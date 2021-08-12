Бляшка, стеноз, закупорка сосудов — все это касается атеросклероза. Он напрямую зависит от внутреннего диаметра артерии. И от того, сколько крови она готова пропустить. Атеросклероз развивается годами, происходит это из-за нарушения белкового и липидного обменов. Холестерин откладывается на стенках сосудов, снижает проход или полностью его закрывает. Если это происходит в сосудах головного мозга — есть риск ишемического инсульта, в сосудах сердца (коронарных) — инфаркта миокарда, почек — хронической болезни почек, сосудов нижних конечностей — гангрены и ампутации.

Атеросклероз может протекать бессимптомно долгое время. Но рано или поздно он все же проявится. Ранние симптомы — это давящая жгучая боль за грудиной после физических нагрузок. Боль может отдавать в левую руку, левую лопатку и в нижнюю челюсть. Она довольно быстро исчезает. Но появляется все чаще: при ходьбе или даже в состоянии покоя.

Инфаркт у пожилых можно объяснить продолжительным атеросклерозом. А что же происходит с сосудами у молодых? Бляшка защищается от отрыва от стенки сосуда «покрышкой». Но если «покрышка» молодая, не прочная, она может надорваться, из ранки начнет течь кровь, сворачиваться и формировать сгусток. Так появится тромб, который, в свою очередь, может перекрыть ток крови.