холестерин глаукома
Фото
Getty Images

Как давно вы проверяли уровень холестерина, знаете, какие цифры говорят об опасности, а в чем эта опасность проявляется? Опасность в том, что на начальном этапе зашкаливающий «плохой» холестерин никак внешне не проявляет себя и поэтому человек может упустить развитие более серьезных болезней.

Многие знают, что высокий холестерин может стать причиной образования атеросклеротических бляшек в сосудах, и как следствие — развития заболеваний сердца, инсульта, инфаркта. Но не только эти рискам подвержен человек из-за высокого уровня холестерина.

Читайте также

Новое исследование показало, что при высоком уровень холестерина может развиться глаукома. Это заболевание, при котором повреждается зрительный нерв, соединяющий мозг с глазом. Обычно оно вызвано скоплением жидкости в передней части глаза. Это увеличивает давление в глазу и, если не диагностировать и не лечить глаукому достаточно быстро, заболевание может привести к потере зрения.

В исследовании, опубликованном в JAMA Opthamology, принимало участие более 136 тысяч человек, за которыми наблюдали более 15 лет. Они регулярно предоставляли информацию об уровне холестерина в крови и о том, принимают ли они статины — препараты для снижения холестерина.

У 800 человек из группы исследуемых была обнаружена глаукома — тот ее тип, что встречается чаще всего — первичная открытоугольная. Это синдром повреждения зрительного нерва, связанный с открытым углом передней камеры и повышенным или, иногда, средним внутриглазным давлением.

Собрав информацию и изучив ее, авторы исследования обнаружили, что увеличение уровня общего холестерина на 20 пунктов повышает риск развития глаукомы на 7%. Ученые также выяснили, что употребление статинов снижает риск развития глаукомы.

Согласно исследованию, у пациентов, которые принимали статины пять лет или более, на 21% ниже риск развития глаукомы.

Читайте также

Глаукома чаще всего диагностируется у людей старше 70 лет, но может развиться и в более раннем возрасте.

Первые симптомы глаукомы

  • проблемы с периферийным зрением,

  • нечеткость картинки,

  • «цветные круги» вокруг источников яркого света,

  • покраснение глаз,

  • сильная боль в глазах, тошнота и рвота.

Глаукома может привести к полной слепоте, поэтому при появлении подозрений важно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение.

Ранее врач Борис Никулин рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств — больше двигаться, нормализовать вес (каждые 10 кг добавляют к уровню холестерина 10%), отказаться от курения и не пить много алкоголя, придерживаться правильного рациона питания — есть больше овощей, зелени и фруктов, крупы и бобовые.

Узнать об уровне холестерина поможет анализ — лучше всего, расширенная липидограмма, где отображаются показатели не только общего холестерина, но и «плохого», и «хорошего».

Анна Майская