Сильное беспокойство и учащенное сердцебиение

Люди, страдающие сердечными заболеваниями, могут испытывать приступы беспокойства и учащенного сердцебиения.

Исследования также показали , что люди с повышенной тревожностью более склонны к сердечным заболеваниям. Излишнее беспокойство может быть последствием стрессов в жизни или психического расстройства.

Люди с аномально учащенным сердцебиением или нерегулярной частотой сердечных сокращений часто также более подвержены риску сердечных осложнений.