- Пока существенных изменений в тяжести течения новой коронавирусной инфекции у детей, по сравнению с первыми тремя волнами, мы не видим, — рассказала «Доктору Питеру» главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Филатовской больницы Елена Дондурей. — На долю детей с COVID-19 у нас приходится 25-30 процентов среди пациентов с инфекционной патологией в стационаре .

Правда, без тестирования даже опытный врач не всегда сможет отличить привычный нам ОРВИ от новой коронавирусной инфекции.