Чтобы не скупать в магазине конфеты и постоянно есть шоколадки, надо добавлять в рацион продукты с высоким содержанием полезных жиров и белков, чтобы долго оставаться сытым. Об этом сообщила диетолог Лора Бурак, пишет издание Eat this, not that .

По ее словам, исследование клиники Кливленда утверждает, что люди нуждаются в сахаре и затем страдают из-за привыкания к нему потому, что не употребляют достаточно качественной пищи в течение дня.

Особенно полезными для снижения тяги к сладкому будут 4 этих продукта.