Как давно вы проверяли уровень холестерина, знаете, какие цифры говорят об опасности, а в чем эта опасность проявляется? Опасность в том, что на начальном этапе зашкаливающий «плохой» холестерин никак внешне не проявляет себя и поэтому человек может упустить развитие более серьезных болезней.
Многие знают, что высокий холестерин может стать причиной образования атеросклеротических бляшек в сосудах, и как следствие — развития заболеваний сердца, инсульта, инфаркта. Но не только эти рискам подвержен человек из-за высокого уровня холестерина.
Новое исследование
В исследовании, опубликованном в JAMA Opthamology, принимало участие более 136 тысяч человек, за которыми наблюдали более 15 лет. Они регулярно предоставляли информацию об уровне холестерина в крови и о том, принимают ли они статины — препараты для снижения холестерина.
У 800 человек из группы исследуемых была обнаружена глаукома — тот ее тип, что встречается чаще всего — первичная открытоугольная. Это синдром повреждения зрительного нерва, связанный с открытым углом передней камеры и повышенным или, иногда, средним внутриглазным давлением.
Собрав информацию и изучив ее, авторы исследования обнаружили, что увеличение уровня общего холестерина на 20 пунктов повышает риск развития глаукомы на 7%. Ученые также выяснили, что употребление статинов снижает риск развития глаукомы.
Согласно исследованию, у пациентов, которые принимали статины пять лет или более, на 21% ниже риск развития глаукомы.
Глаукома чаще всего диагностируется у людей старше 70 лет, но может развиться и в более раннем возрасте.
Первые симптомы глаукомы
проблемы с периферийным зрением,
нечеткость картинки,
«цветные круги» вокруг источников яркого света,
покраснение глаз,
сильная боль в глазах, тошнота и рвота.
Глаукома может привести к полной слепоте, поэтому при появлении подозрений важно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и начать лечение.
Ранее врач Борис Никулин рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств — больше двигаться, нормализовать вес (каждые 10 кг добавляют к уровню холестерина 10%), отказаться от курения и не пить много алкоголя, придерживаться правильного рациона питания — есть больше овощей, зелени и фруктов, крупы и бобовые.
Узнать об уровне холестерина поможет анализ — лучше всего, расширенная липидограмма, где отображаются показатели не только общего холестерина, но и «плохого», и «хорошего».
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