Способы выявления и лечения заболеваний сердца совершенствуются с каждым годом. Достаточно не лениться и вовремя посещать врачей, проходить обследования у кардиологов и чутко реагировать на предупреждающие сигналы, которые подает нам сам организм.
Сильное беспокойство и учащенное сердцебиение
Люди, страдающие сердечными заболеваниями, могут испытывать приступы беспокойства и учащенного сердцебиения.
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Люди с аномально учащенным сердцебиением или нерегулярной частотой сердечных сокращений часто также более подвержены риску сердечных осложнений.
Боль в области груди
Многие люди за некоторое время до сердечного приступа сообщали о боли и дискомфорте в центре груди, которые продолжаются несколько минут.
Боль в груди также может отдавать в руку, шею, челюсть и другие части тела. Считается, что необъяснимая боль в левой руке — один из наиболее частых признаков возможного инфаркта.
По данным Американской кардиологической ассоциации, если внезапная боль в левой руке усиливается в течение нескольких минут, следует обратиться за медицинской помощью.
Тошнота и потеря аппетита
Проблемы с пищеварением, боли в животе, тошнота и потеря аппетита также могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя эти симптомы могут быть признаками и желудочно-кишечных заболеваний, нужно проявлять бдительность и пройти проверку у кардиолога.
Головокружение или потеря сознания
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, люди, страдающие сердечными заболеваниями, могут чувствовать слабость, головокружение и даже периодически падать в обморок. Также один из тревожных симптомов — холодный пот, который может выступить неожиданно, когда сердце вдруг начинает биться сильно.
Когда сердце плохо перекачивает кровь и кровообращение в головном мозге ухудшается, могут возникнуть и головокружения, потеря сознания. Если у вас случались подобные состояния, стоит обратиться к врачу и проверить свое сердце.
Бледность кожи
Ваша кожа также может многое рассказать о том, насколько хорошо работает ваше сердце. Хотя это не самый распространенный признак, но бледность кожи вполне может сигналить о том, что ваше сердце с трудом качает кровь. Это приводит к снижению кровотока и уменьшению количества красных кровяных телец. Однако не стоит сразу паниковать. Стоит выяснить причину бледности, пройдя обследование.
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