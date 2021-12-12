Женское здоровье — вещь деликатная и хрупкая. Порой мы можем сами вредить себе, совершая самые обычные, казалось бы, действия. О том, какие гигиенические привычки могут довести до гинекологических заболеваний, «Доктору Питеру» рассказали специалисты.

1. Использование обычного мыла для интимной гигиены

По словам гинеколога Натальи Дериколенко, обычный гель для душа и мыло могут навредить деликатным зонам.