Впервые о кардиомиопатии такоцубо или синдроме «разбитого сердца» стало известно во время Европейского конгресса кардиологического общества, проходившего в Барселоне. Сегодня синдром «разбитого сердца» — уже официальный диагноз, но о нем знают далеко не все специалисты. Между тем, он часто встречается у женщин, и нередко проявления изначально путают с инфарктом миокарда. Поэтому и лечение проводят как у пациентов с инфарктом миокарда.
Мы задали вопросы об этой патологии врачу-кардиологу «СМ-Клиника», д.м.н., академику РАМТН Грачеву Андрею Владимировичу.
Андрей Грачев
Кардиология
Врач-кардиолог, д.м.н., академик РАМТН
Откуда вообще взялось такое название — кардиомиопатия такоцубо? Ведь «синдром разбитого сердца» в выписке не напишут.
– Кардиомиопатия такоцубо получила свое название за внешнее сходство сердца при этой патологии с такоцубо — японской ловушкой для осьминогов («горшочек»), — объясняет наш эксперт. — Другие названия этого состояния — стресс-индуцированная кардиомиопатия или синдром апикального баллонирования, синдром «разбитого сердца».
Кардиомиопатия такоцубо — это патологическое состояние, при котором из-за сильнейшего стресса повреждается не все сердце, а только его верхушечные сегменты, при этом базальные сокращаются нормально. В результате изменяется форма сердца, нарушается его полноценная работа.
Кто чаще болеет
– По имеющимся на сегодня данным, около 90% пациентов с кардиомиопатией такоцубо — женщины в возрасте старше 50 лет. Причем в 80% всех случаев им примерно 67 — 70 лет. После 55 лет риск развития кардиомиопатии Такоцубо в 5 раз выше, по сравнению с женщинами моложе 55 лет, и в 10 раз выше по сравнению с мужчинами. Но и молодые женщины тоже страдают от этого синдрома.
Кроме того, развитие заболевания носит ярко выраженный сезонный характер. Оно чаще встречается летом и осенью (с максимумом в сентябре).
- У многих пациентов перед развитием этого состояния были неврологические и психиатрические заболевания, инсульты, субарахноидальные кровоизлияния, судороги, феохромоцитома, — говорит Андрей Грачев.
Почему чаще страдают женщины
– Причина преобладания патологии у женщин не установлена, — поясняет врач. По его словам, тот факт, что синдром чаще встречается у женщин старше 55 лет, связывают со снижением уровня половых гормонов в менопаузе.
Известно, что эстрогены влияют на тонус сосудов, помогают в их расслаблении, уменьшают ответ симпатической нервной системы на стресс и снижают катехоламин-опосредованный спазм сосудов.
- Однако нет исследований, напрямую подтверждающих связь уровня эстрогенов и частоты развития кардиомиопатии Такоцубо, — добавляет Андрей Грачев.
В чем ключевая причина кардиомиоптии такоцубо?
Считается, что данная патология развивается на фоне стрессовой ситуации:
эмоциональной (у 27%);
физической (у 37%).
В ее развитии ключевую роль имеют катехоламины (гормоны стресса). Возможно, что проблема с сердцем возникает из-за так называемого нейрогенного оглушения миокарда из-за резкого перевозбуждения нервной системы. Ухудшает состояние резкий спазм сосудов на фоне стресса и особенность строения миокарда в области верхушки сердца. То есть, эта часть сердечной мышцы находится в «оглушенном» состоянии и не сокращается, а верхняя продолжает сокращаться.
- При рентген-диагностике мы обнаруживаем характерный вид сердца в форме кувшина «такоцубо» — ловушки для осьминогов, — подчеркивает Андрей Грачев.
Не только стресс: что еще может повредить сердце
Среди основных провоцирующих факторов выделяют как физические, так и медицинские триггеры. Это:
ДТП;
серьезные болезни;
ОНМК;
эпилепсию;
обострение астмы;
острый живот и хирургические вмешательства;
феохромоцитому;
прием препаратов из группы катехоламинов (метилксантины, эпинефрин, амфетамины, кокаин);
сильную боль;
тиреотоксикоз;
отмену опиатов;
гиперлипидемию;
курение;
тревожность.
Существенно влияют эмоциональные триггеры. К ним относятся:
крупные финансовые потери;
смерть, тяжелая болезнь или травма члена семьи, друга или домашнего животного;
стихийное бедствие (землетрясение, торнадо и др.);
публичное выступление;
получение плохих новостей;
смена места жительства;
автомобильная авария;
неожиданное мероприятие;
судебные разбирательства.
Физические или эмоциональные факторы могут сочетаться.
Как распознать кардиомиопатию такоцубо
Как проявится синдром, на какие другие болезни сердца он может быть похож? Ведь мы уже сказали, что его можно спутать с инфарктом.
– По клинике данное заболевание напоминает острый коронарный синдром, но является полностью обратимым. Поэтому дифференциальная диагностика и лечение таких пациентов должно осуществляться в сосудистом центре. В типичной картине кардиомиопатии такоцубо преобладает боль за грудиной, одышка, выраженная потливость и/или шок.
Разработан калькулятор вероятностной оценки риска развития кардиомиопатии такоцубо, исходя из 100-балльной оценки:
Женский пол — 25 баллов
Эмоциональный стресс — 24 балла
Физический стресс — 13 баллов
Отсутствие депрессии ST-сегмента (определенного участка на пленке ЭКГ) — 12 баллов
Острые, бывшие или хронические психические нарушения — 11 баллов
Острые, бывшие или хронические неврологические нарушения — 9 баллов
Удлинение интервала QTc (расстояние между определенными зубцами на ЭКГ) у женщин > 460ms; у мужчин > 440ms — 6 баллов
Баллы суммируются, и это определяет вероятность (в %) развития данного синдрома.
Можно ли умереть от разбитого сердца
– Учитывая характер течения кардиомиопатии такоцубо, в целом прогноз благоприятный. Обычно это состояние исчезает бесследно. Летальные исходы бывают нечасто, они обычно связаны с сопутствующими патологиями и осложнениями, — обнадеживает врач.
Самые частые осложнения при этой патологии — это кардиогенный шок (22%) и нарушения ритма сердца (у 25%). Риск смертельного исхода среди госпитализированных больных составляет от 1 до 8%, а риск рецидива синдрома достигает 11,4% в год.
Профилактика синдрома сводится к лечению основного заболевания (хронических, неврологических и других заболеваний) и избеганию провоцирующих факторов — борьбе со стрессом.
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