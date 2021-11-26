Тема вакцинации от коронавируса обрастает все новыми и новыми мифами, и этим уже никого не удивишь. Кто-то уверяет, что прививка делает людей бесплодными, кто-то обещает в будущем генетические мутации или скоропостижную смерть от инфаркта. Бороться с этим явлением, по мнению ученых, можно только одним способом: предоставлять людям как можно больше информации о вакцинах, чтобы для домыслов попросту не оставалось места.
«Нужно перестать врать», — категорично заявил «Доктору Питеру» Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, вице-президент общества специалистов доказательной медицины.
Однако, как рассказывают читатели «Доктора Питера», порой даже от врачей поступает весьма противоречивая информация на эту тему: например, кое-кто говорит о том, что привитые якобы являются источником заражения.
Свою историю нам рассказал петербуржец по имени Александр. Как ответственный человек, он решил сделать прививку от коронавируса. Решился не сразу, первую дозу поставил 22 октября. А 31 октября его шестилетняя дочь заболела: у нее появился насморк и небольшая температура. Врача вызывать не стали, думали справиться своими силами.
Прошла неделя, но девочке лучше не становилось. А 12 ноября у малышки подскочила температура до 39 градусов, сбить ее не получалось ничем. Перепуганные родители решили вызвать «скорую».
- Приехали врачи, сказали, что температура, скорей всего, является признаком какого-то вируса. Когда узнали, что я не так давно сделал прививку, схватились за голову: мол, вы что, не знали, что теперь вы переносчик вируса и можете заразить ребенка? Я попытался расспросить, как это возможно, и почему меня об этом никто не предупредил, но на эти вопросы мне никто не ответил. В больницу дочку класть не стали, сказали, что она «уже болеет, дома долечитесь», однако официально диагноз не поставили, — рассказывает мужчина.
Педиатр, который позднее пришел на вызов к заболевшей девочке, заявил, что утверждения фельдшера «скорой» — не более чем глупости. И заверил, что привитый человек никак не может быть источником заражения. Врач даже предложил семье сдать тест на COVID-19.
Уже после этой истории и второй дозы вакцины симптомы, указывающие на коронавирус, появились и у самого Александра, и у его жены: пропали вкусы, запахи. Кроме того, у супруги поднялась высокая температура, тогда как Александр в целом чувствовал себя не так плохо.
Пришлось снова вызывать врача на дом — уже терапевта. Тот тоже опроверг заявления коллег со «скорой» и даже указал на то, что Александр переносит болезнь легче, судя по всему, именно благодаря прививке. Предложил сдать тест: у взрослых он оказался положительным, у ребенка — отрицательным.
Сейчас семья уже идет на поправку, однако вопросы еще остаются: так все-таки может быть привитый человек источником заражения, или это просто очередной миф, придуманный антиваксерами?
Мнения специалистов
«Доктор Питер» решил спросить у экспертов, что они думают по этому поводу.
Андрей Тяжельников
Медицина
Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н
- Есть миф, что вместе с вакциной в организм попадает вирус, что может привести к заражению окружающих. Однако это невозможно, ведь вакцина не содержит живого вируса и не может привести к заболеванию.
Соответственно, привившийся не становится разносчиком коронавирусной инфекции. Напротив, вакцинация — это самый эффективный и безопасный способ защиты не только себя, но и окружающих.
После прививки может быть небольшое повышение температуры, небольшая боль в месте укола и другие легкие симптомы, которые проходят за 1-2 дня. Не стоит переживать — это нормальная реакция на любую прививку, ваш организм начинает формировать иммунитет к коронавирусу.
Благодаря прививке вы защитите от опасного заболевания не только себя, но и своих друзей и близких, старших родственников и знакомых с хроническими заболеваниями, для которых болезнь может привести к самым серьезным негативным последствиям.
Напомню, что именно вакцинация позволила справится со многими инфекционными заболеваниями и сегодня от нас с вами зависит, как скоро мы сформируем коллективный иммунитет и победим пандемию коронавирусной инфекции.
Валерия Газина
Медицина
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач ПЦР-диагностики. Работала в «красной зоне»www.instagram.com/doc_pro_analizi/
- Я неоднократно слышала высказывания о том, что, мол, привитые распространяют вирус, от знакомых. Однако большинство из них не понимало, про какой именно механизм передачи они говорят и вследствие чего он реализуется.
Действительно, от человека, который получил прививку от коронавируса, можно заразиться. НО! только в двух случаях:
Если человек на момент вакцинации УЖЕ был заражен коронавирусом.
Если привитый человек не носит маски. К сожалению, вирус может оседать на слизистых, и если человек привит, но вступил в контакт с зараженным человеком, то он с высокой долей вероятности не заболеет, однако может заразить окружающих — хоть и вероятность этого не столь высока. Однако сам по себе он распространителем болезни не является.
Однако остаются люди, которые думают, что привитые «выдыхают» вирус, так как он в них размножается. Это совершенно ложная информация! В основе вакцины — аденовирус, которому «отрезали» органы размножения и внутрь добавили «кусочек» генетического материала коронавируса. Там просто нечему размножаться.
Владимир Пирожников
Медицина
Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, экперт по кардионеврологии.
- Может ли привитый человек стать источником инфицирования для окружающих? Конечно, да. Но стала ли виной этому именно вакцина? Конечно, нет! Давайте не будем забывать, что к сожалению, ни одна из применяемых в настоящий момент вакцин не может гарантировать 100% защиты от соответствующего возбудителя. Так что если привитый заразился коронавирусом, он может передать вирус другому. Краткий ликбез по вакцинации: в настоящее время существуют как «живые», так и «мертвые» (инактивированные) вакцины. Препараты, которые используют для вакцинации от коронавируса, являются «мертвыми» — и никак не могут служить источником заражения.
Николай Дубинин
Дезинфектология
Санитарный врач, эксперт по борьбе с вредителямиdobrolov.com/about/team/dubinin/
- Привитый от COVID-19 человек может заразить окружающих только в одном случае: когда привившийся был уже заражен ранее и не знал об этом. Так что в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м и носить медицинские маски и перчатки.
Привитые российскими вакцинами в принципе никого не могут заразить. «Спутник» и «ЭпиВакКорона» относятся к синтетическим (векторным), которые официально признаны самыми безопасными.
Они не содержат полноценных вирусных частиц и живых вирусов, а всего лишь оболочку с геном S-белка. Именно на него вырабатывается иммунитет у вакцинированного. «КовиВак» — вакцина классическая, содержащая полностью убитый вирус, который запускает иммунный ответ, но не размножается.
Кстати
Врачи на практике нередко сами отговаривают пациентов ставить прививку. Как объяснил доктор Борис Шеляпин, врачи такие же люди, ничем не отличающиеся от других, и антикваксеров среди них тоже хватает.
При этом, как показывает статистика, абсолютную защиту от коронавируса прививка, увы, не дает. Так, в петербургских больницах назвали реальное число заболевших СOVID-19 после прививки, подробности — ЗДЕСЬ.
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