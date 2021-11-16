- Да, действительно, ситуация в Европе не очень спокойная, — говорит молекулярный биолог Ирина Якутенко в своем YouTube-канале . — Но все не так просто. Есть графики, показывающие общее число заболевших среди вакцинированных и среди невакцинированных. Из этих графиков хорошо видно, что количество заболеваний на сегодняшний момент в группах вакцинированных примерно в шесть раз меньше, чем в группах невакцинированных. Если посмотреть на количество смертей, то окажется, что среди тех, кто не вакцинирован, умирает среди заболевших в 12 раз больше, чем среди тех, кто заболел, несмотря на вакцинацию.

Заболевают и те, и другие — да! Но вакцинированных — гораздо меньше, и у тех, кто заболевает, крайне редко болезнь переходит в какую-то тяжелую стадию и тем более редко люди умирают.

- Если мы посмотрим данные по больницам, тем более — по отделениям реанимации, то там цифры еще более впечатляющие — абсолютное большинство людей, которые там лежат с тяжелой формой COVID-19 относится к группе невакцинированных — не получивших ни одной дозы вакцины. Людей, получивших две дозы вакцины, в реанимациях практически нет, — говорит Ирина Якутенко.

По словам эксперта, сейчас уже никто не скрывает, что люди, которые прошли полный курс вакцинации, тоже попадают в реанимацию.

- Они относятся к группам высокого и очень высокого риска — это либо уже очень пожилые люди, либо люди с большим букетом разнообразных заболеваний, повышающих риски тяжелого протекания COVID-19, либо и то и другое вместе. Ведь эти параметры зависят друг от друга — чем мы старше, тем менее здоровы, — поясняет Ирина Якутенко. — Другими словами, для этих людей ковид настолько опасен, что даже на фоне защиты они заболевают и умирают. Нет сомнений, что без защиты они умерли бы со 100% вероятностью. А с защитой — не все из этих людей из групп высокого и очень высокого риска попадают в больницы и умирают.

Критическая ситуация в больницах, которая наблюдается сейчас во многих странах Европы и именно из-за которой сейчас вводят новые ограничения — вовсе не из-за числа заболевших — это важно.

Эксперт поясняет, что само по себе число заболевших COVID-19 — это не такой принципиальный параметр. Важно именно то, насколько загружены больницы. И именно поэтому страны вводят локдауны.

- Когда забиты больницы и реанимации, это означает, что система здравоохранения находится под угрозой, — приводит доводы молекулярный биолог. — Ведь когда человек с инсультом, инфарктом, тяжелой беременностью поедет в больницу, для него просто не будет мест. Они будут забиты людьми с тяжелым течением ковида — преимущественно теми, кто за год, что уже в доступе вакцины, по каким-то причинам так и не сделал прививку. Причина — как правило, не медицинская, а простое нежелание прививаться.