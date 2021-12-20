— Елка — достаточно пахучее растение, — признает врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно — от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки. Вообще, хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее. Поэтому когда елку поставили, нужно быть настороже. Яркий пример — аллергия на кошачью шерсть запросто может развиться спустя много лет жизни с домашним животным.

Токсиколог также напоминает, что елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов.