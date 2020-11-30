Выпейте воды и успокойтесь: 8 правил подготовки к сдаче анализа крови

На результате анализа крови сказывается даже положение тела, в котором у вас ее берут (сидя или лежа), не говоря уже о времени сдачи или подготовке. Как правильно подготовиться к сдаче крови, «Доктору Питеру» рассказала Наталия Воеводина, заместитель главврача по клинико-диагностической работе Николаевской больницы.

Сдавать утром

Кровь надо сдавать утром, лучше с 7 до 9 утра, но в поликлиниках в основном берут с 8 до 10.30. Это важно, потому что нормы или референтные значения для большинства исследований установлены именно для утреннего времени суток.

Сдавать кровь на антитела к инфекционным заболеваниям, например, к COVID-19, можно в любое время суток. Для выявления приобретенного иммунитета к коронавирусной инфекции достаточно сделать качественный тест на определение антител класса IgG в крови.

В то же время некоторые параметры (например, гормоны, лейкоциты, калий) подвержены суточным колебаниям. У женщин при беременности и в разные периоды менструального цикла нормы для одних и тех же показателей тоже варьируются. Поэтому при назначении исследований крови (например, у женщин на гормоны) лечащий врач должен сообщать, в какое время или день цикла его лучше сдавать.

Не есть минимум 8 часов

Анализы крови надо сдавать натощак — то есть не есть до него минимум 8 часов. Некоторые анализы (например, на холестерин) рекомендуют сдавать после 12-14 часового голодания и, накануне, в течение 3-х дней отказаться от употребления некоторых продуктов.

Пить можно, но только воду

С утра, до сдачи анализа, не запрещается выпить стакан простой воды (негазированной и не минеральной) — она не влияет на показатели крови. Но только воды. Кофе, чай, соки, напрямую воздействуют на уровень ферментов, гормонов, лейкоцитов и других показателей, в том числе повышают уровень глюкозы в крови.

Накануне не ходить в спортзал и баню

За день до сдачи анализа надо отказаться от тренировок, танцевальных марафонов, физически тяжелой работы, а также посещения бани и сауны. Такие мероприятия повышают потоотделение, нагрузку на все мышцы (в том числе сердца), что может привести к искажению результатов многих лабораторных параметров (ферментов, электролитов, гормонов и других).

Не идти на УЗИ или рентген до анализа

Любые инструментально-диагностические исследования (рентген, КТ, МРТ, эндоскопия, УЗИ, ЭКГ, колоноскопия, ФГДС) и лечебные процедуры (физиотерапия, массаж, уколы, капельницы) напрямую влияют на результат исследования крови. Поэтому идти на сдачу анализа надо не после, а до их проведения.

Не принимать лекарства непосредственно перед сдачей крови

В день сдачи анализа лекарственные препараты желательно принять после сдачи крови на анализ. Если перенести прием лекарства невозможно, надо указать это на направлении в лабораторию (наименование препарата, дозировка).

Если хотите узнать, есть ли у вас недостаток каких-то витаминов или микроэлементов (например, в пандемию ковида очень популярно исследование уровня витамина D), надо минимум за 3 дня прекратить прием специальных комплексов и пищевых добавок с ними.

Час не курить, не употреблять алкоголь

От сигарет желательно отказаться минимум за час до исследования крови.

Алкоголь нельзя принимать накануне и в день сдачи анализов.

Успокоиться

Известно, что стресс и даже страх перед забором крови из вены влияют на лабораторные результаты. Поэтому перед анализом важно хотя бы 10 минут посидеть, отдохнуть и успокоиться. Концентрация компонентов в крови также зависит от положение тела, поэтому обычно кровь берут у сидящего пациента, а при некоторых видах исследования — в положении лежа.

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