Португалия ворвалась в число мировых лидеров по вакцинации: примерно 86% населения в 10,3 млн полностью вакцинировано. По факту, в стране привито все взрослое население и подростки. Около 98% жителей старше 12 лет, у кого нет медотвода, полностью вакцинированы, пишет издание
Власти страны считают, что достигли точки «групповой защиты» и коллективного иммунитета. К 1 октября Португалия сняла почти все ограничения, связанные с коронавирусом. Число заболевших снизилось до 650 в день, смертей регистрируются единичные случаи. В декабре Португалия готовится начать делать бустерные вакцины пожилым людям и тем, кто находится в группе риска. В стране учли опыт Израиля.
Израиль, успешно вакцинировавший большую часть жителей, столкнулся с тем, что заболеваемость ковидом вновь пошла в вверх. Причина, почему коллективный иммунитет не побеждает коронавирус — защита от вакцин со временем ослабевает, а вирус — мутирует.
Успех кампании по вакцинации в Португалии связывают с именем бывшего капитана подводной лодки, вице-адмирала Энрике Гувейя и Мело. Его назначили главным по прививочной кампании в январе. Тогда в Португалии умирало от ковида по 250 человек в день, в больницы десятками везли заразившихся.
Вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело оказался талантливым организатором. Он заявил, что ключ к успеху — не допускать к кампании по вакцинации политику, и проводить ее как военную операцию. На публике он всегда появлялся в военной форме, говорил только четко и по делу, и не избегал трудных вопросов, всегда очень прямо отвечал на аргументы антипрививочников и даже встречался с ними на одном из митингов.
В команде Энрике Гувейя и Мело с самого первого дня были опытные врачи, эпидемиологи и аналитики. Он опирался на научные факты, говоря о прививках против ковида, и старался быть честен.
Вице-адмирал задействовал СМИ и целенаправленно стал создавать «положительный образ» вакцинации. Он продвигал идею, что прививки не опасны. По телевидению регулярно, а не изредка, показывали, как делают прививки известные люди в стране, которых любят и уважают португальцы.
Также португальцам активно рассказывали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее.
На одной из встреч с антипрививочниками Энрике назвали убийцей. На что он ответил: «Убийца — это вирус».
Настоящими убийцами будут люди, которые живут так, как в 13 веке, не имея представления о реальности.
Одной из стран с высоким уровнем вакцинации стала Республика Сан-Марино. Там прививки делают российским препаратом «Спутник». Недавно Минздрав Сан-Марино признал «Спутник V» эффективным от COVID-19 на 94,8 процента. Эти данные подтверждают, что первая в мире зарегистрированная вакцина защищает не только от «уханьского» штамма, но работает и против новых видов мутаций.
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