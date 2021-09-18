Очки с дырочками, очки-тренажеры, метод Бейтса
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Вариантов восстановить зрение достаточно много — это коррекция с помощью очков и контактных линз, всевозможные лазерные и хирургические операции. Однако очки и линзы дают только временный эффект — пока их носишь, а операций принято опасаться. Поэтому врачи и пациенты постоянно находятся в постоянном поиске безопасных методов. В начале девяностых и до сих пор в почете среди альтернативных вариантов терапии — очки с дырочками или очки-тренажеры.

Способны ли они действительно восстановить зрение? С какими проблемами они справляются? На вопросы ответил офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Сергей Хомяков

Медицина

Офтальмолог, доктор медицинских наук

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Диафрагмирующие очки люди начали использовать несколько столетий назад. Например, эскимосы севера при помощи них защищали глаза от солнца. Сейчас офтальмологи используют стенопические очки (непрозрачная пластина вместо линз с множеством отверстий), когда улучшения зрения другими способами добиться невозможно.

Диафрагмические очки разрабатывались в Оптическом институте имени Вавилова в Ленинграде в первой половине 20 века, и изучались совместно с кафедрой офтальмологии Военно-медицинской академии. Доступна кандидатская диссертация Льва Гассовского, защитившего ее как раз по этой проблеме. Задание было найти дешевое решение для улучшения зрения близоруких призывников, а также для защиты глаз от сверхсильного излучения в условиях боевых действий.

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Интерес к перфорационным очкам возник после распада СССР, когда в стране появилась ненаучная литература, пропагандирующая методику Бейтса и ее вариации с целью улучшения зрения. Теория признана несостоятельной, глаз работает не так, как предполагал Бейтс. Очки не приводили к объективным изменениям. Предполагалось также, что очки могут быть средством временного отдыха глаз при напряженной зрительной работе, но и это было опровергнуто исследованиями.

В основе диафрагмических очков лежит уменьшение апертуры (отверстия), это приводит к увеличению глубины фокуса, который не зависит от любого дефекта глаза. Использование очков при близорукости, дальнозоркости и миопии будет приводить к увеличению остроты зрения.

При недостаточно прозрачных средах глаза: начальной катаракте, помутнении роговицы или стекловидного тела, небольшие отверстия диафрагмы уменьшают цветорассеивание и могут приводить к улучшению остроты зрения.

Кроме того, известен эффект латерального ингибирования, когда освещенные участки сетчатки становятся более чувствительными к свету на границе с темным контрастным участком. Все эти эффекты улучшают остроту зрения.

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Но! Очки с дырочками снижают поток света к сетчатке, сужают поле зрения и нарушают ориентировку в пространстве. Их нельзя использовать при вождении автомобиля. Они могут быть полезны только при светобоязни различной этиологии. После снятия очков действие не сохраняется.

Очки не лечат близорукость, дальнозоркость, миопию, и уж тем более катаракту и глаукому. Они не обладают продленным во времени лечебным эффектом.

Они не подходят для тренировки аккомодационной системы и не улучшают состояние аккомодации (способность глаз менять фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления цилиарной мышцы), как это предполагалось раннее.

Установлено, что у здоровых людей очки ограничивают поле зрения, ухудшают скорость чтения, приводят к чувству усталости, дискомфорту. Также нарушается контрастная чувствительность, стереовосприятие, появляется усталость, напряжение, ощущение жжения, двоение, затуманивание. Положительного влияния на зрительную систему не замечено, напротив, зафиксировано чувство утомляемости.

Алена Безменова