Фото №1 - Как понять, что зрение падает из-за опухоли в головном мозге
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С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки или же мы начинаем носить линзы… Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.

Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи.

Однако бывают случаи, когда мы начинаем терять зрение из-за опасных патологий. Один из существующих вариантов — это опухоль головного мозга. Образование может давить на зрительный нерв, из-за чего человек может полностью ослепнуть всего за 2-3 месяца, если вовремя не обратится за медицинской помощью.

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«Проблемы со зрением также могут возникать, когда из-за опухоли головного мозга давление внутри черепа вызывает отек задней части глаза. Симптомы могут развиваться постепенно, в течение нескольких месяцев или даже лет, если опухоль растет медленно. Или, наоборот, очень быстро, в течение нескольких дней или недель, если рост происходит в ускоренном темпе», — цитирует британских офтальмологов издание Express.

Признаки, по которым можно заподозрить, что зрение падает из-за опухоли в головном мозге:

  • мир вокруг вас в короткие сроки стал нечетким;

  • в глазах стало часто двоиться;

  • вы стали замечать, что вам сложно контролировать движение глазных яблок;

  • вы стали остро реагировать на яркий свет;

  • вы замечаете, что больше не видите «боковым» зрением;

  • проблемы со зрением стали сопровождаться головной болью.

Помимо проблем со зрением, на опухоль в головном мозге могут указать внезапно появившиеся судороги. Правда, такой симптом встречается довольно редко. Также у человека могут возникать периодические «подергивания» руки или ноги, появляются проблемы с координацией.

Если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы, то не затягивайте, запишитесь на консультацию к неврологу и офтальмологу. Однако не паникуйте раньше времени: часто характерные симптомы могут указывать на другие, менее опасные для жизни патологии.

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Когда мы начинаем нечетко различать мир вокруг, то можем списать это на усталость или недосып. Часто зрение падает в течение нескольких месяцев и даже лет, а человек обращается к врачу, когда понимает, что без очков уже точно никак. Офтальмолог Роберт Лонгерхест перечислил 7 первых признаков, которые сигнализируют о том, что вам пора на прием к специалисту.

Софья Хромова