Кардиолог Кореневич объяснила, что делать, если резко подскочило давление

- Многие люди боятся, что давление подскочило до 180/100 и все, сейчас будет инфаркт или инсульт. Ничего подобного. Если человек исходно был гипертоником, наоборот, ему это (высокое) давление быстро снижать не надо. Никуда не надо торопиться. Они пьют базовую терапию, которая им назначена, и ложатся в кровать, — говорит Анна Кореневич.

С точки зрения кардиологов, опасность представляет длительное повышение давления — на протяжении месяцев или лет. Внезапные же скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением.