Чтобы не скупать в магазине конфеты и постоянно есть шоколадки, надо добавлять в рацион продукты с высоким содержанием полезных жиров и белков, чтобы долго оставаться сытым. Об этом сообщила диетолог Лора Бурак, пишет издание
По ее словам, исследование клиники Кливленда утверждает, что люди нуждаются в сахаре и затем страдают из-за привыкания к нему потому, что не употребляют достаточно качественной пищи в течение дня.
Особенно полезными для снижения тяги к сладкому будут 4 этих продукта.
Орехи
- Белки и жиры, которые содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать чувство сытости и удовлетворения, — отмечает врач.
Орехи не только помогают обуздать тягу к сахару, но и обладают многими другими полезными свойствами. Например, снижают риск развития ишемической болезни сердца, а также помогают при высоком давлении и укрепляют иммунитет. Какие орехи наиболее полезны, рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп.
Авокадо
- Авокадо стабилизирует уровень сахара в крови и может быть отличной профилактикой тяги к сладкому. Поэтому попробуйте добавить его в свой бутерброд, салат или просто съешьте его, сбрызнув оливковым маслом и лимоном, и убедитесь в том, как эта сытная добавка действительно может повлиять на тягу к еде, — говорит специалист.
Фрукты и ягоды
Заменой добавленному сахару может быть натуральный — сахароза, которая содержится во фруктах.
- Попробуйте заменить сладкое фруктами, и вы удивитесь. Фрукты — это природные конфеты, в них содержатся природные, натуральные источники сладкого вкуса. Самое главное — ваши вкусовые рецепторы станут вести себя иначе, если вместо шоколада вы съедите яблоко, банан или хурму, — поясняет диетолог. — И спустя какое-то время вам уже не захочется вредного сахара.
Молочные продукты из цельного молока
Заменой сахару может быть йогурт — натуральный, без добавок, или творог, считает эксперт.
- Качественный йогурт содержит натуральный молочный сахар и является хорошим источником белка и жира, поэтому эта комбинация может удовлетворить тягу к сладкому, — говорит доктор Бурак. Если вам не нравится «пресный» йогурт, можете добавить в него ягоды и фрукты.
Ранее диетолог из Индии рассказала, что уменьшить «сахарную» зависимость можно очень простым способом — включать достаточное количество белка во все три приема пищи — завтрак, обед и ужин.
Еще один совет дала диетолог Наталья Сычева.
- Если вы сладкоежка, каждый прием пищи заканчивайте горечью, — рекомендует
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