Вариантов восстановить зрение достаточно много — это коррекция с помощью очков и контактных линз, всевозможные лазерные и хирургические операции. Однако очки и линзы дают только временный эффект — пока их носишь, а операций принято опасаться. Поэтому врачи и пациенты постоянно находятся в постоянном поиске безопасных методов. В начале девяностых и до сих пор в почете среди альтернативных вариантов терапии — очки с дырочками или очки-тренажеры.

Способны ли они действительно восстановить зрение? С какими проблемами они справляются? На вопросы ответил офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.