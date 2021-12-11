Новое исследование показало, что при высоком уровень холестерина может развиться глаукома. Это заболевание, при котором повреждается зрительный нерв, соединяющий мозг с глазом. Обычно оно вызвано скоплением жидкости в передней части глаза. Это увеличивает давление в глазу и, если не диагностировать и не лечить глаукому достаточно быстро, заболевание может привести к потере зрения.

В исследовании, опубликованном в JAMA Opthamology, принимало участие более 136 тысяч человек, за которыми наблюдали более 15 лет. Они регулярно предоставляли информацию об уровне холестерина в крови и о том, принимают ли они статины — препараты для снижения холестерина.

У 800 человек из группы исследуемых была обнаружена глаукома — тот ее тип, что встречается чаще всего — первичная открытоугольная. Это синдром повреждения зрительного нерва, связанный с открытым углом передней камеры и повышенным или, иногда, средним внутриглазным давлением.

Собрав информацию и изучив ее, авторы исследования обнаружили, что увеличение уровня общего холестерина на 20 пунктов повышает риск развития глаукомы на 7%. Ученые также выяснили, что употребление статинов снижает риск развития глаукомы.

Согласно исследованию, у пациентов, которые принимали статины пять лет или более, на 21% ниже риск развития глаукомы.