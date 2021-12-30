Пробка от шампанского

«Ситуация, которая кому-то может показаться забавной — попадание пробки от шампанского в глаз — на самом деле таковой не является. Самое легкое, чем можно отделаться — это гематома, если удар пришелся в бровь. Синяк обычно проходит за 2 недели», — рассказывает эксперт.

Если такой инцидент все-таки случился, то стоит подождать 5 минут, чтобы оценить состояние пострадавшего. Нужно срочно вызывать скорую, если:

у человека перед глазами туман;

зрение упало или вообще отсутствует;

появилась пелена или «штора» перед глазами.

Если обошлось без крови, инородных тел, а ушиб привел только к появлению синяка, тогда глаз необходимо прикрыть чем-то чистым (например полотенцем), а сверху приложить холодный компресс. Тем не менее, как бы быстро ни восстановилось зрение, на следующий день пострадавший должен обратиться к офтальмологу.

Бенгальские огни

Бенгальские огни только на первый взгляд кажутся безопасными. На самом деле — это такая же пиротехника, только мини-версия. По технике безопасности зажигать их рекомендуется исключительно на улице.

«Перед использованием бенгальской свечи необходимо внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и ярко выраженных неровностей. При горении просроченного изделия куски пиротехнического состава могут попасть на одежду, лицо и глаза, что может привести к ожогам и травмам», — комментирует офтальмолог.