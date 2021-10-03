Португалия ворвалась в число мировых лидеров по вакцинации: примерно 86% населения в 10,3 млн полностью вакцинировано. По факту, в стране привито все взрослое население и подростки. Около 98% жителей старше 12 лет, у кого нет медотвода, полностью вакцинированы, пишет издание New York Times.

Власти страны считают, что достигли точки «групповой защиты» и коллективного иммунитета. К 1 октября Португалия сняла почти все ограничения, связанные с коронавирусом. Число заболевших снизилось до 650 в день, смертей регистрируются единичные случаи. В декабре Португалия готовится начать делать бустерные вакцины пожилым людям и тем, кто находится в группе риска. В стране учли опыт Израиля.