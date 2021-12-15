- Все прошлые новогодние каникулы у нас провел 2-летний малыш, который схватился рукой за гирлянду. Как результат — ожог в области межфаланговых суставов трех пальцев, операция. В семьях с маленькими детьми не советую оставлять гирлянды и световые инсталляции в зоне досягаемости. Тщательно проверяйте все электрооборудование, не оставляйте детей без присмотра и надежно прячьте пиротехнику, — советует Марина Бразоль.

Прошлый Новый год не обошелся и без пострадавших от пиротехники. Петарда взорвалась в руке у 5-летнего мальчика прямо дома. Ребенок остался без присмотра и в новогоднюю ночь решил исследовать пакет с пиротехникой. К счастью, врачам 1-й детской удалось спасти ребенку руку — ему потребовалась микрохирургическая операция.