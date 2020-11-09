Роспотребнадзор: Чтобы не было ложноотрицательных тестов, перед сдачей мазка на коронавирус нельзя пить, курить, есть и краситься

Эксперты Роспотребнадзора озвучили новые рекомендации для сдачи ПЦР-теста на COVID-19. За два дня до взятия мазка нельзя употреблять спиртное, за несколько часов - использовать спреи для горла и носа. А в день исследования лучше не пользоваться декоративной косметикой.

Тесты на коронавирус, как известно, могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. Объективность результата чаще всего зависит от условий его выполнения, а также от подготовки пациента к исследованию. В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно подготовиться к мазку. Чтобы результаты были максимально близки к истине, эксперты запрещают:

Пить и есть за 3-4 часа до мазка. «Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. Как и в случае, если будет что-то пить до лаборатории. Вода смывает с поверхности миндалин, с задней стенки глотки инфицированные клетки», - пояснили в ведомстве.

Минимум за 3 часа нельзя пользоваться спреями для носа и горла, так как на слизистой уменьшится количество вируса и тест может показать ложноотрицательный результат.

Употреблять спиртное за два дня до сдачи мазка - из-за этанола, который содержится в алкоголе, тест также может показать неверный результат.

Ещё одна важная деталь: декоративную косметику лучше нанести после мазка. Если соблюдать все правила взятия анализа и не прикасаться зондом к губам, то наличие, например, помады на губах не должно помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию.

Для выявления коронавируса мазок берут из зева и из носоглотки. После попадания на слизистые носо- и ротоглотки (зева) вирус начинает размножаться в эпителиальных клетках, поэтому в конце инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений самыми информативными будут мазки именно из этих областей. Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2.

В Роспотребнадзоре напомнили и про другие рекомендации: минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.

© Доктор Питер