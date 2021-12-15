Пациентов с электротравмами в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (бывшая ДГБ №1) привозят регулярно. Но накануне новогодних праздников и каникул традиционно их становится больше — за месяц поступает до 10 человек. Дети страдают от пиротехники, бенгальских огней, факелов и даже елочных гирлянд. Заведующая ожоговым отделением стационара, хирург Марина Бразоль рассказала об одном из недавних случаев.
Марина Бразоль
Детская хирургия
Заведующая ожоговым отделением Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (бывшая ДГБ №1), хирург, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, к.м.н.
- Все прошлые новогодние каникулы у нас провел 2-летний малыш, который схватился рукой за гирлянду. Как результат — ожог в области межфаланговых суставов трех пальцев, операция. В семьях с маленькими детьми не советую оставлять гирлянды и световые инсталляции в зоне досягаемости. Тщательно проверяйте все электрооборудование, не оставляйте детей без присмотра и надежно прячьте пиротехнику, — советует Марина Бразоль.
Прошлый Новый год не обошелся и без пострадавших от пиротехники. Петарда взорвалась в руке у 5-летнего мальчика прямо дома. Ребенок остался без присмотра и в новогоднюю ночь решил исследовать пакет с пиротехникой. К счастью, врачам 1-й детской удалось спасти ребенку руку — ему потребовалась микрохирургическая операция.
Как говорят врачи, при любой электротравме ребенка надо обязательно показать комбустиологу (этот врач специализируется на лечении ожоговых поражений кожи — Прим. ред.). Даже небольшое белое пятнышко на коже может быть признаком глубокого ожога с весьма печальными последствиями.
Исследовал блок от компьютера
В ноябре 2021-го на ожоговом отделении стационара оказались сразу два пациента с электротравмами. Оба мальчика получили глубокие ожоги электричеством. 14-летний подросток схватился руками за оголенный провод, а 4-летний пытался изучить компьютерный блок.
«4-летнего мальчика родители привезли в клинику сразу же, на третьи сутки после травмы он был прооперирован — в операции участвовал известный микрохирург Сергей Голяна. А уже через 10 дней ребенка выписали домой», — рассказали в больнице, добавив, что раннее обращение после несчастного случая — залог успешного и быстрого лечения.
Для справки
Детское ожоговое отделение в 1-й больнице на Авангардной — единственное на Северо-Западе. Там оказывают помощь при термических поражениях как новорожденным, там и подросткам 17 лет. Врачи отделения выполняют реконструктивные и пластические операции, в том числе детям с врожденными патологиями кистей и стоп.
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