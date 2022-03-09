Импортные препараты в России уже становятся дефицитными из-за сбоев в поставке и сложностей в логистике.
Об этом ранее уже предупреждали представители фармрынка и экономисты. Очевидно, что повышаются и ценники на лекарства и препараты из-за рубежа из-за падения рубля.
Как обстоят дела с вакцинами — как для детей, так и для взрослых, есть ли проблемы с их доступностью и что происходит на рынке этих препаратов, рассказали эксперты.
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
Санкции и вакцины
- Хотелось бы верить, что санкции не будут касаться здравоохранения, но обещать вам этого не могу, —
По словам эксперта, представители фармкомпаний, производящих вакцины, пока уверяют, что у них планов по уходу с рынка нет.
- Вакцин от ветрянки (Варилрикс), гепатита А (Хаврикс), ВПЧ (Церварикс), и Инфанрикс Гекса производства GSK на складах производителя много (годовой запас), плюс что-то есть у дистрибьюторов, — рассказала биолог.
Официально подтверждают, что продолжат работать в России, и в компании Sanofi, производящей вакцины Менактра, Адасель и Пентаксим (вакцина импортная, но в преднаполненные шприцы ее разливают на российском заводе).
- Фармацевтическая компания «Санофи» заявила, что продолжает работу в России и делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок своих препаратов, — говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении «Доктора Питера». — Производственный комплекс «Санофи Восток» в Орловской области, производящий всю линейку современных инсулинов, также продолжает работать в плановом режиме.
Уход с рынка
- Самый пессимистичный настрой — закрытие представительств. Но что-то мне кажется, что уже завезенные препараты в таком случае останутся в стране, — говорит Антонина Обласова. — Дистрибьюторы иногда по неизвестным мне мотивам могут дезинформировать нас с вами, говоря, что какие-то вакцины уходят с рынка. В прошлом году такая утка под конец года ходила про MMR-2.
Пока никаких заявлений об уходе с рынка нет. Все метания на тему того, что кто-то точно уходит — либо плохо сформулированное предположение, либо намеренная дезинформация.
- Проблемы с импортом вакцин есть (транспортные). Это правда. Курс валюты вырос, а значит и цены на многие лекарства и вакцины увеличатся. Хотя многие вакцины входят в список ЖНВЛП, а значит отпускная цена на них измениться не должна, цена вакцинации в клинике складывается не только из стоимости вакцины. Но доступность ещё долго должна сохраниться.
Минпромторг — официально
Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них в России хватит на срок «до года», запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за прошлый год.
Дефицит вакцин
Главврач одного из подмосковных медицинских центров рассказала «Доктору Питеру», что пока не могут закупить импортные вакцины у поставщиков из-за проблем с логистикой, но это не должно стать проблемой.
- Сейчас уже повышается спрос на вакцинацию импортными вакцинами. Но импортные вакцины — не панацея, современные российские вакцины тоже качественные, хорошо переносятся, — говорит врач-педиатр Анна Журавлева. — Сейчас появились аналоги комплексных вакцин российского производства, когда одним уколом делаем несколько вакцинаций сразу (например от кори, паротита и краснухи — Вактривир).
Купить новые импортные новые не можем пока, не продают поставщики. Если они пропадут, я не думаю, что мы не справимся. Будем делать аналоги российского производства.
Иностранных вакцин не будет?
Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли иностранные производители препаратов, в том числе, и вакцин, уйдут с российского рынка. Но даже если это случится, российские компании смогут обеспечить россиян нужными препаратами. Так считает известный врач-иммунолог Николай Крючков.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- У нас подавляющее большинство вакцин, которые используются для профилактических прививок из национального календаря, российского производства, — рассказал «Доктору Питеру» Николай Крючков. — По некоторым категориям (например, противогриппозным вакцинам) уже официально в госзакупках с прошлого года не закупаются иностранные вакцины. Поэтому на текущий момент проблем с доступностью вакцин я не вижу.
Иммунолог признает, что по некоторым показателям качество импортных вакцин отличается от российских.
- Другое дело, что одна вакцина не идентична другой, — говорит эксперт. — Мы знаем, что по некоторым позициям российские вакцины являются более реактогенными — то есть вызывают реакции в раннем периоде введения. Так что при прочих равных люди часто выбирали по некоторым категориям именно иностранные вакцины. И они действительно считаются лучше. Также есть, например, комбинированные вакцины, которые работают против 4-5 инфекций. И вот таким как раз нет российский аналогов. Поэтому если их производители уйдут с российского рынка, потребуется сделать две или три прививки разными препаратами, когда раньше можно было бы обойтись одной.
Я НЕ думаю, по крайней мере, сейчас, что фармацевтические компании, которые производят лекарственные средства, прекратят поставки вакцин.
Если российские власти не совершат ошибок, это вряд ли произойдет. Это сектор здравоохранения, и его санкции если и коснутся, то в последнюю очередь и тем более капитально.
Российские вакцины
- Даже если импортные вакцины уйдут с рынка (не дай бог, конечно), то по подавляющему большинству инфекций Россия имеет собственные вакцины. Российская вакционология — одна из самых развитых отраслей в мире, в отличие от многих других направлений, — считает Николай Крючков.
По словам эксперта, с доступностью российских вакцин сложностей быть не должно.
- Субстанции для многих вакцин производятся именно в России, уже не говоря о вспомогательных веществах, — рассказал иммунолог. — При этом, ключевые производители вакцин — это государственные компании, которые имеют поддержку. Поэтому если не произойдет краха экономики, массовых банкротств банков и госкомпаний, и они продолжат работать в нынешнем режиме, текущие мощности (на сегодняшний день) всех российских производителей вакцин позволяют обеспечить доступность препаратов на российском рынке и не допустить дефицита.
- Считаю, что нельзя допускать каких-то ущемлений в отношении фармбизнеса и бизнеса, производящего, разрабатывающего медицинские изделия, а также медицинских дистрибьютеров и ритейла. Эта цепочка должна быть максимально поддержана государством, — отмечает Николай Крючков.