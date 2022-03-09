На чем можно сэкономить

В оптике вам могут предложить выбрать между асферическими и сферическими линзами. Первые, как правило, дороже. В чем же разница?

- Асферические линзы передают реальное изображение предмета. Вне зависимости от степени вашего минуса или плюса, в очках с такими линзами глаза не будут визуально изменены, то есть увеличены или уменьшены. А еще асферическая линза тоньше и легче сферической, поэтому она эстетично смотрится в оправе, — отмечает Шикалович.

В вопросах выбора линз, подчеркивает специалист, лучше не скупиться.

- Не следует экономить на очковых линзах и покрытиях для них. Сегодня существует множество защитных покрытий, которые делают пользование очками проще и приятнее, например, абразивоустойчивое покрытие, с помощью которого линзы прослужат дольше, или водоотталкивающее, которое сохранит линзы чистыми, а обзор — ясным. Люди, которые носят очки, хорошо понимают, как сложно бывает перемещаться по городу во время дождя, если ты в очках.

Сэкономить можно на коэффициенте преломления, то есть поставить в оправу линзу чуть потолще, но с хорошими оптическими свойствами и покрытиями.