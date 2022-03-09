№1 — отказ от завтрака, обеда или ужина

Случается, что мы жертвуем завтраком, чтобы подольше поспать, пропускаем обед из-за завала на работе или отказываемся от ужина, чтобы похудеть. Но при этом забываем, что пропущенный прием пищи может стать причиной появления пульсирующей боли в висках.

Дело в том, что когда вы долго не едите, в крови падает уровень сахара, и это может вызвать головную боль, головокружение и тошноту.

Стоит есть почаще, но поменьше в течение дня, чтобы избежать резкого падения уровня сахара и появления головных болей. Особенно важно регулярно включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.