Свою историю нам рассказал петербуржец по имени Александр. Как ответственный человек, он решил сделать прививку от коронавируса. Решился не сразу, первую дозу поставил 22 октября. А 31 октября его шестилетняя дочь заболела: у нее появился насморк и небольшая температура. Врача вызывать не стали, думали справиться своими силами.

Прошла неделя, но девочке лучше не становилось. А 12 ноября у малышки подскочила температура до 39 градусов, сбить ее не получалось ничем. Перепуганные родители решили вызвать «скорую».