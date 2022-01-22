Миф № 1: близорукость развивается от компьютера и гаджетов

Близорукость не развивается из-за использования компьютера и гаджетов. Она может прогрессировать, если уже есть, и человек не пользуется средствами коррекции.

Продолжительная работа за монитором на близком расстоянии, плохое освещение, неправильная организация рабочего места, слишком близко или далеко расположенный монитор — все это может стать причиной развития так называемой ложной близорукости. Вторая причина ее появления может быть связана с напряжением аккомодации, происходящим из-за неиспользования очков или линз, которые показаны пациенту. Отличить истинную близорукость от ложной близорукости может только врач-офтальмолог на глубоком осмотре и подборе коррекции.

Все вышеперечисленное также касается детей. Использование экрана компьютера и гаджетов может стать причиной напряжения аккомодации и появления ложной близорукости. Поэтому важно, чтобы родители своевременно обратились к специалисту. Детская ложная близорукость как раз может перерасти в настоящую близорукость.

Миф № 2: гимнастика для глаз улучшает зрение

Гимнастика для глаз очень полезна, так как она снимает напряжение, которое возникает при работе за монитором на близком расстоянии.

Излишнее напряжение аккомодации необходимо снимать с помощью гимнастики для глаз. Она не столько улучшает зрение, сколько снимает напряжение, усталость, чувство пелены или тумана перед глазами. Это действенная профилактическая мера, хоть и одной глазной гимнастикой вылечить аномалию рефракции нельзя.

Всем, кто часто и продолжительно работает за компьютером, мы настоятельно рекомендуем прикрепить к монитору стикер-напоминание с надписью «сделай гимнастику для глаз». И хотя бы один раз в час подходить к окну и смотреть на разные предметы, чтобы расслаблять глазные мышцы. Когда мы смотрим вдаль, глазные мышцы находятся в расслабленном состоянии.