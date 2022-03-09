Санкции и вакцины

- Хотелось бы верить, что санкции не будут касаться здравоохранения, но обещать вам этого не могу, — говорит известный биолог Антонина Обласова. — Мы видим, что многие компании уходят с российского рынка по собственной инициативе. Отечественное производство тоже будет испытывать сложности, так как оно во многом завязано на импортную «расходку». Биотех не исключение.

По словам эксперта, представители фармкомпаний, производящих вакцины, пока уверяют, что у них планов по уходу с рынка нет.

- Вакцин от ветрянки (Варилрикс), гепатита А (Хаврикс), ВПЧ (Церварикс), и Инфанрикс Гекса производства GSK на складах производителя много (годовой запас), плюс что-то есть у дистрибьюторов, — рассказала биолог.

Официально подтверждают, что продолжат работать в России, и в компании Sanofi, производящей вакцины Менактра, Адасель и Пентаксим (вакцина импортная, но в преднаполненные шприцы ее разливают на российском заводе).