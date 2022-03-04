Кардиолог Кореневич объяснила, что делать, если резко подскочило давление

По словам кардиолога Анны Кореневич, кратковременное повышение артериального давления доставляет неприятности и многих сильно пугает, но на самом деле оно не опасно.
- Многие люди боятся, что давление подскочило до 180/100 и все, сейчас будет инфаркт или инсульт. Ничего подобного. Если человек исходно был гипертоником, наоборот, ему это (высокое) давление быстро снижать не надо. Никуда не надо торопиться. Они пьют базовую терапию, которая им назначена, и ложатся в кровать, — говорит Анна Кореневич.
С точки зрения кардиологов, опасность представляет длительное повышение давления — на протяжении месяцев или лет. Внезапные же скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением.
- Самое главное, что надо сделать — успокоиться. Помните, врачи вряд ли способны вас успокоить — только вы сами можете это сделать. Тогда давление начнет снижаться, —
По словам доктора, есть разные способы успокоиться, когда вдруг резко поднялось давление. В зависимости от возраста, темперамента, общего состояния и сопутствующих заболеваний каждый может выбрать что-то подходящее для себя.
Врач перечислила несколько таких способов:
Выпить чашку теплого чая с мятой и просто полежать.
Расслабиться с помощью горячей ванночки для ног. Она помогает расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается.
Отвлечься, переключить внимание. К примеру, посмотреть какой-нибудь нейтральный фильм, послушать успокаивающую музыку или почитать книгу.
Прогуляться в быстром темпе или даже пробежаться. Физическая нагрузка способствует снижению артериального давления.
Сделать дыхательную гимнастику или помедитировать.
- Для кого-то подойдет старый способ, который используется уже сотни лет — небольшое количество крепкого алкоголя. Я не пропагандирую, но в экстренной ситуации это можно использовать. Как кардиолог считаю, что ничего страшного — 50-100 грамм в какой-то экстренной ситуации, когда надо успокоиться, не повредит, — сказала Анна Кореневич, добавив, что в бОльших дозах алкоголь, наоборот, может повышать давление.
Лежать или ходить?
Ранее терапевт Елена Черненко, наоборот, не рекомендовала при повышенном давлении нагружать себя физической активностью. По словам врача, надо принять лекарства и полежать, а вставать и ходить можно, только когда давление начнет снижаться. Как отметила доктор, повышенное давление — не застой крови, чтобы ее разгонять. Поэтому, при движениях оно может вырасти еще больше.