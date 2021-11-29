2-3 недели просят вирусологи и иммунологи для того, чтобы дать ответ на вопрос, чего ждать от нового штамма «Омикрон». Ученые выясняют, насколько он заразен, насколько опасен и какую тяжесть заболевания вызывает.

Пока, судя по выделенным случаям, в зоне риска заражения молодые и здоровые: привитые или переболевшие. Врачи отметили довольно легкое течение, которое характеризуется сильной усталостью, упадком сил. Однако уповать на то, что Омикрон также легко будет переноситься пожилыми и хроническими больными не стоит.

Уникальный штамм

Вирусолог с мировым именем, один из первооткрывателей коронавирусов Кристиан Дростен признается, что испытывает серьезные опасения по поводу дальнейшего развития событий.