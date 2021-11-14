С возрастом стоит внимательно относиться к тому, что вы едите. Наш организм меняется и одно из этих изменений связано с нашими костями — они начинают терять кальций и другие важные минералы, и их плотность снижается, а это может привести к риску переломов. Один из самых опасных, который по последствиям сравнивают с инфарктом — перелом шейки бедра.

Остеопороз — диагноз, который ставят почти каждому третьему россиянину. 34% женщин и 27% мужчин страдают остеопорозом после 50 лет.

Врачи не устают напоминать, что заниматься профилактикой хрупкости костей надо не только после 50, а как можно раньше — желательно с детства. По мнению главного гериатра страны, лучшее средство — физическая активность.

Поможет и хорошо сбалансированная диета — если не забывать класть в тарелку продукты, богатые витаминами и минералами, укрепляющими кости. Так вы сможете снизить риск потери костной массы.