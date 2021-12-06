В Педиатрическом университете рассказали о сложном пациенте, доставленном в клинику из Тюмени. 9-летний мальчик получил сквозное прободное ранение глаза, играя с младшей сестрой «в стоматолога». Со слов детей, они нашли в мусорном ведре шприц, набрали в него воду. Одно неосторожное движение — и игла вонзилась брату в глаз.
Родители узнали о травме не сразу — дети скрыли от них происшествие. Только спустя несколько дней у ребенка начался эндофтальмит — внутриглазное гнойное воспаление, и все тайное стало явным.
Наталья Садовникова
Офтальмология, хирургия
Врач-офтальмолог, хирург, заведующая отделением офтальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
- Эндофтальмит — одно из самых тяжелых заболеваний в офтальмологии, которое может привести к потере глазного яблока, — сказала врач-офтальмолог СПбГПМУ Наталья Садовникова.
Но несмотря на выраженное воспаление, петербургским врачам удалось сохранить ребенку зрение. Офтальмологи купировали гнойно-воспалительный процесс, а затем провели микрохирургическую операцию — удалили мутный хрусталик с измененным стекловидным телом. Вмешательство выполнили Наталья Садовникова и заведующий кафедрой офтальмологии Владимир Бржеский.
Но лечение еще не закончено Через несколько месяцев ребенку предстоит вернуться в петербургскую клинику, чтобы хирурги заменили ему удаленный хрусталик на искусственный.
Интересный факт
Вы знали, что почти все дети рождаются дальнозоркими? По словам Натальи Малиновской, главного детского офтальмолога Петербурга, врача Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса, с возрастом дальнозоркость проходит: глаз растет и рефракция меняется. Считается, что только примерно к 7 годам у ребенка острота зрения должна быть «единица», хотя некоторые могут «прочитать» последнюю строчку в так называемой таблице Сивцева и в более раннем возрасте.
Маленькие глаза обычно дальнозоркие, слишком большие — близорукие. Есть среднестатистический размер — 23,5-24 мм, и если глаз перерастает нормальный размер, то может стать близоруким.
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