Самая распространенная ошибка, которая может не только навредить здоровью, но и полностью изменить будущее, — забывать о мерах предохранения при начале половой жизни. Итог — нежелательная ранняя беременность или инфекции. Как правило, подростки стесняются рассказывать о симптомах маме или сходить к доктору. Без лечения инфекции приводят к воспалительным процессам в органах малого таза, и во взрослом возрасте вполне возможны бесплодие или проблемы с вынашиванием беременности.

Еще одна частная ошибка подростков — попытки самостоятельного лечения, по принципу «прочитали в Интернете» или «подружка сказала». Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что инфекции становятся нечувствительны к препаратам, и вылечить их в будущем становится проблематичнее. То же самое относится и к неправильному подбору контрацептивов. Прием гормональных препаратов не по назначению врача может в будущем спровоцировать нарушение менструального цикла и даже ранний климакс.