Люди, которые очки никогда раньше не носили, далеко не всегда понимают, чем, кроме диоптрий и дизайна, отличаются между собой разные модели и почему так сильно отличаются их цены. Между тем, любой человек с возрастом рискует столкнуться с необходимостью выбрать себе очки. О том, на что обратить внимание при покупке очков, рассказывает главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» и флагманского салона «Мегаоптика» Ирина Шикалович.
Врач-офтальмолог высшей категории
Как понять, что уже пора носить очки
- Существует достаточно много признаков, по которым можно заподозрить снижение качества собственного зрения. К наиболее распространенным относят следующие:
Вы стали замечать, что стало сложнее сосредоточить взгляд на предметах, которые находятся на разных расстояниях.
Ухудшилась видимость в сумерках и поздним вечером.
Вам пришлось увеличить шрифт на телефоне и других гаджетах.
Также вы часто ловите себя на том, как прищуриваете взгляд: во время просмотра телевизора, пока ждете общественный транспорт, в кино или театре.
На чем можно сэкономить
В оптике вам могут предложить выбрать между асферическими и сферическими линзами. Первые, как правило, дороже. В чем же разница?
- Асферические линзы передают реальное изображение предмета. Вне зависимости от степени вашего минуса или плюса, в очках с такими линзами глаза не будут визуально изменены, то есть увеличены или уменьшены. А еще асферическая линза тоньше и легче сферической, поэтому она эстетично смотрится в оправе, — отмечает Шикалович.
В вопросах выбора линз, подчеркивает специалист, лучше не скупиться.
- Не следует экономить на очковых линзах и покрытиях для них. Сегодня существует множество защитных покрытий, которые делают пользование очками проще и приятнее, например, абразивоустойчивое покрытие, с помощью которого линзы прослужат дольше, или водоотталкивающее, которое сохранит линзы чистыми, а обзор — ясным. Люди, которые носят очки, хорошо понимают, как сложно бывает перемещаться по городу во время дождя, если ты в очках.
Сэкономить можно на коэффициенте преломления, то есть поставить в оправу линзу чуть потолще, но с хорошими оптическими свойствами и покрытиями.
Кстати про толщину линз: этот параметр зависит от степени рефракции, то есть от величины «плюса» или «минуса». Однако даже при большом «минусе» можно заказать тонкие линзы с высоким коэффициентом преломления и установить ее в небольшую оправу. Но это уже вопросы вкуса и эстетики.
Еще можно сэкономить на оправе: необязательно выбирать дизайнерскую.
- Чаще всего в брендовых оправах используются более качественные и долговечные материалы, за что их так любят. Также в брендовых оправах люди ценят дизайн. Впрочем, самое главное в оправе все-таки не бренд, а легкость, прочность и гипоаллергенность материала — как и для детей, так и для взрослых.
Очки и солнце
А вот на защиту от солнечных лучей все-таки лучше раскошелиться.
- Защита от UV-лучей рекомендована всем, особенно если человек много времени проводит на солнце, в таком случае защита просто необходима. В качественных солнцезащитных очках есть маркировки степени защиты от 1 до 4. Консультанты в оптике могут дать рекомендацию об оптимальной степени защиты для каждого конкретного случая.
Есть миф, будто бы такая защита нужна только людям с голубыми и светло-зелеными глазами. Правда в том, что обладатели глаз со светлой радужкой действительно несколько больше подвержены влиянию UV-лучей. Но защита от них все равно необходима всем, вне зависимости от цвета глаз.
Кстати, еще есть фотохромные очки — они меняют прозрачность в зависимости от освещения. Такие очки подойдут для постоянного использования и тем, кто имеет повышенную чувствительность к свету и проживает в регионе с солнечным климатом.
Кстати
Впрочем, бывают случаи, когда очки только ухудшают зрение. Подробнее о том, когда лучше остановить свой выбор на контактных линзах, можно прочитать ЗДЕСЬ.