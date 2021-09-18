Вариантов восстановить зрение достаточно много — это коррекция с помощью очков и контактных линз, всевозможные лазерные и хирургические операции. Однако очки и линзы дают только временный эффект — пока их носишь, а операций принято опасаться. Поэтому врачи и пациенты постоянно находятся в постоянном поиске безопасных методов. В начале девяностых и до сих пор в почете среди альтернативных вариантов терапии — очки с дырочками или очки-тренажеры.
Способны ли они действительно восстановить зрение? С какими проблемами они справляются? На вопросы ответил офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.
Диафрагмирующие очки люди начали использовать несколько столетий назад. Например, эскимосы севера при помощи них защищали глаза от солнца. Сейчас офтальмологи используют стенопические очки (непрозрачная пластина вместо линз с множеством отверстий), когда улучшения зрения другими способами добиться невозможно.
Диафрагмические очки разрабатывались в Оптическом институте имени Вавилова в Ленинграде в первой половине 20 века, и изучались совместно с кафедрой офтальмологии Военно-медицинской академии. Доступна кандидатская диссертация Льва Гассовского, защитившего ее как раз по этой проблеме. Задание было найти дешевое решение для улучшения зрения близоруких призывников, а также для защиты глаз от сверхсильного излучения в условиях боевых действий.
Интерес к перфорационным очкам возник после распада СССР, когда в стране появилась ненаучная литература, пропагандирующая методику Бейтса и ее вариации с целью улучшения зрения. Теория признана несостоятельной, глаз работает не так, как предполагал Бейтс. Очки не приводили к объективным изменениям. Предполагалось также, что очки могут быть средством временного отдыха глаз при напряженной зрительной работе, но и это было опровергнуто исследованиями.
В основе диафрагмических очков лежит уменьшение апертуры (отверстия), это приводит к увеличению глубины фокуса, который не зависит от любого дефекта глаза. Использование очков при близорукости, дальнозоркости и миопии будет приводить к увеличению остроты зрения.
При недостаточно прозрачных средах глаза: начальной катаракте, помутнении роговицы или стекловидного тела, небольшие отверстия диафрагмы уменьшают цветорассеивание и могут приводить к улучшению остроты зрения.
Кроме того, известен эффект латерального ингибирования, когда освещенные участки сетчатки становятся более чувствительными к свету на границе с темным контрастным участком. Все эти эффекты улучшают остроту зрения.
Но! Очки с дырочками снижают поток света к сетчатке, сужают поле зрения и нарушают ориентировку в пространстве. Их нельзя использовать при вождении автомобиля. Они могут быть полезны только при светобоязни различной этиологии. После снятия очков действие не сохраняется.
Очки не лечат близорукость, дальнозоркость, миопию, и уж тем более катаракту и глаукому. Они не обладают продленным во времени лечебным эффектом.
Они не подходят для тренировки аккомодационной системы и не улучшают состояние аккомодации (способность глаз менять фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления цилиарной мышцы), как это предполагалось раннее.
Установлено, что у здоровых людей очки ограничивают поле зрения, ухудшают скорость чтения, приводят к чувству усталости, дискомфорту. Также нарушается контрастная чувствительность, стереовосприятие, появляется усталость, напряжение, ощущение жжения, двоение, затуманивание. Положительного влияния на зрительную систему не замечено, напротив, зафиксировано чувство утомляемости.
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