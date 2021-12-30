Любой Новый год — это всегда наряженная елка, украшенный дом, полный стол, на котором обязательно есть оливье и селедка под шубой, гости, Дед Мороз, подарки и вера в чудо. Поддержать праздничную атмосферу помогают бенгальские огни — они так красиво искрятся, украшают фотографии, плюс их легко зажечь дома. Для любителей «огоньков побольше» продаются салюты — после курантов, открытого шампанского и съеденного салата так здорово выйти на улицу и запустить праздничные залпы.
К сожалению, традиционные праздничные забавы иногда заканчиваются фатально. Пробка от шампанского, бенгальские огни, петарды могут покалечить человека. Чаще всего страдают глаза. Самые распространенные последствия таких травм — синяки, эрозия роговицы, но иногда веселье может закончиться потерей зрения. Степень тяжести травмы зависит от того, насколько повреждены глазное яблоко и зрительный нерв, говорят врачи.
Как взрослые, так и дети, поступают в больницы с разрывами век — это приводит к косметическим дефектам. Самое опасное в таких травмах то, что они могут приводить к повреждениям внутренних структур глазного яблока — кровоизлиянию в стекловидное тело, отслойке сетчатки, смещению хрусталика.
Кристина Новак
Офтальмология
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Пробка от шампанского
«Ситуация, которая кому-то может показаться забавной — попадание пробки от шампанского в глаз — на самом деле таковой не является. Самое легкое, чем можно отделаться — это гематома, если удар пришелся в бровь. Синяк обычно проходит за 2 недели», — рассказывает эксперт.
Если такой инцидент все-таки случился, то стоит подождать 5 минут, чтобы оценить состояние пострадавшего. Нужно срочно вызывать скорую, если:
у человека перед глазами туман;
зрение упало или вообще отсутствует;
появилась пелена или «штора» перед глазами.
Если обошлось без крови, инородных тел, а ушиб привел только к появлению синяка, тогда глаз необходимо прикрыть чем-то чистым (например полотенцем), а сверху приложить холодный компресс. Тем не менее, как бы быстро ни восстановилось зрение, на следующий день пострадавший должен обратиться к офтальмологу.
Бенгальские огни
Бенгальские огни только на первый взгляд кажутся безопасными. На самом деле — это такая же пиротехника, только мини-версия. По технике безопасности зажигать их рекомендуется исключительно на улице.
«Перед использованием бенгальской свечи необходимо внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и ярко выраженных неровностей. При горении просроченного изделия куски пиротехнического состава могут попасть на одежду, лицо и глаза, что может привести к ожогам и травмам», — комментирует офтальмолог.
Памятка от МЧС
Чтобы избежать опасных для жизни ситуаций, в МЧС
устанавливайте елку на устойчивой подставке;
не используйте для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;
не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации людей;
не допускайте использования в помещениях, особенно вблизи елки, бенгальских огней, пиротехнических средств;
не разрешайте детям самостоятельно включать на елке электрические гирлянды;
не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправные.
Если вы все-таки решили в новогодние праздники использовать пиротехнические средства, запомните эти правила:
не пользуйтесь пиротехникой дома;
не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, лифты, в толпу людей;
не направляйте фейерверки в сторону людей;
не запускайте фейерверк ближе 20 метров от проводов, зданий и деревьев.
В случае пожара немедленно звоните «01» или «112».
Помните, что при возгорании необходимо отключить все электроприборы. Если загорелась искусственная елка, то нельзя браться за нее руками, следует накинуть на нее плотное одеяло.
Кстати
Как до новогодних праздников, так и после существует еще одна «угроза» для глаз — это холода. На морозе у многих часто текут слезы, из-за чего человек может потерять бдительность, поскользнуться на льду или же просто будет ощущать постоянный дискомфорт. На самом деле слезотечение зимой — это обычная защитная реакция организма, говорит офтальмолог.
Однако все дело в периодичности. Если слезы текут постоянно, то это может быть проявлением холодовой аллергической реакции. В таком случае перед выходом на улицу следует по рекомендации врача использовать антигистаминные капли. Если же и они не помогают — причиной может быть патология слезоотводящих путей. В этом случае разобраться и подобрать оптимальное лечение поможет офтальмолог, заключила Кристина Новак.
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