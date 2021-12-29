Мороз и сердце

Зимой заподозрить инфаркт помогают даже морозы.

«У человека появляется ощущение жжения загрудиной или целиком в груди, когда он выходит на холодный воздух. Курильщики всегда уверены, что это связано с бронхами. Сейчас, когда много людей перенесли пневмонию на фоне коронавируса, это будет неверно трактоваться как последствия воспаления в легких», — говорит кардиолог.

Поэтому запомните: если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут — идите к кардиологу. Это холодовая стенокардия — возникает из-за спазма в коронарных артериях на фоне выраженного атеросклероза. Один из предвестников скорого инфаркта.

Опасные утренние часы

Еще один предвестник инфаркта — это появление жжения или сдавливания в груди в утренние часы.

«Человек просыпается от этих ощущений или же начинает двигаться во сне, после чего они и появляются. Ощущения проходят довольно быстро — за 2-3 минуты. Максимум от них страдают около 15 минут. Потом человек засыпает как ни в чем не бывало, в течение дня его тоже ничего не беспокоит», — рассказывает Анна Кореневич.