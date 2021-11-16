В Европе, несмотря на относительно высокий процент привитых от коронавируса, в середине ноября устрашающе растет число заболевших: цифры бьют рекорды с начала пандемии. Более того, в палатах реанимаций больниц некоторых стран уже заканчиваются места. Противники вакцинации и сомневающиеся ликуют: «Вот видите, мы же говорили — прививайся, не прививайся — все едино! Никакой разницы».
В чем причина столь неприятной ситуации? И будет ли спад к Рождеству?
Европа и ограничения из-за ковида
Австрия с 15 ноября ввела локдаун для непривитых от COVID-19 и тех, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией.
Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 ноября они уже не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отели.
По данным The Washington Post, в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе — полностью привиты только 65% населения.
В Германии вводятся ограничения на посещение ресторанов, музеев, кинотеатров, бассейнов. Ходить туда могут только привитые или недавно выздоровевшие.
Власти Нидерландов решили ввести новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.
Власти Черногории объявили частичный локдаун из-за роста числа заражений коронавирусом. Впервые он вступит в силу 15 ноября в 21:00 по местному времени. Свободно перемещаться жителям разрешено только после пяти часов утра. Такие меры власти объясняют ухудшающейся эпидемиологической ситуацией: заболеваемость в последние дни растет вместе со смертностью.
Ирина Якутенко
медицина
молекулярный биолог
- Да, действительно, ситуация в Европе не очень спокойная, — говорит молекулярный биолог Ирина Якутенко в своем
Заболевают и те, и другие — да! Но вакцинированных — гораздо меньше, и у тех, кто заболевает, крайне редко болезнь переходит в какую-то тяжелую стадию и тем более редко люди умирают.
- Если мы посмотрим данные по больницам, тем более — по отделениям реанимации, то там цифры еще более впечатляющие — абсолютное большинство людей, которые там лежат с тяжелой формой COVID-19 относится к группе невакцинированных — не получивших ни одной дозы вакцины. Людей, получивших две дозы вакцины, в реанимациях практически нет, — говорит Ирина Якутенко.
По словам эксперта, сейчас уже никто не скрывает, что люди, которые прошли полный курс вакцинации, тоже попадают в реанимацию.
- Они относятся к группам высокого и очень высокого риска — это либо уже очень пожилые люди, либо люди с большим букетом разнообразных заболеваний, повышающих риски тяжелого протекания COVID-19, либо и то и другое вместе. Ведь эти параметры зависят друг от друга — чем мы старше, тем менее здоровы, — поясняет Ирина Якутенко. — Другими словами, для этих людей ковид настолько опасен, что даже на фоне защиты они заболевают и умирают. Нет сомнений, что без защиты они умерли бы со 100% вероятностью. А с защитой — не все из этих людей из групп высокого и очень высокого риска попадают в больницы и умирают.
Критическая ситуация в больницах, которая наблюдается сейчас во многих странах Европы и именно из-за которой сейчас вводят новые ограничения — вовсе не из-за числа заболевших — это важно.
Эксперт поясняет, что само по себе число заболевших COVID-19 — это не такой принципиальный параметр. Важно именно то, насколько загружены больницы. И именно поэтому страны вводят локдауны.
- Когда забиты больницы и реанимации, это означает, что система здравоохранения находится под угрозой, — приводит доводы молекулярный биолог. — Ведь когда человек с инсультом, инфарктом, тяжелой беременностью поедет в больницу, для него просто не будет мест. Они будут забиты людьми с тяжелым течением ковида — преимущественно теми, кто за год, что уже в доступе вакцины, по каким-то причинам так и не сделал прививку. Причина — как правило, не медицинская, а простое нежелание прививаться.
Эксперт пояснила, почему в Европе вновь начался рост заболеваемости и страны накрыла новая волна коронавируса. Ведь еще недавно почти все ограничения были сняты, и ситуация в больницах была спокойная.
- Первая причина — недостаточный уровень привитых людей среди населения, — говорит Ирина Якутенко. — Если сравнивать с Россией (30-35% привитых), то да — в Европе он больше. От 60% в странах-аутсайдерах до 85% среди рекордсменов (например, в Португалии). В среднем — 60-65%. Такой уровень, вроде бы, кажется очень высоким, но на самом деле — категорически недостаточен. Дело в том, что у нас пандемия дельта-штамма. Он имеет другие свойства (в первую очередь, он гораздо более заразный). И поэтому, чтобы начал работать коллективный иммунитет (такое состояние, когда иммунитет в обществе настолько высок, что вспышки затухают сами собой, потому что на кого вирус не перепрыгнет, у всех есть иммунитет), он должен составлять больше 80%. А практически ни в одной стране Европы не достигнут этот уровень. А это значит, что вирус будет распространяться. Ему хватает «кормовой базы», чтобы делать это без замедления. И уровня менее 80% недостаточно, чтобы нужный эффект глобально проявился.
- Есть еще один момент — несмотря на то, что коллективный иммунитет не достигнут, во многих странах ковидные ограничения были сняты — из-за более-менее спокойной ситуации летом и… из-за усталости. Многие политики все же решились ослабить меры под давлением общественности, — говорит Ирина Якутенко. — Так что вирус получил дополнительную возможность распространяться. Он и так имеет ее, потому что нет коллективного иммунитета. Плюс мы облегчаем эту ситуацию, разрешая людям общаться друг с другом свободно — привитым и непривитым.
Да, привитые могут заражаться и могут передавать вирус дальше, но это происходит с гораздо меньшей эффективностью, чем среди непривитых. Есть исследования, которые показывают — чем больше в семье привитых, тем меньше риск у непривитых членов семьи.
Эксперт отмечает, что если представить ситуацию, что все общество оказалось привитым, а вирус продолжает распространяться, потому что приобрел резистентность и уходит из-под иммунитета, то тогда наблюдались бы высокие цифры заболеваемости, но люди не попадали бы в больницы и не умирали.
- Еще одна группа людей, которая осложняет ситуацию с заболеваемостью в Европе — это дети, — считает Ирина Якутенко. — До сих пор в Европе не одобрены прививки для детей младше 12 лет. Видимо, это будет сделано в обозримой перспективе, но не сейчас. Пока для них нет прививок, дети будут постоянным «резервуаром» — по непривитым вирус распространяется быстрее, чем по привитым. К сожалению, те, кто выступает против прививок, не хотят вакцинировать и детей. Сопротивление против прививок детям будет даже более интенсивным. А это означает, что коронавирус будет с нами гораздо дольше, чем мог бы.
Если после того, как появились прививки, была надежда, что мы быстро справимся с коронавирусом, то сейчас из-за упорного сопротивления довольно большого процента людей мы будем дольше в ситуации отсутствия нормальной жизни, чем могли бы.
- К сожалению, по всем прогнозам, Рождество в Европе обещает быть унылым, — прогнозирует эксперт. — Вечеринки в той или иной степени будут ограничены, если не отменены, Рождественские ярмарки будут закрыты или введены жесткие правила и так далее. Свободного Рождества ожидать не приходится. Те ограничения, которые раньше мы видели во всей Европе, будут вводиться по разным странам. Вектор будет таким. Пока волна не спадет.
Комментарии21