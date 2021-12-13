- Важно понимать, что нельзя сдавать анализ крови сразу после или во время протекания какой-либо инфекции в организме, — поясняет врач Олеся Топильская. — В этом случае вполне закономерно, что в крови могут быть повышены лейкоциты и/или лимфоциты.

Врач отмечает, что ставить диагноз только по общему анализу крови категорически нельзя.

Не старайтесь самостоятельно интерпретировать результаты своих анализов. Доверьте это специалистам. Так вы либо сэкономите нервы, либо не упустите драгоценное время.

- Мы можем только заподозрить то или иное гематологическое заболевание и отправить такого пациента на консультацию к гематологу и дообследование, — говорит Олеся Топильская. — Для этого используют такие методы, как анализ костного мозга, иммунофенотипирование, цитогенетический анализ. Важно, что острый лимфолейкоз не может перейти в хронический. А хронический — в острый. Хронический может перейти в бластный криз. И тогда прогноз неблагоприятный.