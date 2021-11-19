Сервис путешествий Туту.ру составил список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, привившимся от COVID-19 не «Спутником V», а другими российскими вакцинами. Как уточняют в сервисе, от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.

Привившиеся «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» могут выбрать для путешествий 6 стран, которые признают эти вакцины, и при этом не требуют самоизоляции и ПЦР-тестов.

Албания

Россияне могут прилететь в Албанию без визы до конца 2021 года. Находиться на территории страны можно до 90 дней в течение полугода. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент въезда. С 2022 года в Албанию пустят по открытой шенгенской, американской, британской или ирландской визе.

Армения

В Армении сейчас нет серьезных коронавирусных ограничений. Эта страна принимает туристов из России без визы и даже без загранпаспорта — пересечь границу можно по обычному общегражданскому документу. Там же можно находиться до 180 дней.

Белоруссия

Россияне могут въезжать по общегражданскому паспорту на поезде и самолете. Для пересечения границы на машине требуется уважительная причина (например, лечение или визит к тяжелобольным родственникам).