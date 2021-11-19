Сервис путешествий Туту.ру составил список стран, куда можно поехать без ПЦР-теста и карантина россиянам, привившимся от COVID-19 не «Спутником V», а другими российскими вакцинами. Как уточняют в сервисе, от даты вакцинации до прибытия в страну должно пройти не менее 14 суток и не более одного года.
Привившиеся «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» могут выбрать для путешествий 6 стран, которые признают эти вакцины, и при этом не требуют самоизоляции и ПЦР-тестов.
Албания
Россияне могут прилететь в Албанию без визы до конца 2021 года. Находиться на территории страны можно до 90 дней в течение полугода. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев на момент въезда. С 2022 года в Албанию пустят по открытой шенгенской, американской, британской или ирландской визе.
Армения
В Армении сейчас нет серьезных коронавирусных ограничений. Эта страна принимает туристов из России без визы и даже без загранпаспорта — пересечь границу можно по обычному общегражданскому документу. Там же можно находиться до 180 дней.
Белоруссия
Россияне могут въезжать по общегражданскому паспорту на поезде и самолете. Для пересечения границы на машине требуется уважительная причина (например, лечение или визит к тяжелобольным родственникам).
Венгрия
Для поездки потребуется национальная виза или шенген. Подавать документы можно только с сертификатом о полном вакцинировании (то есть после обеих прививок).
Черногория
Эта страна признаёт «ЭпиВакКорону» и «КовиВак», однако власти настоятельно рекомендуют туристам прививаться именно «Спутником V». Виза в Черногорию не нужна: по загранпаспорту россияне в межсезонье могут находиться в стране до 30 дней.
Северная Македония
Российские туристы смогут приезжать в Северную Македонию по загранпаспорту без виз до 15 марта 2022 года. Находиться на территории страны можно не дольше 90 дней в течение полугода.
Из перечисленных стран только 4 могут принять российских туристов без тестов и карантина, если они привиты однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» — это Албания, Армения, Белоруссия и Венгрия.
Вакцину «Спутник V» признают в Болгарии, Хорватии, Грузии, Египте, Кипре, Марокко, Грузии, Словении, Турции и других странах.
Куда пускают непривитых
Как уточняют в сервисе Туту.ру, совсем без прививки россиян пускают в Абхазию, Южную Осетию, Доминикану и Мексику. В эти страны не потребуется даже отрицательный результат ПЦР-теста.
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