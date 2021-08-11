Никто тебе не поможет, если сам «разнюнишься»

Пенсионерка Лариса Николаевна выписалась из больницы в конце июля. Несмотря на сделанную весной прививку от коронавируса, женщина все-таки заболела — спустя 2,5 месяца после второй дозы. Как рассказала петербурженка «Доктору Питеру», когда на даче поднялась температура, она не сразу подумала на ковид, хоть и знала, что прививка не дает 100-процентной гарантии. А когда при температуре и кашле пропало обоняние — так, что запаха чеснока не чувствовала, сразу поняла — это точно он.

Вернувшись в город, вызвала неотложку — ее увезли в Городскую больницу №2 в Озерках, которая на тот момент работала в «красной зоне». По ее словам, инфекция протекала не очень тяжело — прошло около двух недель и женщину стали готовить к выписке. Но буквально накануне дня Х неожиданно начала расти температура. Как выяснилось чуть позже — сбой дали почки, развилась острая почечная недостаточность.

- Отрубился отток мочи. Я понимала, что это очень плохо, и от осознания этого становилось еще хуже. Врачи постоянно совещались, начали вливать кучу лекарств, «размачивать» меня. Креатинин в крови (показатель работы почек — прим. ред.) зашкаливал — более 600 (при норме у женщин до 80 мкмоль/л — прим. ред.). В конце концов решили проводить гемодиализ. Хорошо, в больнице оказался очень опытный специалист по почкам — не везде же можно провести такую процедуру, — рассказывает женщина, которая провела следующие дни не дома, как рассчитывала, а в реанимации.

При этом раньше никаких проблем с почками Лариса Николаевна у себя не замечала. За всю жизнь у нее было несколько операций, четыре перелома, но как-то обошлось без хронических заболеваний, поэтому настраивает себя: «есть надежда, что и это преодолею».

В общей сложности на больничной койке она была почти месяц.

Сейчас приходит в себя на даче — слабость еще не прошла, «сердце трепещет», остались проблемы с движением после долгого пребывания в горизонтальном положении.

Но в свои 79 женщина не сдается: «никто тебе не поможет, если сам «разнюнишься». Она ходит по траве босиком, работает потихоньку в парнике, приспособив скамеечку, и вспоминает с благодарностью врачей «двойки»:

- Насмотрелась я на их работу, и она вызывает даже не восхищение, а изумление. Как в таких тяжелых условиях можно сохранять работоспособность? Как-то медсестра делала мне уколы, я дотронулась до ее руки — ой, какой горячий палец. А ведь они в комбинезонах, да еще жара такая на улице была. Болячка коварная, врачи не знают, куда она ударит — каждый день решают ребусы. У моей соседки, например, моментально развилась аритмия. Вы обязательно напишите, что я им очень благодарна — и заведующей отделением Ирине Юрьевне (Крошкина — прим. ред.), и прекрасному врачу Илье Ифраимовичу (Ходза — заведующий отделением гравитационной хирургии крови), который меня подхватил с этим осложнением и провел диализ, и вообще всему персоналу.

О сделанной прививке против коронавируса Лариса Николаевна не жалеет, хоть и не знает, как бы болезнь протекала без нее. Антипрививочников и вовсе не понимает.

- Одна женщина недавно говорила, что не будет прививаться, так как якобы с прививкой вводят чип. Я так смеялась. Чипы — дорогая штука, чипировать всех старых бабок — денег не хватит, — говорит пенсионерка. — После выхода на пенсию вроде стало скучно и так получилось, что я устроилась сторожем в поликлинику. Много общалась с врачами. Тогда инфекционист уговорила сделать прививку от гриппа, а теперь я регулярно прививаюсь и от гриппа, и от пневмококка. Убедилась — это работает. Два последних года не смогла вакцинироваться по семейным обстоятельствам, но собираюсь возобновить.

Ждать, пока заболят почки, бесполезно

Как часто COVID-19 дает осложнения на почки и быстро ли проходят нарушения после выздоровления, «Доктор Питер» узнал у нефролога Мариинской больницы Ирины Конаковой. Напомним, эта больница в центре Петербурга проработала в «красной зоне» практически всю пандемию — совсем недавно, 26 июля, она уже в третий раз вернулась из ковида к плановой работе.