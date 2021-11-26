Вакцина в принципе в связи с очередной мутацией коронавируса может оказаться менее эффективной против нового штамма COVID-19, который обнаружили в Африке. В ближайшее время ему дадут название, и эксперты подозревают, что эта разновидность может оказаться значительно заразнее Дельты.

- Сейчас мы проигрываем с вакцинами в этом состязании, при встрече с новым штаммом эффективность их будет снижаться , но защита будет сохраняться, — уверена Елена Хорькова. — Иммунитет в любом случае формируется, но он ниже, чем к предыдущим штаммам.

Эпидемиолог считает, что любую вакцину можно доработать довольно оперативно. Это не составит большого труда. Тем более, что постоянно проводится мониторинг циркуляции штаммов вируса.