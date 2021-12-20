Живая елка или искусственная — какая лучше? Этот вопрос в канун Нового года всегда вызывает бурное обсуждение. Сторонники «многоразовых» деревьев уверены, что, покупая искусственную елку, они защищают природу. Желающие украшать дом настоящим вечнозеленым деревом возражают, что нет ничего более здорового, чем запах свежей хвои.
Между тем остается еще один серьезный вопрос — насколько может быть вредна для здоровья искусственная или настоящая елка. «Доктор Питер» попросил ответить на него профессора-токсиколога.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
— Елка — достаточно пахучее растение, — признает врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно — от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки. Вообще, хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее. Поэтому когда елку поставили, нужно быть настороже. Яркий пример — аллергия на кошачью шерсть запросто может развиться спустя много лет жизни с домашним животным.
Токсиколог также напоминает, что елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов.
— Такие химикаты могут быть аллергенны и опасны, — признает эксперт. — Также на елке могут жить разные насекомые, их люди вместе с деревом приносят домой. Потом проблемой станет также вывести этих насекомых. Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой.
Токсиколог предупреждает родителей быть особенно внимательными к детям, если дома стоит живая елка.
— Современные дети гораздо чаще становятся аллергиками — их нужно беречь от любых раздражителей, — говорит токсиколог. — Необходимо следить за самочувствием детей в течение всего времени, пока натуральная елка находится в доме.
Конечно, дети очень любят елки, но не стоит держать хвойные деревья в доме очень долго ради всеобщего семейного здоровья.
Что касается искусственных елок, эксперт предупреждает, что они также могут быть аллергенными.
— Это происходит в том случае, если при их изготовлении использованы некачественные материалы, — говорит профессор. — Поэтому не стоит покупать дешевые елки.
Также синтетические елки могут вызывать аллергию из-за того, что «собирают» пыль и плесень, пока хранятся в коробках и чемоданах в кладовках и шкафах. Никакое мытье таким елкам уже не поможет. За несколько лет использования дерево превращается в искусственный пылесборник. А аллергией на пыль страдает почти половина всех аллергиков. Так что, если в доме есть аллергик, то ему противопоказан контакт с искусственной елкой.
Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, — если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд в носу и першение в горле, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном.
Подобные неприятности со здоровьем могут наблюдаться в том числе и из-за других «атрибутов» новогодних праздников — свечей с запахом и ароматного глинтвейна со специями (особенно если они куплены в магазине в специальном наборе для приготовления горячего напитка).
Ранее хирург Бразоль рассказала «Доктору Питеру», как новогодние гирлянды доводят детей до операций. По словам врачей Детской больницы № 1 на Авангардной, даже обычная гирлянда может стать причиной серьезной электротравмы — с ожогом, больницей и операцией. Перед новогодними праздниками число детей с травмами и ожогами традиционно растет.