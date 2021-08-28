Очень часто мы начинаем задумываться о том, что вредно и полезно нашему организму, когда он уже во всю сигнализирует, что с ним что-то не в порядке. До этого же наслаждаемся жизнью, гуляем, отдыхаем. Еще одна сложность — нежелание обращаться к врачу за консультацией, когда проблем еще нет. Чаще всего женщины игнорируют визиты к гинекологу. А ведь первый визит к нему надо нанести значительно раньше полового созревания. Почему, объяснила акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог Клиники Пирогова на Васильевском острове Марина Зятькова.
Марина Зятькова
Медицина
Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, детский гинеколог
Самая распространенная ошибка, которая может не только навредить здоровью, но и полностью изменить будущее, — забывать о мерах предохранения при начале половой жизни. Итог — нежелательная ранняя беременность или инфекции. Как правило, подростки стесняются рассказывать о симптомах маме или сходить к доктору. Без лечения инфекции приводят к воспалительным процессам в органах малого таза, и во взрослом возрасте вполне возможны бесплодие или проблемы с вынашиванием беременности.
Еще одна частная ошибка подростков — попытки самостоятельного лечения, по принципу «прочитали в Интернете» или «подружка сказала». Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что инфекции становятся нечувствительны к препаратам, и вылечить их в будущем становится проблематичнее. То же самое относится и к неправильному подбору контрацептивов. Прием гормональных препаратов не по назначению врача может в будущем спровоцировать нарушение менструального цикла и даже ранний климакс.
Есть мнение, что если в молодости застудить придатки, то потом всю жизнь придется страдать от цистита. На самом деле, это разные и не связанные друг с другом заболевания. Воспаление придатков — острый аднексит, всегда связанный с инфекциями половых путей, например, хламидиозом или микоплазмозом. На фоне переохлаждения, снижения иммунитета и развивается воспалительный процесс придатков. Если его не лечить, это приводит впоследствии к спаечному процессу и проблемам с зачатием. А цистит — это воспаление мочевого пузыря, также зачастую связанное с инфекционным агентом и переохлаждением одновременно.
Не зря сейчас есть отдельное направление — детская гинекология, и мы всегда призываем родителей приводить на приемы девочек и девушек, чтобы они не стеснялись говорить с гинекологом. Очень многих проблем в будущем можно избежать, если, к примеру, вовремя рассказать подростку о правильной контрацепции.
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