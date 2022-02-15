С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки или же мы начинаем носить линзы… Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.

Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста , даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи.

Однако бывают случаи, когда мы начинаем терять зрение из-за опасных патологий. Один из существующих вариантов — это опухоль головного мозга. Образование может давить на зрительный нерв, из-за чего человек может полностью ослепнуть всего за 2-3 месяца, если вовремя не обратится за медицинской помощью.