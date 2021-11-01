Половина детей переносят новую коронавирусную инфекцию бессимптомно. Эти цифры привел министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита во Владимирскую область. Примерно тринадцать процентов из тех, кто болеет с симптомами, находятся в тяжелом состоянии. Статистика приведена по стране, однако от региона к региону картина меняется, где-то — довольно заметно.
Елена Дондурей
Медицина
Главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Филатовской больницы, кандидат медицинских наук
- Пока существенных изменений в тяжести течения новой коронавирусной инфекции у детей, по сравнению с первыми тремя волнами, мы не видим, — рассказала «Доктору Питеру» главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Филатовской больницы Елена Дондурей. — На долю детей с COVID-19 у нас приходится 25-30 процентов среди пациентов с инфекционной патологией в стационаре.
Правда, без тестирования даже опытный врач не всегда сможет отличить привычный нам ОРВИ от новой коронавирусной инфекции.
- У детей с новой коронавирусной инфекцией, как и раньше, ведущим вариантом течения является ОРВИ, — объяснила Елена Дондурей. — При этом родители никак самостоятельно не поймут, что это COVID-19. Этиологический диагноз невозможно поставить даже врачу без лабораторного обследования. Можно только заподозрить ковид, когда у пациента с респираторной симптоматикой был доказанный контакт с больным новой коронавирусной инфекцией.
То есть, если у ребенка нет, например, сильного кашля, или же потери вкуса — это вовсе не означает, что он не заразился ковидом. Любые симптомы: повышение температуры, насморк, боль в горле, кашель, чихание — должны вызывать подозрения. В такой ситуации тест-ПЦР уже точно не будет лишним. Вероятно, дальше привычных ОРВИ-симптомов дело не зайдет, однако точный диагноз необходим в том числе для того, чтобы остановить распространение вируса.
- У детей с новой коронавирусной инфекцией, как и раньше, ведущим вариантом течения является ОРВИ, поражение легких у стационарных пациентов развивается в среднем в 16 процентах случаев, — уточнила Елена Дондурей. — Особенность детского ковида в сочетанном течении респираторных вирусных инфекции, однако вирусно-бактериальное поражение легких дает хороший эффект на антибактериальную терапию.
Часто врачи после осмотра и положительного результата рекомендуют продолжать лечение дома.
- Решение о необходимости госпитализации или амбулаторном лечении принимает только врач в зависимости от наличия или отсутствия показаний, — говорит главный детский инфекционист Петербурга. — Надо сказать, что нам удалось существенно сократить сроки госпитализации за счет более ранней выписки на долечивание в амбулаторных условиях.
Но можно сказать, что в истории с «детским» коронавирусом Петербургу повезло больше, чем другим регионам. Министр здравоохранения Пензенской области заявил, что детский стационар региона на 200 коек заполнен полностью. И рассказал, что до пандемии в их больнице лежало максимум 40 детей. 23 процента всех госпитализированных в Якутии — это дети. Есть регионы, где сообщают о тяжелом течении вируса у детей, их подключили к ИВЛ. Больше всего растет заболеваемость и степень тяжести у подростков от 12 до 18 лет.
Денис Лагуткин
Биология
Молекулярный биолог
- Когда начались летние каникулы, заболеваемость снизилась, — напомнил молекулярный биолог Денис Лагуткин youtube-шоу
В некоторых странах подросткам от 12 лет уже делают прививки. В России вакцинировать эту группу планируют в ближайшее время, однако точные сроки не установили, испытания завершились совсем недавно. По первым данным, дети переносят вакцинацию «Спутником V» хорошо, все побочные явления — стандартные: возможно кратковременное повышение температуры, общая слабость, боль в месте укола.
Пока разрешение на вакцинацию не получено, инфекционисты видят способ защиты детей в вакцинации взрослых родственников — всех, кто контактирует с ребенком. Также детям рекомендуют носить в общественных местах маски.
- По мировой статистике, из 1000 заболевших 160 — это дети, — приводит цифры семейный врач, кандидат медицинских наук Андрей Беседин.
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