Как только QR-коды заработают в полной мере, непривитые жители России заметно потеряют в возможностях: или вакцинируйся, или предоставь ПЦР-тест о том, что ты здоров. Придется сдавать анализ перед каждым походом в ресторан, торговый центр. При этом врачи не отрицают, что привитые тоже могут болеть и, главное, могут переносить вирус. Так как у них уже есть защита, то для них SARS-CoV-2, вероятно, пройдет бессимптомно или в легкой форме, но вирусные частицы никуда не денутся.
Елена Хорькова
Эпидемиология
Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области
- Да, действительно, привитые могут быть переносчиками, — признала Главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова. — Вакцина не предупреждает распространение инфекции. Но привитые передают возбудителя в меньшем проценте. Попадая в организм привитого, вирус не может там долго жить и размножаться.
По оценкам эпидемиолога, привитый может быть заразен до 2-3 суток, тогда как тот, кто не прошел иммунизацию, способен «разносить» вирус 14 и даже более дней.
Вакцина в принципе в связи с очередной мутацией коронавируса может оказаться менее эффективной против нового штамма COVID-19, который обнаружили в Африке. В ближайшее время ему дадут название, и эксперты подозревают, что эта разновидность может оказаться значительно заразнее Дельты.
- Сейчас мы проигрываем с вакцинами в этом состязании, при встрече с новым штаммом эффективность их будет снижаться, но защита будет сохраняться, — уверена Елена Хорькова. — Иммунитет в любом случае формируется, но он ниже, чем к предыдущим штаммам.
Эпидемиолог считает, что любую вакцину можно доработать довольно оперативно. Это не составит большого труда. Тем более, что постоянно проводится мониторинг циркуляции штаммов вируса.
- Уже зарегистрирована вакцина для подростков, мы ожидаем, что в декабре она поступит в оборот, а прививать начнем в январе, — напомнила, что детям также необходима защита от вируса эпидемиолог.
Сейчас и многие взрослые решились все же на прививку. Правда, это вызвало серьезные столпотворения в прививочных пунктах.
- Мы против столпотворений, поэтому рекомендуем записываться через интернет или по телефону регистратур, вы сможете выбрать конкретную дату и время и привиться, — порекомендовала Елена Хорькова.
Чтобы начать контролировать распространение вируса, необходимо, чтобы привитых было больше 80 процентов, в целом по стране эта цифра значительно ниже необходимой.
- В разных регионах — по-разному, но все они далеки от 80 процентов, в обществе большое количество непривитых людей, — констатирует факты Хорькова.
Непривитые становятся резервуарам для мутаций, потому что мутации — это последствия жизнедеятельности вируса в непривитом организме.
Эпидемиолог рассказала также, почему люди редко, можно даже сказать, крайне редко, заболевают ковидом повторно.
- Повторное заболевание — понятие растяжимое, это должно быть то же заболевание, которое было в первый раз, тот же штамм, — объяснила Елена Хорькова.
То есть, если человек заразился в начале пандемии «уханьским» вирусом, а потом переболел еще и «дельтой» — повторным заражением статистика это считать не будет.
Почему перед прививкой не проверяют на аллергию?
У нас существует минимальный набор исследований. Ни перед какой вакциной не проверяется аллергический статус. Проводится опрос, человек рассказывает, что у него в анамнезе: была ли аллергия, на что она была. Если медработник посчитает, что нужно обследоваться, то он выдаст направление к терапевту или аллергологу-иммунологу. И уже эти специалисты решат, можно прививать или нет.
Будут ли выдавать QR-коды переболевшим бессимптомно?
Сейчас такой практики нет. И сомневаюсь, что она появится. QR-коды с февраля 2022 года будут выдавать тем, кто официально имеет медотвод. А вот проверять антитела — нет. Мы не определяем антитела массово, более того, сейчас нет единого мнения, какой титр считать защитным. Пока это примерные цифры: от 300 до 500. Но единого ответа нет. И во всем мире — не только у нас.
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