнет давить виски или появится мучительная ломота в затылке?
Оцените, не совершаете ли вы 5 самых распространенных пищевых ошибок, которые способны провоцировать головную боль.
№1 — отказ от завтрака, обеда или ужина
Случается, что мы жертвуем завтраком, чтобы подольше поспать, пропускаем обед из-за завала на работе или отказываемся от ужина, чтобы похудеть. Но при этом забываем, что пропущенный прием пищи может стать причиной появления пульсирующей боли в висках.
Дело в том, что когда вы долго не едите, в крови падает уровень сахара, и это может вызвать головную боль, головокружение и тошноту.
Стоит есть почаще, но поменьше в течение дня, чтобы избежать резкого падения уровня сахара и появления головных болей. Особенно важно регулярно включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
№2 — мало белковой пищи
В том, что лежит на вашей тарелке, должен быть белок. Это важно. Недостаточное количество этого органического вещества и злоупотребление перекусами — фруктами, булочками, печеньем — тоже вызывает головную боль.
Механизм такой — углеводы и фруктоза резко повышают уровень сахара, а затем он заметно снижается, и это — причина для появления изматывающей боли.
Диетологи рекомендуют добавлять белок в рацион, насколько это возможно — например, перекусывать орехами, делать бутерброд с арахисовым маслом, добавлять к завтракам и ужинам натуральные йогурты, сыр и творог.
№3 — перебор с углеводами
Надо помнить, что организм работает без сбоев, если мы снабжаем его и углеводами, и белками, и жирами, соблюдая разумный баланс.
Перебирая с вредными перекусами в течение дня (баранки, сухарики, печенье), не удивляйтесь, если к вечеру может появиться сжимающая виски боль. Отказ от углеводов и переход только на белковую пищу тоже чреват сбоями в организме, головными болями и проблемами со здоровьем.
Диетологи предлагают включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой, витаминами, минералами и
№4 — пить мало воды
Недостаток воды в организме может вызвать сильнейшую головную боль. Дефицит серьезно сказывается в том числе на мозговой деятельности. Человек становится вялым, сонливым, раздражительным, нарушается память и работоспособность.
Также при недостатке воды сгущается кровь, становится вязкой, появляется головная боль с ощущением тяжести.
№5 — «сидеть» на кофе и мало есть
Мы все слышали о том, как кофе способен вызывать разные виды головной боли из-за содержания в нем кофеина. Голова может болеть от «передоза» кофе, недостатка кофе и если выпить его вечером.
Но чаще всего головная боль может развиваться, если выпить кофе натощак — этот напиток стимулирует центральную нервную систему. Кофе на голодный желудок еще больше «роняет» сахар и способен вызвать сильную головную боль.
Кофе стоит пить после завтрака — хотя бы, съев бутерброд или йогурт. А если вы предпочитаете кофе вместо перекусов, стоит добавить к нему кусочек сыра, орехи, семечки или энергетический батончик.