Мозг работает лучше

Болгарский перец богат витамином С — в нем его больше, чем в апельсине. Одно из свойств витамина C — улучшать когнитивные функции — умственные процессы, благодаря которым человек получает возможность воспринимать, передавать, анализировать и запоминать различную информацию.