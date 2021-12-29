Инфаркт — самая частая причина смерти людей на всем земном шаре. Если посмотреть на статистику, то только в 2020 году от него скончались 36 576 петербуржцев. У женщин сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 54 процента смертей от общего количества, у мужчин — 45,1 процента.
Почему так много жертв? Какие неочевидные признаки инфаркта мы часто игнорируем? Объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич.
Почему такая высокая смертность
«На печальную статистику оказывает влияние несколько факторов. Во-первых, потому что причина инфаркта — атеросклероз, протекает всегда незаметно, человек не испытывает проблем в самочувствии, не ощущает опасности», — поясняет специалист.
Во-вторых, даже когда инфаркт уже случился, часто человек не понимает, что происходит и ждет облегчения. Это самая досадная ошибка, потому что есть совсем немного времени, буквально 2 часа, чтобы исправить ситуацию и избежать тяжелых последствий.
На самом деле, распознать коварное заболевание заранее можно, говорит Анна Кореневич. У половины пациентов за пару дней или недель до приступа появляются признаки, на которые лучше сразу обратить внимание и попросить медицинской помощи. Это поможет вовремя начать лечение и предотвратить инфаркт.
Как можно заранее распознать инфаркт
Физические нагрузки
Первый и самый частый признак — это появление жжения или давления в груди при ходьбе.
«Пациенты никогда не говорят слово „боль“, когда описывают этот симптом. Это ощущение не расценивается как боль, а интерпретируется именно как чувство давления, сжатия или жжения в груди во время физической нагрузки. Не спустя 2-3 часа после нагрузки, а именно на пике. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше», — объясняет Анна Кореневич.
Жжение или сдавливание может быть как по всей передней поверхности грудной клетки, так и только слева или справа. Оно еще может быть в левой или правой руке или сразу в обеих, а также в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.
Итак, два важных признака — четкая связь с нагрузкой и отсутствие боли. Речь идет об ощущения сдавливания или жжения, которые быстро проходят.
Мороз и сердце
Зимой заподозрить инфаркт помогают даже морозы.
«У человека появляется ощущение жжения загрудиной или целиком в груди, когда он выходит на холодный воздух. Курильщики всегда уверены, что это связано с бронхами. Сейчас, когда много людей перенесли пневмонию на фоне коронавируса, это будет неверно трактоваться как последствия воспаления в легких», — говорит кардиолог.
Поэтому запомните: если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут — идите к кардиологу. Это холодовая стенокардия — возникает из-за спазма в коронарных артериях на фоне выраженного атеросклероза. Один из предвестников скорого инфаркта.
Опасные утренние часы
Еще один предвестник инфаркта — это появление жжения или сдавливания в груди в утренние часы.
«Человек просыпается от этих ощущений или же начинает двигаться во сне, после чего они и появляются. Ощущения проходят довольно быстро — за 2-3 минуты. Максимум от них страдают около 15 минут. Потом человек засыпает как ни в чем не бывало, в течение дня его тоже ничего не беспокоит», — рассказывает Анна Кореневич.
Во всех перечисленных симптомах нет упоминания резких «прокалывающих» болей слева в груди, «в области сердца», так как к сердечным проблемам такие болезненные ощущения отношения не имеют, заключила врач.
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