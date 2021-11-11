Осмотр и опрос

- Как часто должен проходить осмотр? Могут ли родители от него отказаться?

- Профилактический осмотр девочки детский гинеколог проводит в 3 года, в 6, 13, 15, 16 и 17 лет. Для его проведения до 15 лет требуется информированное согласие родителей. Отказаться, конечно, можно, но в последнее время отказов стало меньше. Уровень просвещенности повышается, все большее число родителей понимают, что важно своевременно выявить проблемы в детском возрасте, вовремя поставить диагноз и дать рекомендации по лечению.

- Что можно заметить на профилактическом осмотре?