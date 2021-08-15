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Болгарский перец — частый ингредиент летних салатов и король среди фаршированных овощей. В нем много клетчатки, витаминов и минералов. Но какой реальный вклад в наше здоровье он вносит, если есть его регулярно? Собрали научные факты.

Мозг работает лучше

Болгарский перец богат витамином С — в нем его больше, чем в апельсине. Одно из свойств витамина C  — улучшать когнитивные функции — умственные процессы, благодаря которым человек получает возможность воспринимать, передавать, анализировать и запоминать различную информацию.

В одном из исследований, опубликованном в BMC Psychiatry, ученые нашли связь между дефицитом витамина С и чувством депрессии и замедлением когнитивных функций. 

Укрепляет иммунитет

Во время пандемии коронавируса этот пункт актуален как никогда.
И главная задача — даже не в том, чтобы всеми силами укреплять иммунные силы, а просто не доводить организм до ослабления. В этом очень большую роль играет образ жизни и питание.

Например, болгарский перец содержит большое количество витамина А, который, как известно, поддерживает нашу иммунную систему. Большинство исследователей согласны с тем, что достаточное количество витамина А может защитить от инфекционных заболеваний. Также он необходим для создания важных клеток, которые борются с инфекционными заболеваниями.

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Повышает настроение

Еще одно преимущество, которое не все ждут от сладкого перца (ведь это не шоколад), в том, что он улучшает наше душевное состояние и настроение. Дело в том, что болгарский перец богат витамином B6. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Inherited Metabolic Disease, он реально способен облегчать симптомы депрессии. 

Помогает худеть

Сладкий перец, особенно красного цвета, содержит натуральное соединение капсантин. Оно также есть в кайенском перце и перце чили. Ученые предположили, что капсантин способствует похудению. Исследование, проведенное на мышах, доказало, что это соединение может уменьшать массу тела и снижать уровень глюкозы и холестерина.

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Снижает высокое давление

Сладкий перец содержит натуральный цветной пигмент под названием кверцетин. Он входит в группу флавоноидов и действует как мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые в исследовании, опубликованном в British Journal of Pharmacology, провели эксперимент. Подопытным крысам вводили разные дозы кверцетина в течение пяти недель. У животных наблюдалось снижение артериального давления в среднем примерно на 23%. 

Анна Майская