У многих родителей возникает вопрос «зачем», когда они видят в списке врачей на медосмотре детского гинеколога. Кто-то не понимает, для чего осматривать совсем маленькую девочку, которой едва исполнился годик или три. Другие опасаются методов осмотра — они и взрослым-то зачастую не особо приятны.
Что, зачем и почему, «Доктор Питер» разбирался вместе с главным внештатным специалистом по гинекологии детей и подростков Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заведующим отделением гинекологии для детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, доктором медицинских наук Надеждой Кохреидзе.
Надежда Кохреидзе
Медицина
Главный внештатный специалист по гинекологии детей и подростков Комитета по здравоохранению Ленинградской области, заведующая отделением гинекологии для детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова
Осмотр и опрос
- Как часто должен проходить осмотр? Могут ли родители от него отказаться?
- Профилактический осмотр девочки детский гинеколог проводит в 3 года, в 6, 13, 15, 16 и 17 лет. Для его проведения до 15 лет требуется информированное согласие родителей. Отказаться, конечно, можно, но в последнее время отказов стало меньше. Уровень просвещенности повышается, все большее число родителей понимают, что важно своевременно выявить проблемы в детском возрасте, вовремя поставить диагноз и дать рекомендации по лечению.
- Что можно заметить на профилактическом осмотре?
- Увидеть при внешнем осмотре можно воспалительные процессы, пороки развития половых органов, нарушения в половом созревании, опухоли. Профилактический осмотр проводится, когда жалоб нет. Как правило, это опрос (иногда с помощью специальной конфиденциальной анкеты). К примеру, если у девочки уже есть менструация, то мы уточняем ее ритм, продолжительность, обильность. На основании ответов делаем выводы, все ли в порядке. Важно понимать, что при профилактическом осмотре не используется никаких специальных устройств и инструментов.
12 поводов для беспокойства
- На какие моменты родителям стоит обратить внимание? При каких признаках, симптомах необходимо обращаться к детскому гинекологу?
К гинекологу надо обращаться:
когда вас что-то не устраивает, тревожит;
если на органах промежности появились видимые признаки воспаления, припухлости, новообразования;
обнаружены изменения в анализе мочи;
отмечается болезненность при мочеиспускании;
изменилась форма живота (даже у совсем маленьких девочек);
ребенок жалуется на боль в животе (наряду с другими специалистами в консилиум включается гинеколог);
отсутствует менструация в 16 лет;
не увеличились молочные железы к 13 годам;
чрезмерно обильные менструации или, напротив, чрезмерно скудные;
длительные (более 45 дней) или слишком короткие (менее 21 дня) перерывы между менструациями;
у девочки чрезмерно большой или низкий вес тела;
появились волосы на лобке или увеличились молочные железы у девочки до 8 лет;
Также на приеме у гинеколога можно обсудить начало сексуальных отношений у девушки или как предупредить папилломавирусную инфекцию.
- С какими нарушениями девочки проходят лечение в Центре Алмазова?
- Около 2/3 наших пациенток — это девочки с функциональными нарушениями менструальной функции. У пациенток с маточными кровотечениями проводится исследование свертывающей системы крови. При редких менструациях часто требуется обследование эндокринной системы. При нарушениях полового развития проводятся генетические исследования.
Другую большую группу составляют дети с опухолями половых органов, наиболее часто — яичников. Хирургическая помощь требуется каждой третьей пациентке нашего отделения. Проводится точная диагностика пороков развития гинекологических органов, выполняются реконструктивные операции, в том числе роботическим доступом. Мы помогаем детям с сочетанием гинекологической патологии с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной системы, гематологическими и ревматологическими заболеваниями.
Рак матки находят с рождения
- Насколько рано у ребенка может появиться злокачественная опухоль половой системы?
- Злокачественная опухоль может быть обнаружена у ребенка уже при рождении. Конечно, чем младше девочка, тем меньше вероятность. Несмотря на крайнюю редкость такой патологии, опухоль может поражать матку, шейку матки, влагалище. Главный симптом, на который стоит обратить внимание родителям — кровянистые выделения из влагалища у малышки. В таком случае обратиться к гинекологу нужно немедленно! Злокачественные опухоли половых органов у подростков чаще исходят из яичников. Симптоматика разная — от нарушения менструального цикла до увеличения живота, появления болей, нарушения мочеиспускания.
- Какой прогноз, если злокачественная опухоль у девочки подтвердится?
- Чем дальше развиваются медицинские технологии, тем оптимистичнее прогноз не только для жизни, но и для деторождения.
В педиатрической гинекологии лечение нацелено на сохранение репродуктивных органов и их функций.
- Кто может к вам попасть?
- У нас проходят лечение жители не только Петербурга, но из любых регионов России (по ОМС). Обычно, мы берем девочек с сопутствующими заболеваниями: гинекология плюс проблемы с сердечно-сосудистой системой, системой крови, эндокринными нарушениями. Лечащие врачи обращаются к нам по каналам телемедицины, мы оцениваем необходимость перевода в Центр Алмазова, назначаем дату госпитализации и необходимый объем предварительного обследования. В консультативно-диагностическое отделение Детского лечебно-реабилитационного комплекса Центра Алмазова можно обратиться по направлению из поликлиники по месту жительства (по ОМС).
Переохлаждение не при чем
- Какие болезни из детства могут навредить во взрослом возрасте?
- Даже казалось бы безобидная, но несвоевременно диагностированная киста яичника способна привести к осложнениям, когда приходится удалять придатки матки. Поздняя диагностика аномалий развития, синдрома поликистозных яичников увеличивает риск бесплодия, невынашивания.
- Могут ли короткая юбка или открытая поясница стать причиной воспаления придатков?
- Из-за переохлаждения воспаление придатков матки бывает крайне редко. В младшем возрасте это заболевание чаще связано с общим плохим состоянием здоровья, в подростковом является следствием сексуальной активности, инфекций, передаваемых половым путем. Чаще воспаление придатков матки у девочек связано с первичным перитонитом или осложненным аппендицитом.
Переохлаждение может спровоцировать цистит. Что касается половых органов — там очень хорошее кровоснабжение.
Родителям нужно знать, что для маленьких девочек особую опасность представляет энтеробиоз (форма гельминтоза инфекционного характера, — прим. ред.) Острицы могут проникнуть по половым органам в матку и маточные трубы и вызвать воспаление.
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