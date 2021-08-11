Никто тебе не поможет, если сам «разнюнишься»
Пенсионерка Лариса Николаевна выписалась из больницы в конце июля. Несмотря на сделанную весной прививку от коронавируса, женщина все-таки заболела — спустя 2,5 месяца после второй дозы. Как рассказала петербурженка «Доктору Питеру», когда на даче поднялась температура, она не сразу подумала на ковид, хоть и знала, что прививка не дает 100-процентной гарантии. А когда при температуре и кашле пропало обоняние — так, что запаха чеснока не чувствовала, сразу поняла — это точно он.
Вернувшись в город, вызвала неотложку — ее увезли в Городскую больницу №2 в Озерках, которая на тот момент работала в «красной зоне». По ее словам, инфекция протекала не очень тяжело — прошло около двух недель и женщину стали готовить к выписке. Но буквально накануне дня Х неожиданно начала расти температура. Как выяснилось чуть позже — сбой дали почки, развилась острая почечная недостаточность.
- Отрубился отток мочи. Я понимала, что это очень плохо, и от осознания этого становилось еще хуже. Врачи постоянно совещались, начали вливать кучу лекарств, «размачивать» меня. Креатинин в крови (показатель работы почек — прим. ред.) зашкаливал — более 600 (при норме у женщин до 80 мкмоль/л — прим. ред.). В конце концов решили проводить гемодиализ. Хорошо, в больнице оказался очень опытный специалист по почкам — не везде же можно провести такую процедуру, — рассказывает женщина, которая провела следующие дни не дома, как рассчитывала, а в реанимации.
При этом раньше никаких проблем с почками Лариса Николаевна у себя не замечала. За всю жизнь у нее было несколько операций, четыре перелома, но как-то обошлось без хронических заболеваний, поэтому настраивает себя: «есть надежда, что и это преодолею».
В общей сложности на больничной койке она была почти месяц.
Сейчас приходит в себя на даче — слабость еще не прошла, «сердце трепещет», остались проблемы с движением после долгого пребывания в горизонтальном положении.
Но в свои 79 женщина не сдается: «никто тебе не поможет, если сам «разнюнишься». Она ходит по траве босиком, работает потихоньку в парнике, приспособив скамеечку, и вспоминает с благодарностью врачей «двойки»:
- Насмотрелась я на их работу, и она вызывает даже не восхищение, а изумление. Как в таких тяжелых условиях можно сохранять работоспособность? Как-то медсестра делала мне уколы, я дотронулась до ее руки — ой, какой горячий палец. А ведь они в комбинезонах, да еще жара такая на улице была. Болячка коварная, врачи не знают, куда она ударит — каждый день решают ребусы. У моей соседки, например, моментально развилась аритмия. Вы обязательно напишите, что я им очень благодарна — и заведующей отделением Ирине Юрьевне (Крошкина — прим. ред.), и прекрасному врачу Илье Ифраимовичу (Ходза — заведующий отделением гравитационной хирургии крови), который меня подхватил с этим осложнением и провел диализ, и вообще всему персоналу.
О сделанной прививке против коронавируса Лариса Николаевна не жалеет, хоть и не знает, как бы болезнь протекала без нее. Антипрививочников и вовсе не понимает.
- Одна женщина недавно говорила, что не будет прививаться, так как якобы с прививкой вводят чип. Я так смеялась. Чипы — дорогая штука, чипировать всех старых бабок — денег не хватит, — говорит пенсионерка. — После выхода на пенсию вроде стало скучно и так получилось, что я устроилась сторожем в поликлинику. Много общалась с врачами. Тогда инфекционист уговорила сделать прививку от гриппа, а теперь я регулярно прививаюсь и от гриппа, и от пневмококка. Убедилась — это работает. Два последних года не смогла вакцинироваться по семейным обстоятельствам, но собираюсь возобновить.
Ждать, пока заболят почки, бесполезно
Как часто COVID-19 дает осложнения на почки и быстро ли проходят нарушения после выздоровления, «Доктор Питер» узнал у нефролога Мариинской больницы Ирины Конаковой. Напомним, эта больница в центре Петербурга проработала в «красной зоне» практически всю пандемию — совсем недавно, 26 июля, она уже в третий раз вернулась из ковида к плановой работе.
Ирина Конакова
нефрология
врач-нефролог, руководитель Городского нефрологического центра
- Ирина Николаевна, как часто COVID-19 бьет по почкам тех, кого раньше они никогда не беспокоили?
- В начале пандемии мы думали, что рецепторы, которые использует коронавирус для проникновения в клетку (ангиотензинпревращающий фермент 2), находятся в основном в дыхательных путях. Но на сегодня известно, что в почках их в 100 раз больше, чем даже в легких. Поэтому поражения почек на фоне ковида возникают часто, и их важно вовремя выявлять. Однако впервые ли почки пострадали при инфекции — это еще вопрос. Хронической болезнью почек страдает примерно 10-15% населения в мире, в том числе и в Петербурге. А в Городском нефрологическом центре на динамическим наблюдении состоят всего 1% взрослых петербуржцев — то есть все остальные просто не обследуются и думают, что у них с почками все хорошо. И вот когда такой пациент поступает в стационар с коронавирусной инфекцией, у него впервые выявляют хроническую болезнь почек, он думает, что она возникла только что. А на самом деле вирус «сел» на уже имевшуюся патологию, просто человек о ней не знал. Тем не менее есть и такие, у кого действительно до ковида не было никаких почечных проблем.
- Если хроническую болезнь почек выявляют при госпитализации, при этом для пациента это полная неожиданность — получается, она раньше вообще никак не проявлялась?
- Не зря ХБП называют «тихим убийцей» — специфических симптомов у нее нет. Если у человека, страдающего сахарным диабетом или гипертонией, начинает нарастать слабость, появляется какая-то одышка, анемия, небольшие отеки, которые он снимает мочегонными средствами, он никак не связывает эти проявления с заболеваниями почек. И поверьте, иногда на первичный прием к нам обращаются люди, у которых почки уже не работают. Некоторых мы даже не можем отпустить домой — им срочно нужен гемодиализ. Приходится привлекать и психологов, и психотерапевтов, потому что человек не может понять, как такое может быть. Для него это шок — он пришел после работы, подумаешь, небольшая одышка или слабость, почки же никогда не болели. Но бесполезно ждать, пока они заболят, — этого не будет.
В Мариинской больнице работает нефрологическое отделение на 40 коек, отделение заместительной почечной терапии (оно рассчитано на 120 пациентов с гемодиализом и 60 — с перитонеальным диализом). На базе стационара открыт единственный Городской нефрологический центр, в котором наблюдаются в том числе перенесшие трансплантацию почки.
- Как тогда заподозрить, что с ними что-то не так? Только по анализам?
- Да. Это может показать УЗИ почек или изменения в анализах мочи — например, появление белка или гематурия (кровь в моче). Кроме того, укажет на проблемы биохимический анализ крови, а именно повышение уровня креатинина и мочевины — по этим показателям рассчитывается скорость клубочковой фильтрации, по которой можно судить о работе почек. Все, больше ничего не надо. Но, к сожалению, врачи в поликлиниках не насторожены к болезням почек у групп риска, а в программу диспансеризации не входит массовое измерение креатинина и мочевины, которые надо проверять хотя бы раз в год.
Пожизненный гемодиализ
- Возвращаясь к COVID-19, какие нарушения почек чаще возникают у болеющих?
- В целом относительно легкие нарушения развиваются у 15% пациентов стационаров. В ковидных реанимациях статистика пугающая. Самое грозное осложнение со стороны почек — острая почечная недостаточность — там бывает у каждого второго. Таким пациентам требуется проведение гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Среди тех, кто к моменту поступления в стационар уже страдал болезнями почек, частота разных осложнений может достигать 80%.
- Что провоцирует ухудшение работы почек и кто больше рискует его получить?
- Основные причины сбоя — прямое воздействие коронавируса на ткань органа, последствия цитокинового шторма, образование тромбов в сосудах, в том числе питающих почки, недостаток кислорода и, как следствие, нарушение нормального кровоснабжения. Есть также факторы риска повреждения почек при ковиде — они примерно такие же, как и при ХБП. Это возраст 60+, сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела, наследственность, курение — тоже, кстати, серьезный фактор риска. У мужчин при COVID-19 почки страдают чаще, чем у женщин.
В целом плохо на почках сказываются избыток соли в пище, высокобелковая диета, бесконтрольный прием обезболивающих нестероидных препаратов (НПВП). Любые лекарства для почек, прямо скажем, не полезны, но антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты, которые продаются в аптеках без рецепта, — в первую очередь. При коронавирусной инфекции тоже приходится назначать много лекарств, в том числе тяжелых. Ведь основная цель — вылечить человека от COVID-19, не дать ему умереть.
- Велики шансы, что после выписки все пройдет?
- Примерно половина пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых в реанимации развивается острая почечная недостаточность, и после выписки остаются на заместительной терапии (гемодиализе) — это уже пожизненно или пока не пересадят почку. Небольшие изменения, например, в анализах мочи, выявленные во время лечения, могут сохраняться по несколько месяцев. Правда, у нас до сих пор наблюдаются переболевшие, у которых это длится почти год.
С учетом того, что хроническая болезнь почек никак особо себя не проявляет, важно при любых отклонениях в анализах и после выздоровления какое-то время наблюдаться у нефролога. Ведь в основном людей беспокоит одышка, постковидный синдром. Переболевшие идут на реабилитацию, а про почки забывают. По мнению наших специалистов, для профилактики почечной недостаточности после COVID-19 необходимо наблюдение до трех лет. Каждому составляется план обследования со сдачей анализов раз в 3 месяца — по их результатам проводится коррекция лечения. Сейчас у нас развивается дистанционный формат наблюдения, поэтому пациенту необязательно каждый раз ходить на очный прием.
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