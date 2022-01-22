Сферу офтальмологии окружает удивительно много мифов. Кто-то на постоянной основе ест морковь и чернику в надежде исправить свои минус три на единицу, другие бегут от контактных линз, как от огня, переживая, что они могут «закатиться» за глаз.
Но какие распространенные мифы ошибочны, а какие верны? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к специалистам.
Ирина Шикалович
Медицина
Врач-офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» и флагманского салона «Мегаоптика»
Миф № 1: близорукость развивается от компьютера и гаджетов
Близорукость не развивается из-за использования компьютера и гаджетов. Она может прогрессировать, если уже есть, и человек не пользуется средствами коррекции.
Продолжительная работа за монитором на близком расстоянии, плохое освещение, неправильная организация рабочего места, слишком близко или далеко расположенный монитор — все это может стать причиной развития так называемой ложной близорукости. Вторая причина ее появления может быть связана с напряжением аккомодации, происходящим из-за неиспользования очков или линз, которые показаны пациенту. Отличить истинную близорукость от ложной близорукости может только врач-офтальмолог на глубоком осмотре и подборе коррекции.
Все вышеперечисленное также касается детей. Использование экрана компьютера и гаджетов может стать причиной напряжения аккомодации и появления ложной близорукости. Поэтому важно, чтобы родители своевременно обратились к специалисту. Детская ложная близорукость как раз может перерасти в настоящую близорукость.
Миф № 2: гимнастика для глаз улучшает зрение
Гимнастика для глаз очень полезна, так как она снимает напряжение, которое возникает при работе за монитором на близком расстоянии.
Излишнее напряжение аккомодации необходимо снимать с помощью гимнастики для глаз. Она не столько улучшает зрение, сколько снимает напряжение, усталость, чувство пелены или тумана перед глазами. Это действенная профилактическая мера, хоть и одной глазной гимнастикой вылечить аномалию рефракции нельзя.
Всем, кто часто и продолжительно работает за компьютером, мы настоятельно рекомендуем прикрепить к монитору стикер-напоминание с надписью «сделай гимнастику для глаз». И хотя бы один раз в час подходить к окну и смотреть на разные предметы, чтобы расслаблять глазные мышцы. Когда мы смотрим вдаль, глазные мышцы находятся в расслабленном состоянии.
Миф № 5: чем чаще носить очки и контактные линзы, тем быстрее будет падать зрение
Это, конечно, миф. Зрение ухудшается из-за того, что человек не носит очки или контактные линзы, которые ему нужны для 100% зрения. А попытки разглядеть вдали текст или объект без корректирующих средств могут стать причиной напряжения глаз.
Миф, что после ношения очков хуже видно, абсолютно неверный. Это можно объяснить разным восприятием пациентами того, как они видели мир до ношения очков и в момент ношения очков. При правильно подобранной коррекции у человека 100% хорошее зрение. Когда он снимает очки, которые помогли ему разглядеть больше двух строчек на таблице Сивцева, он как видел те две строчки без очков, так и снова их увидит.
Миф № 6: морковь и черника помогают улучшить зрение
Дело не в продуктах, а в витаминах, которые содержатся в них. Это скорее миф, но с долей правды.
Для поддержания здоровья глаз, как и любого другого органа, необходимы определенные группы витаминов и микроэлементов. Вне зависимости от рациона организм должен получать вещества для поддержания здоровья глаз. Это могут быть омега-3 жирные кислоты, лютеин, цинк, витамины A, B, С и Е.
Значительных ухудшений зрения черникой и морковью восстановить на 100% не получится. Но сбалансированный рацион, отказ от вредных привычек и глазная гимнастика станут надежной профилактикой.
Миф № 7: зрение нужно проверять раз в год
Мы правда рекомендуем проверять зрение не менее одного раза в год. Но если человек почувствовал ухудшение зрения, изменение «картинки», заметил искажения, искривления и мушек, ждать года точно не следует, надо сразу идти за помощью к специалисту. Детям проходить проверку зрения необходимо минимум два раза в год.
Миф № 8: носить контактные линзы можно только с сознательного возраста
Использование контактных линз не противопоказано ни при каком возрасте. Если по показаниям новорожденному необходимы линзы, родителей научат надевать и снимать их малышу.
Сознательный возраст — это когда ребенок понимает, что у него в глазу контактные линзы, он их умеет самостоятельно надевать и снимать. Он осознает, что обязательно нужно соблюдать правила гигиены, мыть руки при обращении с контактной линзой, умеет самостоятельно снять линзу. Поэтому все зависит от осознанности человека, а не возраста.
Миф № 9: линза может попасть на другую сторону глаза
Это, конечно, миф. Есть редкие случаи, когда контактная линза просто попадает под верхнее веко. Это может произойти, если ее неправильно надевать или снимать, или если человек неправильно потер верхнее веко. Все движения должны идти в направлении вниз и к носу, неважно, носит ли человек контактные линзы или нет.
А если он делает это в обратном направлении и вверх, линзу можно случайно направить под верхнее веко. На другую сторону глаза она попасть не может.
Миф № 10: плохое зрение передается по наследству
Передается не плохое зрение, а аномалия рефракции. Если оба родителя имеют близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то в 99% случаев это передастся ребенку. Если только у одного из родителей есть глазная аномалия, процент вероятности будет ниже.
Зоя Нагорнова
Медицина
Врач-офтальмолог, ассистент кафедры офтальмологии ИвГМА
Миф № 11: с возрастом «минус» превратится в «плюс»
Зачастую люди верят, что близорукость или миопия исчезнет после 40 лет. На самом деле рефракция глаза (степень преломления оптических сред), как правило, не меняется после 21 года и очки для дали будут с постоянным значением до конца дней или до операции по замене хрусталика.
А вот для четкого зрения вблизи очки потребуются значительно позже, не в 40 лет, а например в 55 лет, либо не потребуются вовсе.
Миф № 12: боль в глазу — признак высокого уровня внутриглазного давления
Очень высокий уровень внутриглазного давления сопровождается невыносимой болью, но умеренно повышенный уровень внутриглазного давления, как правило, не дает болевых ощущений.
Что касается болезненности в области глаза — тут может быть множество причин. Например, жжение, чувство песка в глазах, покраснение век, говорят о возможной патологии глазной поверхности или синдроме «сухого глаза».
Если боль сопровождается покраснением глазного яблока и обильным слезотечением, то причиной может быть патология роговицы(например кератит).
Очень часто причина боли не патология глаза, а симптом другого заболевания (воспаление тройничного нерва, синусит). Единственно верное решение при боли в глазу — обратиться к специалисту.
Миф № 13: если у ребенка близорукость, он должен сидеть на первой парте
На сегодняшний день основное правило подбора очков — полная переносимая коррекция. Это значит, что очки подбираются так, что зрение в очках становится как у здорового человека без близорукости.
Более того, расстояние до доски 1,5 метра не дает внутриглазным мышцам полностью расслабиться, как было бы при большем расстоянии и глаз «привыкает» к работе вблизи, что может провоцировать усиление близорукости.
Получается, что если у ребенка близорукость и он носит очки, то нет разницы на какой парте он сидит. А вот если очками для дали он не пользуется, то чем ближе к доске он сидит, тем больше информации видит, что сказывается на успеваемости.
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