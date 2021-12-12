гигиена
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Женское здоровье — вещь деликатная и хрупкая. Порой мы можем сами вредить себе, совершая самые обычные, казалось бы, действия. О том, какие гигиенические привычки могут довести до гинекологических заболеваний, «Доктору Питеру» рассказали специалисты.

1. Использование обычного мыла для интимной гигиены

По словам гинеколога Натальи Дериколенко, обычный гель для душа и мыло могут навредить деликатным зонам.

Наталья Дериколенко

Наталья Дериколенко

Гинекология

Акушер-гинеколог, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB

- Бытует мнение, что обычные мыло и гели для душа вполне подходят для интимной гигиены. Но такие средства ощелачивают и повышают значение pH среды влагалища, нарушая нормальные показатели.

Для интимной гигиены нужно использовать средства, специально разработанные для ухода за деликатными зонами женского тела. При выборе стоит обратить внимание на состав: в таком геле не должно быть щелочного мыла.

А вот молочная кислота будет плюсом — она выступает основой для поддержания необходимого уровня pH, — говорит Дериколенко.

Как репродуктивная система защищает себя

По словам гинеколога, особенности среды влагалища связаны с попыткой организма защитить себя.

- В процессе эволюции сформировалась оптимальная и слаженная система защиты репродуктивной системы женщин от патогенов.

Современные молекулярно-генетические методы идентификации позволяют выявлять более 300 видов микроорганизмов во влагалище здоровой женщины. Нормальная микрофлора поддерживается микроорганизмами, которые продуцируют молочную кислоту.

Таким образом, кислая среда влагалища с низким значением рН — механизм защиты против патогенных микроорганизмов, — объясняет специалист.

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2. Переизбыток гигиены

Порой даже в вопросах гигиены можно перестараться. Слишком частые очищающие процедуры с использованием слишком агрессивных средств может привести к болезням, предупреждает Дериколенко.

- Стремление к идеальной стерильности при использовании без показаний средств для интимной гигиены с антибактериальным эффектом может стать прекрасной средой развития дрожжеподобных грибов из рода Candida, — говорит специалист.

Появление этих грибов, в свою очередь, запускает появление вагинального кандидоза — болезни, известной из рекламы как молочница.

Симптомы молочницы

  • Боль, зуд и жжение в районе половых органов

  • Творожистые выделения белого или желтоватого цвета

  • Жжение и боль при мочеиспускании

  • Дискомфорт во время секса

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3. Использование «ежедневок»

По мнению гинеколога Евы Соболевой, от «ежедневок» стоит отказаться совсем.

Ева Соболева

Медицина

Гинеколог, эндокринолог, врач УЗИ

www.instagram.com/dr_soboleva/

По словам врача, прессованная целлюлоза, из которой состоит любая прокладка, мешает нормальной циркуляции воздуха в интимной зоне.

Это провоцирует «парниковый эффект», который способствует созданию среды для развития и размножения патогенных бактерий и грибов.

Как итог — баланс микрофлоры интимной зоны нарушается, а это уже чревато целым перечнем проблем: может появиться зуд, раздражение, выделений может стать больше.

Кроме того, любительницы «ежедневок» нередко страдают от бактериального вагиноза.

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4. Использование туалетной бумаги

Ученые уже давно говорят о том, что одной туалетной бумаги недостаточно для очищения после похода в туалет.

Между тем, из-за особенностей женской анатомии недостаток очищения грозит серьезными проблемами со здоровьем и вагинальными инфекциями.

По этой причине врачи рекомендуют подмываться после похода в туалет. Если нет возможности установить биде, можно просто держать в уборной бутылку с чистой водой.

Дарья Балясникова