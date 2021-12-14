К выбору подарка стоит подходить очень аккуратно, особенно, во времена пандемии коронавируса. Так, худшим подарком корпоративным партнерам и коллегам на Новый год-2022 считается антисептик, маска или перчатки , считают эксперты по этикету. Это может выглядеть неуместно и даже назойливо.

Среди вариантов плохих подарков начальникам и партнерам по бизнесу также назвали парфюм и продукты, средства личной гигиены, елочные шарики и ежедневники, сообщает РИА Новости.

Особенно внимательны должны быть те, кто выбирает подарок коллегам или близким, переболевшим в 2021 году ковидом. Об этом особенно настойчиво напоминают врачи.