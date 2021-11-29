2-3 недели просят вирусологи и иммунологи для того, чтобы дать ответ на вопрос, чего ждать от нового штамма «Омикрон». Ученые выясняют, насколько он заразен, насколько опасен и какую тяжесть заболевания вызывает.
Пока, судя по выделенным случаям, в зоне риска заражения молодые и здоровые: привитые или переболевшие. Врачи отметили довольно легкое течение, которое характеризуется сильной усталостью, упадком сил. Однако уповать на то, что Омикрон также легко будет переноситься пожилыми и хроническими больными не стоит.
Уникальный штамм
Вирусолог с мировым именем, один из первооткрывателей коронавирусов Кристиан Дростен признается, что испытывает серьезные опасения по поводу дальнейшего развития событий.
Кристиан Дростен
Вирусология
Директор Института вирусологии в Шарите (Германия), эксперт по коронавирусам, вирусолог.
- Сегодня появляются сообщения о легком течении, я не думаю, что на них надо ориентироваться, — предупреждает директор Института вирусологии в Шарите Дростен. — Мы выявили чуть более тысячи случаев, их клиническое течение сейчас оценивается. Мы должны быть готовы ко всему.
Сейчас большинство заболевших, о которых ученым известно — это молодые люди из ЮАР. Они уже ранее перенесли COVID-19 и заразились повторно именно штаммом «Омикрон». У некоторых это уже третье заражение.
- Это указывает на то, что перед нами первый настоящий мутант, который уходит от иммунного ответа, другие штаммы не обладали этим свойством, — предупреждает Кристиан Дростен. — Есть много вопросов к тому, а не могут ли потерять защиту прививки, не потребуется ли их менять?
Есть вероятность, что Омикрон будет вести себя в Европе иначе, нежели в Африке, так как отличается не только степень иммунизации людей, их образ жизни, но и климат, причем, очень существенно.
- Ситуация развивается каждый день, пока мы не знаем, чего ожидать, — признается эксперт по коронавирусам в разговоре с телеканалом
Есть вероятность, что симптомы будут смягчены, но сейчас я очень далек от этой точки зрения.
Зрел в человеке, как в колбе
Опасение по поводу «нетипичности» нового штамма высказывает известный микробиолог Константин Северинов. Эксперт подчеркивает, что если Омикрон в действительности обладает способностью с огромной скоростью заменять собой Дельту, то это «недобрый звоночек».
Константин Северинов
молекулярная биология, генетика
молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.www.facebook.com/konstantin.severinov.5
- В некоторых районах ЮАР штамм очень быстро, всего за несколько недель, вытеснил Дельту, — говорит Константин Северинов. — Если сравнивать с Дельтой, ей потребовалось больше полугода, чтобы избавиться от других штаммов. Она появилась в октябре 2020 года, а проблемы создала в июле 2021-го.
Совсем скоро станет понятно, обладает ли Омикрон какими-то серьезными преимуществами.
Как происходит мутация
Вирус попадает в клетку и начинает там размножаться;
Дочерние варианты отправляются заражать другие здоровые клетки организма. Они уже могут отличаться от основного варианта: переписывание вирусного генома получается не всегда точным;
Далее дочерним вариантам приходится бороться друг с другом, чтобы первыми заразить здоровую клетку;
Подавляющее большинство мутаций делают дочерние варианты ухудшенной копией родительского вируса. Никакого вреда они не нанесут, но некоторые окажутся успешными, как и произошло с Дельтой.
Вирусологи предполагали, что следующим штаммом после Дельты, станет «Супердельта». Однако с Омикроном все пошла не так.
- Это не улучшенная копия Дельты, он возник из ниоткуда, имеет огромное количество мутаций, это какое-то чудесное стечение обстоятельств, — говорит во время
Откуда же появился Омикрон, почему промежуточные его стадии отследить не удалось?
- По-видимому, это результат эволюции в теле одного человека, — предположил Северинов. — У него иммунная система была супрессирована (ослаблена), он заразился каким-то ранним штаммом COVID-19. Если бы с иммунитетом все было в порядке, то человек бы выздоровел, но этот на протяжении долгого времени продолжал болеть, иммунная система поддавливала, но не могла избавиться от вируса. Возникали все новые дочерние варианты и мутировали, передались кому-то из членов семьи или медику. Вирус зрел в человеке, как в колбе.
При этом микробиолог уверен, что вакцины не перестанут действовать против нового штамма, чего довольно сильно опасаются в мире.
Белок-шип состоит из аминокислот, как слова из букв, и это длинное слово из тысячи букв. Изменению подверглись несколько десятков букв, слово остается узнаваемым, как и белок-шип.
Омикрон уже в России или появится до конца года
Насколько иммунитет после болезни и после иммунизации будет узнавать белок — это вопрос ближайших полутора недель.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Самый быстрый метод определить это — лабораторное исследование с сыворотками крови ранее переболевших и вакцинированных, которое покажет, насколько быстро они смогут нейтрализовать новую линию коронавируса, — объяснил иммунолог Николай Крючков. — Сейчас известно, что в новом штамме более 40 мутаций, из них около 20 — в спайковом белке. Маловероятно, что «омикрон» будет обходить действие вакцин и антител. В то же время весьма вероятно, что эффективность поствакцинного иммунитета действительно снизится, в первую очередь, в отношении возможности заражения.
Николай Крючков не ожидает, что Омикрон будет менее патогенным, чем Дельта. Оснований для этого пока нет.
- Делать выводы на основе слов южноафриканского врача Анжелик Кутзе невозможно, у нее под наблюдением было всего 20 пациентов, причем молодых и без иммунодефицита, — объясняет иммунолог. — По моим прогнозам, даже если и будет снижение патогенности, вряд ли оно будет заметным. Есть у Омикрона потенциал, чтобы затмить Дельту? Пока похоже, что есть.
То, что сейчас произошло — необычная история. Предок Омикрона неизвестен. Может быть, это бета-линия коронавируса, которой было мало, может, несколько линий соединились.
Официальной информации, что Омикрон добрался до России, пока нет. Однако Николай Крючков предупреждает, что это еще ничего не значит. Чтобы его выявить, придется проводить массовое ПЦР-тестирование.
- Но его в необходимом виде, к сожалению не проводится, — констатировал Крючков. — Кроме того, не все тест-системы способны его определять. Плюс к этому нужно полногеномное секвенирование коронавируса. Если все суммировать, получается, даже если он появится в России, узнаем мы об этом не сразу.
Как и другие эксперты, иммунолог считает, что реальные последствия Омикрона мы увидим в России в начале следующего года, но многое зависит от того, как мы будем действовать.
- Если мы пойдем как Израиль на широкое закрытие авиасообщения, жесткий санитарный контроль, полногеномное секвенирование всех положительных образцов у въезжающих в страну, карантин для «подозрительных» прибывающих и так далее — есть возможность «отложить» волну на 3-4 недели, что по нынешним временам уже неплохо. Если мы на это не пойдем, то, скорее всего, Омикрон уже попал в страну или попадет в самые ближайшие дни, — предупредил Николай Крючков.
Из Европы или Африки?
«Приедет» африканский штамм коронавируса, как уже окрестили Омикрон, необязательно из Африки. По некоторым данным, его могли завезти туда иностранцы, которые прибыли в Ботсвану 7 ноября 2021 года с дипломатической миссией. По крайней мере, об этом заявило
Якобы впервые вирус обнаружили у четырех иностранцев, а далее он уже распространился по региону. Президент ЮАР
- Ранее выявление Омикрона — это результат отличной работы, которую проделали наши ученые в Южной Африке, — уверен Сирил Рамафоса. — Мы — одна из стран в мире, которые создали сеть наблюдения по всей стране, чтобы помочь отслеживать поведение COVID-19.
То, что новый штамм довольно заразен, показывает статистика по самому пострадавшему региону ЮАР Гаутенге. За последние 7 дней ежедневное количество новых случаев выросло с 500 до 1600. 14 дней назад там было и вовсе всего по 275 заболевших. Доля положительных тестов выросла с 2 до 9 процентов менее чем за неделю.
- Это чрезвычайно резкий рост инфекций за такой короткий промежуток времени, — подчеркивает президент ЮАР.
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
- По состоянию на 22 ноября в Гаутенге начала расти госпитализация, а смертность, учитывая задержку такого исхода, хотя не начала расти, но перестала падать, — обратил внимание на тенденцию генетик Дмитрий Прусс.
Еще один факт, который свидетельствует о быстром распространении вируса — результаты анализа сточных вод. За несколько недель в Претории, к северу от Йоханнесбурга,
Что происходит в мире
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС приостановить авиасообщение со странами, где выявили эту мутацию. В ряде государств уже успели отреагировать на появление вируса.
В Израиле уже закрыли границы для иностранцев — пока на две недели. Кроме того, все возвращающиеся на родину израильтяне должны будут соблюдать обязательную изоляцию — не сидеть две недели на карантине можно будет только после сдачи двух ПЦР-тестов. В Минздраве страны сообщили, что в стране нашли как минимум два случая заражения новым штаммом коронавируса — инфицированный турист из Малави и местная жительница, прилетевшая не так давно из ЮАР.
В Великобритании ограничили въезд из стран, где уже зафиксировали случаи заражения. В «красном» списке, например, ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намбия. При этом, как заявили в британском Минздраве, в самой стране уже успели зафиксировать два случая заражения новым штаммом. А премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что Омикрон циркулирует даже среди вакцинированных.
В Бельгии подтвержден случай заражения омикроном у пассажира, приехавшего из Египта. Инфицированного обнаружили и в Чехии. Первый случай заражения омикроном нашли и в Германии: там мутацию нашли у человека, который вернулся из отпуска из Южной Африки. Власти страны также сообщили о временном ограничении авиасообщения с ЮАР для иностранцев. Всех, кто возвращается из африканских стран домой, призвали делать ПЦР-тесты.
На две недели пассажирские авиарейсы перестанет принимать Марокко. Однако Минздрав страны пока не предоставил данных об обнаруженных случаях заражения. О закрытии границ объявили власти Японии. С 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса: вирус нашли у вернувшегося из Южной Африки туриста. В Минздраве США уже успели объявить, что новый штамм заразнее всех предыдущих. Кроме того, страна также закрыла авиасообщение с семью странами Африки.
Что происходит в России
Оперштаб России по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции также готовит новые ограничения из-за штамма Омикрон. Есть вероятность, что они коснутся неких изменений для прибывающих в страну туристов и возвращающихся из поездок россиян. Информацию обещают озвучить в ближайшее время.
О локдауне, прочих ограничениях речи не идет. Вероятно, какие-то изменения возможны в случае обнаружения больных новых штаммом и когда станут известны подробности, насколько опасен африканский вариант коронавируса.
Как вы считаете, есть ли необходимость срочно закрыть границы, чтобы штамм Омикрон не попал в Россию?
- Это надо было сделать еще вчера, если бы с «уханьским» штаммом не выжидали, возможно, удалось бы избежать пандемии.%
- Штамм уже в России, смысла закрывать границы нет.%
- Границы закроют, а тех, кто возвращается на родину из поездок, все равно пустят. Если закрывать границы, то для всех.%
- Я не боюсь Омикрона, пережили Альфу, пережили Бету и Дельту, и Омикрон переживем.%
- Мне все равно, я вакцинировался.%
- Другой ответ, оставлю в комментариях.%
Комментарии1