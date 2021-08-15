Болгарский перец — частый ингредиент летних салатов и король среди фаршированных овощей. В нем много клетчатки, витаминов и минералов. Но какой реальный вклад в наше здоровье он вносит, если есть его регулярно? Собрали научные факты.
Мозг работает лучше
Болгарский перец богат витамином С — в нем его больше, чем в апельсине. Одно из свойств витамина C — улучшать когнитивные функции — умственные процессы, благодаря которым человек получает возможность воспринимать, передавать, анализировать и запоминать различную информацию.
В одном из исследований, опубликованном в
Укрепляет иммунитет
Во время пандемии коронавируса этот пункт актуален как никогда.
И главная задача — даже не в том, чтобы всеми силами укреплять иммунные силы, а просто не доводить организм до ослабления. В этом очень большую роль играет образ жизни и питание.
Например, болгарский перец содержит большое количество витамина А, который, как известно, поддерживает нашу иммунную систему.
Повышает настроение
Еще одно преимущество, которое не все ждут от сладкого перца (ведь это не шоколад), в том, что он улучшает наше душевное состояние и настроение. Дело в том, что болгарский перец богат витамином B6. Согласно исследованию, опубликованному в
Помогает худеть
Сладкий перец, особенно красного цвета, содержит натуральное соединение капсантин. Оно также есть в кайенском перце и перце чили. Ученые
Снижает высокое давление
Сладкий перец содержит натуральный цветной пигмент под названием кверцетин. Он входит в группу флавоноидов и действует как мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые в исследовании, опубликованном в
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