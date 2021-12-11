Кто чаще болеет

– По имеющимся на сегодня данным, около 90% пациентов с кардиомиопатией такоцубо — женщины в возрасте старше 50 лет. Причем в 80% всех случаев им примерно 67 — 70 лет. После 55 лет риск развития кардиомиопатии Такоцубо в 5 раз выше, по сравнению с женщинами моложе 55 лет, и в 10 раз выше по сравнению с мужчинами. Но и молодые женщины тоже страдают от этого синдрома.

Кроме того, развитие заболевания носит ярко выраженный сезонный характер. Оно чаще встречается летом и осенью (с максимумом в сентябре).

- У многих пациентов перед развитием этого состояния были неврологические и психиатрические заболевания, инсульты, субарахноидальные кровоизлияния, судороги, феохромоцитома, — говорит Андрей Грачев.