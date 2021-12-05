Ученые пытаются понять, как у омикрон-штамма коронавируса получилось так быстро сформировать большое количество мутаций по сравнению со своими предшественниками — той же «дельтой», захватившей весь мир (сообщалось, что в новом штамме более 40 мутаций, из них около 20 — в спайковом белке — Прим. ред.). Директор Ботсванской Гарвардской лаборатории по ВИЧ Сикхулиле Мойо, первым секвенировавший новый вариант коронавируса, считает, что это не могло произойти «за один шаг».
«Мы все еще пытаемся понять, как за короткий промежуток времени произошло столько мутаций. (…) Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, например, „альфа“ или „бета“, увидите, что мутации накапливались с течением времени», —
Одна из уже озвученных теорий гласит, что новый штамм мог развиться у человека с ослабленным иммунитетом, находясь в его организме дольше обычного. Преподполагалось, что это был человек, зараженный ВИЧ. Однако, по словам Сикхулиле Мойо, до сих этому нет никаких доказательств. Вторая изучаемая гипотеза заключается в том, что вирус мог передаться от человека к животному, относительно быстро адаптироваться в организме нового хозяина, а затем обратно вернуться и снова заразить человека.
Тем временем, в Южной Африке количество ежедневно подтвержденных случаев COVID-19 с начала этой недели выросло почти в 4 раза. По последним данным, омикрон-штамм уже проник в 60 стран мира. В России официально пока не подтверждено ни одного случая заражения новым вариантом. Как
Вторую версию развития событий с возникновением нового штамма поддерживает также Кристиан Андерсен, иммунолог Исследовательского института Скриппса. Он считает, что «омикрон» мог появится обратным зоонозным путем — это когда патогены, накопленные в организме человека, способны передаваться другим животным. Есть предположение, что этими животными могли стать грызуны.
Накануне ученые из Кембриджа предположили, что омикрон-штамм в ходе мутации мог приобрести фрагмент генетического материала вируса, вызывающего простуду. По словам исследователей, такая генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий SARS-CoV-2, но повсеместно наблюдается во многих других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека. По их мнению, этот фрагмент может сделать новый вариант «более человечным», помогая ему избежать атак со стороны иммунной системы человека.
Симптомы, указывающие на заражение омикрон-штаммом:
Сильная усталость
Высокая температура
Ломота в теле
Потливость по ночам
Головная боль
Насморк
«Царапающая» боль в горле
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