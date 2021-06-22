Зачем нужен магний

Это — чрезвычайно важный микроэлемент. Он участвует в сотнях химических реакций в организме. Без него невозможен качественный обмен веществ и энергии в клетках и тканях. Магний обеспечивает нормальную работу нервной и мышечной систем. Взрослым необходимо от 310 до 420 мг, в зависимости от пола и возраста.

Что будет, если возникает дефицит магния

Недостаток магния может вызвать головную боль, мигрень, перепады настроения, у женщин — проблемы во время менструаций, отеки, а также нарушения сна. Много магния требуется и во время интенсивных спортивных тренировок, его дефицит может стать причиной боли в мышцах, спазмов и судорог, синдрома беспокойных ног.

В более тяжелых случаях — к онемению и покалыванию в руках и ногах, мышечным спазмам или судорогам, нерегулярному сердечному ритму.

Как узнать, что вам не хватает магния

Прежде чем принимать магний и налегать на продукты с его высоким содержанием, лучше выполнить лабораторные исследования — выяснить уровень магния в крови. Если есть дефицит — стоит принимать магний в виде добавки к пище. Она частично компенсирует недостаток мироэлемента в организме. Восполнить дефицит можно и употребляя полезные продукты с высоким содержанием магния.

Если вы подозреваете, что у вас нехватка витаминов и минеральных веществ, поговорите со своим врачом. Категорически не рекомендуется заниматься самолечением.