820 тысяч человек в прошлом году скончались от инфаркта миокарда. Ровно столько же людей сейчас проживает в Саратове. И, несмотря на возможности для диагностики и лечения заболевания, количество случаев не снижается, а, порой, и растет.
Как же определить, что у тебя развивается атеросклероз? О первых симптомах и способах остановить процесс рассказала клинический ординатор Национального медицинского исследовательского центра при Минздраве России Полина Злобина.
Полина Злобина
Кардиология
Клинический ординатор Национального медицинского исследовательского центра при Минздраве России
Бляшка, стеноз, закупорка сосудов — все это касается атеросклероза. Он напрямую зависит от внутреннего диаметра артерии. И от того, сколько крови она готова пропустить. Атеросклероз развивается годами, происходит это из-за нарушения белкового и липидного обменов. Холестерин откладывается на стенках сосудов, снижает проход или полностью его закрывает. Если это происходит в сосудах головного мозга — есть риск ишемического инсульта, в сосудах сердца (коронарных) — инфаркта миокарда, почек — хронической болезни почек, сосудов нижних конечностей — гангрены и ампутации.
Атеросклероз может протекать бессимптомно долгое время. Но рано или поздно он все же проявится. Ранние симптомы — это давящая жгучая боль за грудиной после физических нагрузок. Боль может отдавать в левую руку, левую лопатку и в нижнюю челюсть. Она довольно быстро исчезает. Но появляется все чаще: при ходьбе или даже в состоянии покоя.
Инфаркт у пожилых можно объяснить продолжительным атеросклерозом. А что же происходит с сосудами у молодых? Бляшка защищается от отрыва от стенки сосуда «покрышкой». Но если «покрышка» молодая, не прочная, она может надорваться, из ранки начнет течь кровь, сворачиваться и формировать сгусток. Так появится тромб, который, в свою очередь, может перекрыть ток крови.
Если бляшки уже появились, избавиться от них не получится, однако остановить развитие — вполне. Потребуется диета, рекомендуется исключить из рациона жареное, жирное, добавить побольше свежих овощей и фруктов, бобовых, отказаться от булочек и сладкого, заменить хлеб на цельнозерновой. Если сразу все это сделать сложно, хотя бы измените способ приготовления с жарения на тушение или готовку на пару.
Контролируйте давление, так как высокое способно повреждать стенки сосудов, формировать микротрещины. Откажитесь от курения полностью — развитие болезни не зависит от того, сколько сигарет вы курите в день — одну или двадцать. Курение повышает риск развития атеросклероза в 2-3 раза. Также следите за тем, чтобы на умеренную физическую нагрузку уходило не менее 3,5 часов в неделю. Боритесь с ожирением и сахарным диабетом.
Какие обследования пройти
Сдайте липидный профиль на определение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и уровень глюкозы, чтобы исключить сахарный диабет. С результатами идите к врачу, а не сравнивайте их с предельными значениями в интернете или на бланке. Эти значения указаны для абсолютно здоровых людей и не касаются тех, у кого ожирение, стресс, хроническая болезнь почек, был инсульт. Для таких пациентов уровень рассчитывает лечащий врач. Значения могут поменяться даже в два раза.
Скорее всего, вас отправят на УЗИ сонных артерий. Измерят толщину стенки сосудов. В норме она не должна превышать единицу, до 1,3 — уже утолщение, это предатеросклероз. Более 1,3 см — ставят диагноз атеросклеротическая бляшка. Возможно проведение ангиографии и коронарографии. Сужение просвета убирают при помощи стента или делают шунтирование.
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