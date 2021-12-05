Ученые пытаются понять, как у омикрон-штамма коронавируса получилось так быстро сформировать большое количество мутаций по сравнению со своими предшественниками — той же «дельтой», захватившей весь мир (сообщалось, что в новом штамме более 40 мутаций, из них около 20 — в спайковом белке — Прим. ред.). Директор Ботсванской Гарвардской лаборатории по ВИЧ Сикхулиле Мойо, первым секвенировавший новый вариант коронавируса, считает, что это не могло произойти «за один шаг».

«Мы все еще пытаемся понять, как за короткий промежуток времени произошло столько мутаций. (…) Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, например, „альфа“ или „бета“, увидите, что мутации накапливались с течением времени», — цитирует ученого агентство Bloomberg.

Одна из уже озвученных теорий гласит, что новый штамм мог развиться у человека с ослабленным иммунитетом, находясь в его организме дольше обычного. Преподполагалось, что это был человек, зараженный ВИЧ. Однако, по словам Сикхулиле Мойо, до сих этому нет никаких доказательств. Вторая изучаемая гипотеза заключается в том, что вирус мог передаться от человека к животному, относительно быстро адаптироваться в организме нового хозяина, а затем обратно вернуться и снова заразить человека.