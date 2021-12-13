Лимфолейкоз — это злокачественное заболевание, при котором из-за генетического сбоя костный мозг начинает вырабатывать большое количество молодых лимфоцитов, не способных выполнять свою функцию. Плюс ко всему эти клетки утрачивают способность к запрограммированной гибели (апоптозу). То есть, их количество растет, а толку от них нет, и как следствие, возникают частые вирусные и бактериальные инфекции.
Олеся Топильская
медицина
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/?hl=ru
- Различают острый лимфобластный лейкоз — это заболевание, которое развивается быстро и чаще в молодом возрасте (особенно, у детей 2-6 лет). Причем клинические проявления его возникают раньше, чем изменения в крови. Жалобы — лихорадка, анемия, утомляемость, слабость, склонность к кровотечениям, геморрагическая сыпь и другие, — объясняет врач Олеся Топильская. — А среди лимфопролефиративных заболеваний чаще встречается хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Он развивается медленно, может быть случайной находкой при сдаче анализа крови. В большинстве случаев заболевают люди старше 50 лет. Чаще страдают мужчины. Жалобы — слабость, утомляемость потливость. Могут быть увеличены один или несколько лимфоузлов, но что важно — они безболезненные.
Когда стоит насторожиться и обратиться к гематологу
общее число лейкоцитов сильно повышено — 30, 50, 100 и даже 300,
абсолютное количество (не %) лимфоцитов — более 4,0 (некоторые источники дают 6,0),
имеются молодые клетки (пролимфоциты, БЛАСТЫ),
анемия неясного происхождения + сниженные тромбоциты,
в мазке крови могут обнаруживаться клетки лейколиза или тени (клетки) Боткина-Гумпрехта (при ХЛЛ). Это лимфоциты, которые разрушаются из-за механического воздействия при выполнении мазка крови.
- Важно понимать, что нельзя сдавать анализ крови сразу после или во время протекания какой-либо инфекции в организме, — поясняет врач Олеся Топильская. — В этом случае вполне закономерно, что в крови могут быть повышены лейкоциты и/или лимфоциты.
Врач отмечает, что ставить диагноз только по общему анализу крови категорически нельзя.
Не старайтесь самостоятельно интерпретировать результаты своих анализов. Доверьте это специалистам. Так вы либо сэкономите нервы, либо не упустите драгоценное время.
- Мы можем только заподозрить то или иное гематологическое заболевание и отправить такого пациента на консультацию к гематологу и дообследование, — говорит Олеся Топильская. — Для этого используют такие методы, как анализ костного мозга, иммунофенотипирование, цитогенетический анализ. Важно, что острый лимфолейкоз не может перейти в хронический. А хронический — в острый. Хронический может перейти в бластный криз. И тогда прогноз неблагоприятный.
Ранее диагност Курстак назвала причины, из-за которых может ошибаться анализ крови. Одна из них, например, — неправильно наложенный жгут.
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