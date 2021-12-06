В Педиатрическом университете рассказали о сложном пациенте, доставленном в клинику из Тюмени. 9-летний мальчик получил сквозное прободное ранение глаза, играя с младшей сестрой «в стоматолога». Со слов детей, они нашли в мусорном ведре шприц, набрали в него воду. Одно неосторожное движение — и игла вонзилась брату в глаз.

Родители узнали о травме не сразу — дети скрыли от них происшествие. Только спустя несколько дней у ребенка начался эндофтальмит — внутриглазное гнойное воспаление, и все тайное стало явным.