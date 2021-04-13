Зачем сдавать анализ, если ничего не болит: 5 мифов о повышенном холестерине

За уровнем холестерина в крови надо следить не только тем, кому за 40. По словам врачей, повышенный холестерин, который приводит к атеросклерозу — одной из главных причин инфарктов и инсультов, бывает даже у младенцев. «Доктор Питер» попросил Асият Алиеву, кардиолога, руководителя центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ им. Алмазова развеять популярные заблуждения о высоком холестерине.

Повышенный уровень холестерина в крови считается одной из главных причин развития атеросклероза — заболевания, при котором в сосудах формируются жировые бляшки, мешающие нормальному кровотоку.

- Теорий развития атеросклероза много — ученые до сих пор не могут выделить единственную и главную. Одни считают, что спусковым крючком становится воспаление, другие — механическое повреждение стенки сосудов. Но важно одно — без повышенного уровня холестерина в крови атеросклероз абсолютно точно не разовьется, - говорит Асият Алиева.

Миф 1. Высокий уровень холестерина не передается по наследству

- При мутациях в определенных генах высокий уровень холестерина может передаваться из поколения в поколение. Семейная гиперхолестеринемия бывает двух форм. Одна — тяжелая, но, к счастью, редкая (гомозиготная). Вторая (гетерозиготная) встречается намного чаще. По данным российских эпидемиологических исследований, ею страдает один из 250-300 человек. Наследование гиперхолестеринемии идет вертикально — как правило, от родственников первой линии родства (родителей, бабушек и дедушек). При плохой наследственности высокий холестерин выявляют даже у новорожденных.

Миф 2. До 40 лет анализ на холестерин можно не делать

- Высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, и его важно «поймать» как можно раньше. Высокий холестерин «не болит» — почувствовать его по каким-то симптомам невозможно. Поэтому делать липидограмму (анализ крови на холестерин и его различные фракции) имеет смысл в любом возрасте. Во всем мире скрининговые программы по оценке уровня холестерина проводятся у школьников и даже при рождении. Безусловно, для каждого возраста — свои нормы. Если нет факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и в семье никто не страдал от повышенного холестерина, то российские специалисты рекомендуют проводить регулярный скрининг на холестерин у мужчин после 40 лет, у женщин — после 50 или после наступления менопаузы. Как часто, нигде не прописано — все зависит от того, что покажут результаты исследования и насколько будет превышена норма.

Миф 3. Если общий холестерин в норме, можно успокоиться

- Анализ крови на общий холестерин хорош для выявления тяжелых генетических нарушений липидного обмена. Если человек увидит в анализе «общий холестерин 8.0» при норме 5.2 ммоль/л, то ему сразу станет понятно — что-то не так и надо бежать к врачу. Однако даже результат 5.2 ммоль/л не говорит о том, что все в порядке. Часто бывает, что общий холестерин в норме или чуть-чуть повышен, но при «раскладке» на фракции выясняется, что все это за счет высокого уровня «плохого» холестерина (например, 3.8 ммоль/л или 4.0 ммоль/л) и низкого уровня «хорошего». Поэтому врачи мало ориентируются только на этот анализ и назначают комплексное исследование. В стандартную липидограмму или так называемый липидный спектр входят оценка общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ).

Миф 4. Норма «плохого» холестерина одинаковая для всех

- Норма «плохого» холестерина в крови зависит от уровня сердечно-сосудистого риска человека. Риск рассчитывается индивидуально — для этого врачи используют специальную шкалу SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). Она показывает, насколько у человека высок риск в ближайшие 10 лет умереть от инфаркта или инсульта. При расчете учитывается возраст, наследственность, курение, показатели артериального давления, сопутствующие заболевания и так далее. В итоге пациент оказывается в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне риска. Чем «краснее» — тем риск выше. При некоторых болезнях человек автоматически попадает в зону высокого и очень высокого риска — например, при сахарном диабете или хронической болезни почек (ХБП).

В зависимости от того, в какой зоне сердечно-сосудистого риска пациент, установлены следующие нормы липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови: при низком уровне риска (у практически здорового человека) он должен быть меньше 3.0 ммоль/л, при умеренном — 2.6 ммоль/л, при высоком — 1.8 ммоль/л, а при очень высоком — 1.4 ммоль/л.

На слух цифры 3.0 и 2.6 звучат очень близко, но на самом деле между ними большая разница. За этими цифрами стоит большая доказательная база, которая подтверждает: если мы у пациента в «желтой» зоне снижаем холестерин с 3.0 до 2.6, риски развития инфаркта у него будут ниже. Если вы сдаете липидограмму по своему желанию, лучше все же показать ее результаты специалисту — кардиологу, липидологу, который специализируется на тяжелых нарушениях липидного обмена, или терапевту своей поликлиники.

Миф 5. Холестерин поступает в организм только с пищей

- Только часть холестерина мы получаем извне, с продуктами питания. В основном же холестерин синтезируется во внутренних органах, например, в печени. Как много холестерина поступает с пищей или вырабатывается внутри — это соотношение будет меняться в зависимости от диеты. У тех, кто ежедневно питается фастфудом, «внешняя» часть поступлений будет приличной.

Надежда Крылова

© Доктор Питер